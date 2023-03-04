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كواليس فضيحة الـ 90 دقيقة لفساد حكومة الكاظمي تكشف سرقة القرن


كشف وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي، السبت، عن تفاصيل استقالة وزير المالية علي علاوي خلال اجتماعه بمجلس الوزراء والتي تلتها الكشف عن فضيحة سرقة أموال الضرائب والمعروفة بسرقة القرن، مبينا ان النقاش دام لأكثر من 90 دقيقة متواصلة داخل مجلس الوزراء.

وقال الغانمي في حوار متلفز  ان "علي علاوي ابلغ رئيس الوزراء مسبقا بالاستقالة وقدمها وقد طرح الكثير من القضايا خلال تلاوة نص بيان الاستقالة حتى وصل الى 90 دقيقة متواصلة من الحديث داخل اجتماع مجلس الوزراء".

 وأضاف ان "رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي اكتفى بالسكوت في القضايا المطروحة وتورط الكثير بملفات الفساد وكلف احسان عبد الجبار في إدارة الوزارة والموافقة على استقالة علاوي ".

 وأوضح ان "مشروع رفيل والجامعتين الامريكية والبريطانية وغيرها من المشاريع خنقت العاصمة بغداد وقد تسببت في تطويق مطار بغداد بشكل تام وهذا لم يحدث في تاريخ البلاد بان يتم انهاء الحركة في شارع المطار"، مبينا ان"سبب رفضه لمشروع رفيل هو عدم التخطيط وسوء الإدارة فضلا عن الخلاف مع رئيسة هيئة الاستثمار السابقة سهى النجار".

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