من هو مسيلمة الكذآب للقرن الوآحد والعشرين ؟!

ياسر الربيعي ||

👺 تركيا ذلك البلد الخنثاوي الذى لا تعرف له هويه ... فمره يكشف عورته ليقبلوه فى الإتحاد الأوروبى ، ومرة يطلق لحيته لنقبله خليفة للمسلمين، فجمع كل المتناقضات .

فأصبح كالبعير الأجرب لا يقبله أحد فرفضه أهل الغواية، ولن يقبله أهل الهدايه، فرقص على السلم، فلا يوجد له أعداء إلا العرب ... فزرع الفتنة بينهم.

فصدقه بعض البلهاء من العرب على أساس أن تركيا تمثل النموذج الإسلامى

ولكن تركيا لا تمثل النموذج الإسلامى، ولكنها تمثل علينا !!!

وأنا سأذكر لكم بعض الحقائق عن النموذج الإسلامى فى تركيا* ولسيادتكم الحكم.

هل تعلموا أن :

🔺 تركيا تحتل لواء الإسكندرون العربى منذ عام 1939

🔺 أردوغان نصح المصريين بعد الثورة البائسة بوضع دستور علمانى!

🔺 أردوغان يرتبط بعلاقات إقتصادية قوية بدولة بورما التى تضطهد المسلمين!

🔺 تركيا عضو فى حلف الناتو الذى يضرب العرب.

تركيا شاركت فى ضرب الجزائر مع حلف الناتو فى الخمسينات وصوتت فى الأمم المتحدة ضد إستقلال الجزائر راجع التاريخ

🔺 تركيا تسببت بدمار 4 دول عربية بدعوتها إلى الثورة ودعم الثوار.

🔺 تركيا سرقت نفط سوريا بمساعدة الدواعش

راجع التاريخ

🔺 تركيا إحتفلت مع إسرائيل بمرور 65 سنة على تأسيس دولة إسرائيل وذلك فى السفارة الإسرائيلية بتركيا راجع التاريخ

🔺 إردوغان يهدد إسرائيل فى خطاباته هذه الإيام، وهو فى نفس الوقت يوقع على إتفاقية تجارية ضخمة مع إسرائيل، وذلك حسب صحيفة حورييت التركية راجع التاريخ

🔺 الطياريين اليهود يتدربون فى تركيا وذلك لعدم وجود عمق جوي لهم

(تركيا فى حاجة إلى وجود إسرائيل ) وذلك حسب تصريح أردوغان فى 2016 راجع التاريخ

🔺 أردوغان أرسل برقية تعزية لرئيس أسرائيل فى حادث قتل 3 جنود إسرائيليين وهم فى مهمة حصار الأقصى.

حدث بالفعل وبثته قنوات فضائيه عديده

🔺 تركيا بها 26 قاعدة عسكريه أمريكيه هدفها الوحيد ضرب العرب وحفظ أمن إسرائيل وهى أكثر دوله فى العالم لها إتفاقيات دفاع مشترك مع اليهود، وتقوم تركيا وإسرائيل بصفة دائمة بعمل تدريبات عسكرية مشتركة راجع التاريخ وإكتب علي جوجل (المناورات المشتركه مابين تركيا وإسرائيل) واقرا وشاهد.

🔺 الطائرات التركية هى التى أطفأت الحرائق فى إسرائيل منذُ عدة أسابيع قريبه راجع الميديا لتجد ڤيديوهات كثيره لطائرات تركيه اشتركت بالفعل في اطفاء حرائق اسرائيل.

🔺 تركيا هى أول دولة فى العالم تعترف بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وذلك فى إتفاقية التطبيع 2016.

🔺 تركيا هى التى أسست مصنع (لوك هيد) للصواريخ الإسرائيلية.

🔺 أردوغان وزوجته ذهبوا لإسرائيل ووضعوا إكليل من الزهور على أضرحة محرقة اليهود وزاروا قبر مؤسس الصهيونية .موثق وستجده' على اليوتيوب

🔺 أردوغان الوحيد على مستوى العالم - من غير اليهود - الذى يحصل على جائزة الشجاعة اليهودية (إيباك ) وذلك تقديرآ لأردوغان للخدمات التى قدمها لليهود ...

🔺 تركيا تمتلك أكبر صالات القمار والميسر فى العالم.

🔺 تركيا تمتلك قمر صناعى نصف قنواته إباحية ... والنصف الآخر بالمآيوه ...

🔺 تركيا الدولة الوحيدة فى العالم التى بها نقابة للعاملين بـالدعارة وقد تم أنشاؤها فى عصر أردوغان 2013 وإسمها (نقابة الشمسية الحمراء ) والجدير بالذكر ان معدل انتشار الدعارة بتركيا زاد بنسبة 220% فى عصر أردوغان.

(إكتب إسم النقابه علي جوجل) وشاهد.

🔺 تركيا تزرع مليون ونصف المليون فدان من الكروم لصناعة الخمور وتمتلك أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الخمور وهو مصنع تيكيل (Tekel) براند مسجل ستجده أيظاً علي جوجل ...

🔺 تركيا ثانى دولة فى العالم بعد (ألبانيا) تعترف بحقوق الشواذ وتم أول زواج للشواذ فى عصر أردوغان 2014. وأقام أردوغان حفل كبير وذلك على شرف زعيم الشواذ (بولنت ذا ديفا) ليبارك للشواذ.

"وهذا موثق عبر الميديا وغير سري"

🔺 تركيا تعتبر أول دولة فى العالم تقر بحق الشواذ فى البحث عن زبائن فى الشوارع ... (فإحترس على نفسك وأنت تسير فى شوارع دولة النموذج الإسلامى !!! )

🔺 تركيا مقر لكل أصحاب التوجهات المتطرفة فكريآ و عقليآ و جنسيآ و أخلاقيآ ... هذه نقطة من مستنقع النجاسه التى تسمى نفسها تركيا والتى يطلق عليها البلهاء (النموذج الإسلامى) وما خفى كان أعظم ...

وبعد كل هذا يخرج الممثل أردوغان ليمثل علينا فيظهر مرتديآ الشال الفلسطينى حتى يخدع البلهاء من العرب. فيكرهون بلادهم وحكامهم ويصبح أردوغان هو مثلهم الأعلى وبطلهم المنتظر

👺 وأخيراً أذكروا لى مدرسة او كلية او جامعة أو حتى روضة أطفال شيّدها الأحتلال التركي للوطن العربي والذي أمتد زهاء مايقارب الستة قرون

أو رصاصة واحدة أطلقتها تركيا على إسرائيل - عبر التاريخ المعاصر منذ انشاء مايسمى بدويلة إسرائيل!

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