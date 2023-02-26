التقارير

لماذا التكاثر الأميبي للشهادات العليا من أوربا في العراق ؟!


 

حميد الموسوي ||

 

في مدينة أنجيرد في جوتنبرج في السويد . تقع جامعة التاج السويدي في منزل ريفي صغيرة تقطنه أسرة واحدة من شخصين ، حيث تم تسجيله كعنوان سكن لهما و هو أيضا عنوان الجامعة و هو المنزل المبين في الصورة .

تمتلك هذه الجامعة الوهمية السيدة ندى العبيدي ، و هي تستهدف في الغالب الطلاب في المنطقة العربية ، و تدعي الجامعة ان لديها اعتراف من اتحاد الجامعات الدولي و هو جهة وهمية أخرى لا أساس لها ، و تعمل عبر الانترنيت لمنح شهادة رقمية باللغتين العربية و الانجليزية ! لأي موقع تعليمي مقابل مبلغ يتراوح بين 120 دولار إلى 200 دولار .

و في الدنمارك ، كان هناك في السابق العديد من الجامعات الوهمية التي استهدفت الطلاب في العالم العربي مثل “أكاديمية ألبورج للعلوم”  التي أسسها لاجيء  عراقي  ، و حظيت باهتمام خاص من سياسيين عراقيين ، و التي لم تكن موجودة بالفعل و لكنها كانت في الواقع مطعم بيتزا تم تحويله لمكتبة خدمات قرطاسية و أصبحت أكاديمية !

 و يوجد أيضا الجامعة السويسرية العربية ، و هي جامعة وهمية في سويسرا تنتشر إعلاناتها على وسائل التواصل ... و جامعة لاهاي ، و لاهاي الحرة التي اغلقتها السلطات الهولندية ، و أغلبها كانت  للاجئين عراقيين .

و العديد من هذه الشركات الوهمية  تستفاد من القوانين الأوروبية التي تسمح و تسهل بإنشاء شركة خلال ساعات ، و ممارسة أي عمل تجاري  و دفع الضرائب ، فتقوم  هذه الشركات الوهمية بالترويج لشهادات وهمية عليها اختام لغرض الربح المالي – فهذه ليست جريمة قانونية في أغلب دول أوروبا و الولايات المتحدة !

و في المملكة المتحدة قالت صحيفة الغارديان إن هيئة تدقيق شهادات التعليم العالي أعدت سجلا يضم 243 كلية و معهداً مزيفاً في المملكة المتحدة و هناك أكثر من 200 قضية احتيال بمنح شهادات كاذبة قيد التحقيق منذ عام 2015 . و أغلقت بريطانيا 75 جامعة مزيفة منذ عام 2015 و إلى عام 2019 .

و أما تركيا ففيها الكثير من الجامعات الوهمية و هذه أسماء بعضٍ منها :

1- جامعة الاندلس ( اسطنبول و الجانب السوري المحرر )

2- جامعة ابن النفيس ( اسطنبول )

3- الجامعة العثمانية ( اسطنبول .. و تم اغلاقها و الحمد لله )

4- جامعة الامة ( اسطنبول , و تم اغلاقها و الحمد لله )

5- جامعة الاسطرلاب ( اسطنبول )

6- جامعة الزهراء ( غازي عنتاب و الجانب السوري المحرر )

7- جامعة سليمان الدولية ( انطاكيا )

8- جامعة توليب ( اسطنبول و تم اغلاقها و الحمد لله )

9- الجامعة  العالمية للتجديد ( اسطنبول ,, و  جاري اغلاقها )

10- اكاديمية بشاك شهير ( اسطنبول )

أما الجامعات المزيفة في الولايات المتحدة فلا حصر لها و هذه أسماء بعض منها :

كلية الكتاب المقدس الأمريكية جامعة أريزونا

الجامعة الأمريكية المركزية وايومنغ

جامعة القرن الأمريكية نيو مكسيكو

جامعة الساحل الأمريكية

الجامعة الأمريكية في هاواي

جامعة أميس كريستيان فلوريدا

جامعة بينفيل وودفيل ، ميسيسيبي

جامعة كال الجنوبية

جامعة القيادة المسيحية نيويورك

 فريدريك تايلور جامعة كاليفورنيا

جامعة الأصدقاء الدولية المسيحية بولاية فلوريدا ؛ كاليفورنيا

 و من كندا هذه نماذج للجامعات المزيفة :

جامعة نيوتن ، فانكوفر ، كندا

فلكناز بابار المعروفة باسم المدرسة المهنية الدولية الكبرى

كلية تورنتو للتكنولوجيا

مدرسة جويانا التدريبية تعمل كأكاديمية لدراسات طب الأسنان و الرعاية الصحية .

أكاديمية التدريس و التدريب .

مدرسة آرتشر كوليدج للغات في تورونتو..

 

 

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