لماذا التكاثر الأميبي للشهادات العليا من أوربا في العراق ؟!

حميد الموسوي ||
في مدينة أنجيرد في جوتنبرج في السويد . تقع جامعة التاج السويدي في منزل ريفي صغيرة تقطنه أسرة واحدة من شخصين ، حيث تم تسجيله كعنوان سكن لهما و هو أيضا عنوان الجامعة و هو المنزل المبين في الصورة .
تمتلك هذه الجامعة الوهمية السيدة ندى العبيدي ، و هي تستهدف في الغالب الطلاب في المنطقة العربية ، و تدعي الجامعة ان لديها اعتراف من اتحاد الجامعات الدولي و هو جهة وهمية أخرى لا أساس لها ، و تعمل عبر الانترنيت لمنح شهادة رقمية باللغتين العربية و الانجليزية ! لأي موقع تعليمي مقابل مبلغ يتراوح بين 120 دولار إلى 200 دولار .
و في الدنمارك ، كان هناك في السابق العديد من الجامعات الوهمية التي استهدفت الطلاب في العالم العربي مثل “أكاديمية ألبورج للعلوم” التي أسسها لاجيء عراقي ، و حظيت باهتمام خاص من سياسيين عراقيين ، و التي لم تكن موجودة بالفعل و لكنها كانت في الواقع مطعم بيتزا تم تحويله لمكتبة خدمات قرطاسية و أصبحت أكاديمية !
و يوجد أيضا الجامعة السويسرية العربية ، و هي جامعة وهمية في سويسرا تنتشر إعلاناتها على وسائل التواصل ... و جامعة لاهاي ، و لاهاي الحرة التي اغلقتها السلطات الهولندية ، و أغلبها كانت للاجئين عراقيين .
و العديد من هذه الشركات الوهمية تستفاد من القوانين الأوروبية التي تسمح و تسهل بإنشاء شركة خلال ساعات ، و ممارسة أي عمل تجاري و دفع الضرائب ، فتقوم هذه الشركات الوهمية بالترويج لشهادات وهمية عليها اختام لغرض الربح المالي – فهذه ليست جريمة قانونية في أغلب دول أوروبا و الولايات المتحدة !
و في المملكة المتحدة قالت صحيفة الغارديان إن هيئة تدقيق شهادات التعليم العالي أعدت سجلا يضم 243 كلية و معهداً مزيفاً في المملكة المتحدة و هناك أكثر من 200 قضية احتيال بمنح شهادات كاذبة قيد التحقيق منذ عام 2015 . و أغلقت بريطانيا 75 جامعة مزيفة منذ عام 2015 و إلى عام 2019 .
و أما تركيا ففيها الكثير من الجامعات الوهمية و هذه أسماء بعضٍ منها :
1- جامعة الاندلس ( اسطنبول و الجانب السوري المحرر )
2- جامعة ابن النفيس ( اسطنبول )
3- الجامعة العثمانية ( اسطنبول .. و تم اغلاقها و الحمد لله )
4- جامعة الامة ( اسطنبول , و تم اغلاقها و الحمد لله )
5- جامعة الاسطرلاب ( اسطنبول )
6- جامعة الزهراء ( غازي عنتاب و الجانب السوري المحرر )
7- جامعة سليمان الدولية ( انطاكيا )
8- جامعة توليب ( اسطنبول و تم اغلاقها و الحمد لله )
9- الجامعة العالمية للتجديد ( اسطنبول ,, و جاري اغلاقها )
10- اكاديمية بشاك شهير ( اسطنبول )
أما الجامعات المزيفة في الولايات المتحدة فلا حصر لها و هذه أسماء بعض منها :
كلية الكتاب المقدس الأمريكية جامعة أريزونا
الجامعة الأمريكية المركزية وايومنغ
جامعة القرن الأمريكية نيو مكسيكو
جامعة الساحل الأمريكية
الجامعة الأمريكية في هاواي
جامعة أميس كريستيان فلوريدا
جامعة بينفيل وودفيل ، ميسيسيبي
جامعة كال الجنوبية
جامعة القيادة المسيحية نيويورك
فريدريك تايلور جامعة كاليفورنيا
جامعة الأصدقاء الدولية المسيحية بولاية فلوريدا ؛ كاليفورنيا
و من كندا هذه نماذج للجامعات المزيفة :
جامعة نيوتن ، فانكوفر ، كندا
فلكناز بابار المعروفة باسم المدرسة المهنية الدولية الكبرى
كلية تورنتو للتكنولوجيا
مدرسة جويانا التدريبية تعمل كأكاديمية لدراسات طب الأسنان و الرعاية الصحية .
أكاديمية التدريس و التدريب .
مدرسة آرتشر كوليدج للغات في تورونتو..
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