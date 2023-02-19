فيها أبناء "الدواعش".. الكشف عن كواليس سجون الاحداث وادارتها

بعضهم لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات يقطنون "دورا" لا يرغب أحد المكوث فيها ، منهم من ارغمته ظروف الحياة واخرين وقعوا في شباك ابليس لغياب الدور الرقابي للاسرة ، فتبرز جهودا لكبح جماح الشر وتأهيلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى ، ولمعرفة تفاصيل وحيثيات الموضوع كان لوكالة / المعلومة /، هذا اللقاء مع العميد حبيب شاكر مدير شرطة سجن الاحداث في بغداد الرصافة.

س : من هي الجهة المسؤولة عن سجون الاحداث؟

ج : نحن نطلق على تلك السجون بـ "الدور" الاصلاحية خاصة فيما يتعلق بالاحداث الجانحين او غير الجانحين من المشردين ذكورا واناثا , ولا توجد جهة محددة من الوزارات مسؤولة عن عموم تلك الدور فكل وزارة لها ادارتها وواجباتها على حده أي لكل وزارة لها اختصاص لكن هناك تنسيق ما بين تلك الوزارات ومنظمات المجتمع المدني خاصة فيما يخص برامج التأهيل الإصلاحي للاحداث.

س : كم عدد الدور في محافظة بغداد ؟

ج : هناك عدد من الدور قسم منها تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك العدل والداخلية وبحسب الاعمار من 9 سنوات الى 13 ومن 13 الى 15 ودور خاصة للبالغين , اما فيما يخص وزارة الداخلية فلدينا في الرصافة والكرخ في الطوبجي وهناك دور للفتيان وللصبيان والتي تظم المشردين من الاحداث وهي تابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

س: ماذا بشان دور الداخلية التي تضم احداث جانحين وكم عدد هم في عموم العراق ؟

ج : حقيقة ليس لدي عدد دقيق بالنسبة للاحداث المحكومين الا انه قياسا بالدول الأخرى فان نسبة الاحداث الجانحين قليلة جدا رغم الظروف العصيبة التي واجهت المجتمع العراقي من حروب وتهجير ونزوح الخ .

س: هل لديكم متابعات للدور غير التابعة لوزارة الداخلية ؟

نعم لدينا متابعات أسبوعية لجميع الدور سواء تابعة لوزارتي العدل والعمل ونقوم بزيارات أسبوعية بهدف الاطلاع على احوالهم واحتياجاتهم ومتابعة تجهيزاتهم كما لدينا اشراف مشترك بالنسبة للبرامج الإصلاحية والتعبوية من خلال القاء المحاضرات من قبل متخصصين في جميع الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية من خلال تجهيز ملاعب خاصة ومكتبات ، وقبل خروج الحدث من السجن بثلاثة اشهر نقوم باحالته الى متخصص اجتماعي لغرض توعيته وتهيئته للاندماج بالمجتمع .

- احداث مخيم " الهول " من عوائل "داعش"

س : سمعنا باستلامكم عدد من الاحداث من مخيم " الهول " الخاص بعوائل الارهابين ممكن ان تطلعنا عن ذلك ؟

ج: لدينا عدد من الاحداث ممن فقدوا ابائهم الارهابين نتيجة قتلهم في المعارك وهؤلاء قد اصطحبهم ابائهم وهم باعمار لا تتجاوز الخمس سنوات فما فوق بسن الحدث, حيث يتم تسليمنا بين مدة وأخرى عددا من هؤلاء , الا ان المشكلة التي نواجهها بان اغلب هؤلاء لا يعرفون شيئا عن مكانهم السابق ومنهم من يتذكر بعض الشيء عن اقاربه ومحل سكناه وبالتالي يتم التحقيق معهم خاصة ان اغلبهم لا يمتلك وثائق رسمية وهذه تشكل بالنسبة لنا وللحدث مشكلة كبيرة

- تعاطي المخدرات والادمان والسرقة اكثر القضايا بالنسبة للأحداث الجانحين

س : ماهي اغلب القضايا التي حكم بها الاحداث الجانحين

ج : ان كل جريمة لها أسباب ودوافع الا ان السبب الرئيسي هو التفكك الاسري وحالة الفقر والعوز هي من تدفع الحدث الى ارتكاب الجريمة وان اغلب القضايا التي حكم بها الاحداث هي تعاطي المخدرات ونقلها من مكان لاخر من خلال استغلالهم من تجار المخدرات وكذلك جرائم السرقة والجرائم اللاخلاقية، وهناك جرائم أخرى الا انها قليلة جدا .

- الزيارات والاطعام والجانب الصحي والتعليم

س: هل هناك برنامج محدد للزيارات وقضية الاطعام والصحة داخل تلك الدور ؟

ج : نعم لدينا زيارة لعوائل المحكومين أسبوعية وكل يوم سبت من بداية الدوام الى نهايته وكذلك نسمح او نتصل بعوائل المحكومين بزيارات خاصة مراعاة للحالة النفسية للمحكوم الذي يعاني من ازمة نفسية وهذا الجانب الإنساني نقدره بشكل دقيق , اما الاطعام فهو على ثلاث وجبات يومية وجيد وان وزار العمل والشؤون الاجتماعية الجهة القطاعية المسؤولة عن الاطعام من خلال ابرام العقود مع شركات خاصة الا اننا في الوقت ذاته نراقب ونتابع وجبات الطعام واي خلل ان وجد نرفعه بكتاب رسمي الى مكتب وزير الداخلية الذي يؤكد دائما بمتابعة اطعام السجناء.

س/ ماذا بشأن نظام التعليم والصحة؟

ج/ لدينا اتفاق مع وزارة التربية منذ عام 2022 بإدخال نظام التعليم داخل الدور لفسح المجال للسجن من اكمال تعليمه كما نقوم باصطحاب السجناء الدارسين للمراكز الامتحانية تحت حماية خاصة ذهابا وايبا وفي العام الماضي حصل احد المحكومين وهو في السادس الاعدادي الاحيائي على درجة 85 % مما حفز الاخرين على اكمال تعليمهم الدراسي .

اما الجانب الصحي الدار ليس فيها طبيب خاص بل توجد اسعافات طوارئ وكذلك توجد في كل دار سيارة اسعاف لنقل المرضى الى المستشفيات في الحالات الخاصة .

كلمة أخيرة

شكرا لوكالة "المعلومة" الإخبارية على تسليطها الضوء على اهم شريحة من المجتمع وهي شريحة الاحداث الجانحين والمشردين ونحن عبر وكالتكم الموقرة نناشد الوزارات المعنية لإيجاد بنايات حديثة وواسعة لدور الاحداث لكون اغلبها قديمة ومتهالكة مع توفير كافة المرافق فيها من ملاعب ووسائل ترفيهية لتنفيذ البرامج الإصلاحية مع الاهتمام بالكوادر المتخصصة وارسالها في دورات خارجية لدول متقدمة في مجال العمل مع الاحداث.