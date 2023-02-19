أكثر من 12 مليون زائر يحيون ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)

عادل الجبوري ||

كما هو متوقع، ومثلما جرى في الاعوام الماضية، سجلت الزيارة المليونية للامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام بمناسبة ذكرى شهادته في الخامس والعشرين من شهر رجب، نجاحا كبيرا من حيث اعداد الزائرين القادمين من مختلف مدن العراق ومن خارجه، ومن حيث الاجراءات والسياقات الامنية والخدمية واللوجيستية التي تم اتباعها، وكذلك من حيث التعاون والتنسيق العالي بين مختلف المفاصل والمؤسسات والاجهزة الحكومية وغير الحكومية والمواكب والهيئات الحسينية.

وبحسب العتبة الكاظمية المقدسة، شارك في الزيارة على مدى اسبوع كامل اكثر من اثني عشر مليون، اذ صرح الامين العام للعتبة حيدر الشمري في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من كبار مسؤوليي الجهات المعنية، ان عدد الزائرين الذين دخلوا مدينة الكاظمية المقدسة خلال اسبوع تجاوز الاثني عشر مليون شخص، وبمشاركة حوالي الفي موكب وخمسة الاف متطوع واكثر من ثمانين وسيلة اعلامية محلية وعربية واجنبية.

وفي هذا السياق عبّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن شكره وتقديره واشادته بكل الجهات التي ساهمت بأنجاح زيارة الامام الكاظم عليه السلام. وقال السوداني في بيان له بهذا الشأن، "أحيا شعبنا العراقي الكريم، والعالم الإسلامي، ذكرى استشهاد سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، كاظم الغيظ والعافي عن الناس، موسى بن جعفر بن محمد، عليه وعلى نبي الأمّة المصطفى محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه، في الأولين والآخرين.. وبهذه المناسبة الخالدة، نعزّي أمّتنا الإسلامية وشعبنا العراقي ومراجعنا الكرام، مبتهلين إلى الله جلّ وعلا أن يلهمنا الهداية على خطى أئمة النور، وأن يرزقنا الثبات على مواقفهم الإنسانية العادلة، قولاً وعملاً"... و"نوجّه الشكر والعرفان إلى أجهزتنا الأمنية بكلّ صنوفها وتشكيلاتها العاملة، على السهر والثبات وتأمين انسيابية الزيارة، ومضيّها بسلام وطمأنينة لحشود الزائرين، والشكر موصول لكل الأجهزة الحكومية والجهات الخدمية والعتبة الكاظمية المقدّسة وأصحاب المواكب وسائر النشاطات المجتمعية وحشود المتطوعين، الذين أسهموا وقدمّوا وخدموا جموع الزائرين بتفانٍ ومحبة وعطاء".

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، قد كتب في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، "في الذكرى السنوية لاستعادة مناسبة استشهاد الإمام الكاظم (ع)، نستلهم معاني التضحية ونؤكد قيمة الحرية والتمسك بمبادىء الحق من أجل ترسيخ قيم العدل والتعايش والتنوع".

من جانبه اعلن وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية لتأمين الزيارة عبد الامير الشمري، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام، قائلا انه "على مدار أيام متواصلة وبجهد استخباري كبير، والتزام عالي المستوى بالخطط المرسومة، تمكن الأبطال في الأجهزة الأمنية من تأمين ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام في العاصمة بغداد وكذلك في جميع الطرقات التي سلكها الزائرون من جميع محافظات البلاد، لإحياء هذه الذكرى الخالدة في ضمير الإنسانية".

العراق: أكثر من 12 مليون زائر يحيون ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)

واثنى الوزير الشمري على "الجهد الخدمي والمواكب والزائرين الذين تعاونوا مع إخوانهم وأبنائهم في الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن لهذه الجموع المؤمنة".

ويذكر ان الاجهزة الامنية والعسكرية احبطت مخططا لاستهداف زوار الامام الكاظم عليه السلام انطلاقا من قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، ونجحت بقتل عدد من الارهابيين خلال تصديها لمجاميع منهم ومنعهم من تنفيذ مخططهم الاجرامي، حيث استشهد اربعة من عناصر الجيش خلال المواجهات.

وزارة الصحة العراقية هي الاخرى، اكدت نجاح خطتها الخاصة بتقديم الدعم والاسناد الصحي لزيارة الامام موسى الكاظم عليه السلام طيلة فترة الايام السابقة بالتعاون مع الجهات الامنية والخدمية والعتبة الكاظمية المقدسة.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان ملاكاتها ودوائرها المشاركة وذات العلاقة قدمت خدمات متميزة وبشكل متواصل واستنفرت المؤسسات الصحية والإسعاف الفوري والمفارز الطبية الثابتة والمتنقلة وسيارات الإسعاف وفرق الرقابة الصحية وغيرهم بمختلف التخصصات.

إلى ذلك، اعلنت هيئة الحشد الشعبي، نجاح الخطة الأمنية لزيارة الامام الإمام الكاظم عليه السلام بمشاركة ما يقارب عشرة الاف مقاتل من الحشد

وأكد قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي حسين السماحي في مؤتمر صحفي، "ان الحشد بمختلف مديرياته وآلياته، شارك بعشرة الاف مقاتل لتأمين وانجاح الزيارة الرجبية، وانه ادى دورا أمنيا وخدميا وصحيا كبيرا".

وفي تصريحات منفصلة، أوضح كل من امين بغداد عمار موسى، ومحافظها محمد جابر العطا، ورئيس لجنة الخدمات النيابية في البرلمان العراقي علي جاسم الحميداوي، الدور الكبير الذي اضطلعت به الدوائر البلدية المختلفة في العاصمة بغداد لاجل انجاح الزيارة وتقديم شتى انواع التسهيلات والخدمات للزائرين، مؤكدين الاثر الملموس للتعاون والتنسيق العالي بين مختلف الجهات المعنية في انجاح الزيارة.



