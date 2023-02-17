التقارير

صحفيين: تفجير خطوط الغاز الروسية بفعل امريكي مباشر


د. حيدر سلمان ||

 

بعد الصحفي الامريكي "سيمور هيرش" صحفي امريكي اخر في الديلي ميل "جون دوغان" يؤكد في تقرير استقصائي ان تفجير خطوط نورد ستريم لنقل الغاز الى أوروبا كان بأمر من الرئيس الامريكي جو بايدن نفسه،

دوغان: التفجير تم بواسطة غواصين أمريكيين بمعدات مخصصة لأعماق البحار وصلوا لنقطة معينة وكان معهم صناديق ونزلوا البحر لفترة 6 ساعات وخرجوا من دونها.

هيرس و دوغان ذكروا ان مجموعة الغواصين انتقلوا بمعدات غوص معقدة ونقلوا بمروحية بملابس مدنية ولحى وشوارب وتسريحات شعر ليبدو وكانهم ارهابيين وبدون بطاقات أسماء.

سيمور هيرش كان قد اكد في تقرير استقصائي قيام غواصون أمريكيون بزرع متفجرات تحت خطوط "السيل الشمالي 1 و2"، خلال تدريبات "الناتو"، وبعد 3 أشهر قام النرويجيون بتفجيرها وبأمر مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي.

هيرش: السبب هو مخاوف بايدن من أن ألمانيا، التي تتلقى الغاز من روسيا عبر "السيل الشمالي"، لن ترغب في المشاركة في المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

🔴 ردود الافعال

🔹الادارة الأمريكية في واشنطن نفت وعلى لسان بايدن هذه الاتهامات، بمؤتمر صحفي فيما كانت في فترة غقب التفجير تلقي اللوم على الروس محاولة منها لدفع التهم عنها.

🔹دول الاتحاد الاوروبي التزمت الصمت بعد التقارير الصحفية وللان لجنة التحقيقات لم تخرج باي نتائج.

🔹روسيا تتقدم رسميا بطلب عقد جلسة في مجلس الامن لاصدار قرار ادانة، ومجلس الدوما الروسي ناقش التقرير و الكرملين وصف الحادث بأنه إرهاب دولي.

 

ـــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا وأوكرانيا والمساقة صفر في اوكرانيا..!
صحفيين: تفجير خطوط الغاز الروسية بفعل امريكي مباشر
" ظاهرة المد والجزر -وأكذوبة بناء سد شط العرب"
الأمريكان وخسارة الرهان..ما نواياهم  بعد الأن!!
"المناطيد".. سلاح روسيا الجديد في أوكرانيا وصحف عالمية تعلق
بعد "الزلزال المدمر".. تسهيلات للمتضررين لدخول ألمانيا
الصين وإيران تثبيت إشارات الطريق الطويلة بينهما من طهران إلى بكين
معركة "المحتوى الهابط".. حملة تطارد "السموم الالكترونية" وأسماء شهيرة خلف القضبان
بعد حادثة المنطاد.. الصين تسخر من "ضعف" أمريكا
الموقف العربي الرسمي الزفت بين إعصار كاترينا وزلزال كهرمان مرعش
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك