صحفيين: تفجير خطوط الغاز الروسية بفعل امريكي مباشر

د. حيدر سلمان ||

بعد الصحفي الامريكي "سيمور هيرش" صحفي امريكي اخر في الديلي ميل "جون دوغان" يؤكد في تقرير استقصائي ان تفجير خطوط نورد ستريم لنقل الغاز الى أوروبا كان بأمر من الرئيس الامريكي جو بايدن نفسه،

دوغان: التفجير تم بواسطة غواصين أمريكيين بمعدات مخصصة لأعماق البحار وصلوا لنقطة معينة وكان معهم صناديق ونزلوا البحر لفترة 6 ساعات وخرجوا من دونها.

هيرس و دوغان ذكروا ان مجموعة الغواصين انتقلوا بمعدات غوص معقدة ونقلوا بمروحية بملابس مدنية ولحى وشوارب وتسريحات شعر ليبدو وكانهم ارهابيين وبدون بطاقات أسماء.

سيمور هيرش كان قد اكد في تقرير استقصائي قيام غواصون أمريكيون بزرع متفجرات تحت خطوط "السيل الشمالي 1 و2"، خلال تدريبات "الناتو"، وبعد 3 أشهر قام النرويجيون بتفجيرها وبأمر مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي.

هيرش: السبب هو مخاوف بايدن من أن ألمانيا، التي تتلقى الغاز من روسيا عبر "السيل الشمالي"، لن ترغب في المشاركة في المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

🔴 ردود الافعال

🔹الادارة الأمريكية في واشنطن نفت وعلى لسان بايدن هذه الاتهامات، بمؤتمر صحفي فيما كانت في فترة غقب التفجير تلقي اللوم على الروس محاولة منها لدفع التهم عنها.

🔹دول الاتحاد الاوروبي التزمت الصمت بعد التقارير الصحفية وللان لجنة التحقيقات لم تخرج باي نتائج.

🔹روسيا تتقدم رسميا بطلب عقد جلسة في مجلس الامن لاصدار قرار ادانة، ومجلس الدوما الروسي ناقش التقرير و الكرملين وصف الحادث بأنه إرهاب دولي.

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