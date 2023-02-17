التقارير

" ظاهرة المد والجزر -وأكذوبة بناء سد شط العرب"


جواد السَّـــعَـيّْـد العبـــادي ||

 

jw.alsaaid@gmail.com

------------

  المد والجزر ظاهرة طبيعية في حركة مياه البحار والمحيطات والخلجان حيث يرتفع الماء قادما من البحر إلى مصب النهر وقد يتمدد مسافة عشرات الكيلومترات في النهر و يغطي الأراضي المنخفضة أحيانا على كتفي النهر.

هذه الظاهرة الجميلة يعود سببها الرئيسي إلى حركة القمر باعتباره أقرب الأجرام السماوية إلى كوكب الأرض وتابعا لها، وبفعل الجاذبية بينهما يندفع الماء باتجاهين متعاكسين فيكون المد فيهما وبعكسهما يكون الجزر ويكون أعلى ارتفاع للمد ويسمى المد الأكبر عندما يكون القمر بدراً أو في المحاق

لكون الشمس والقمر في خط مستقيم واحد وعكسه المد المتراخي في أول الشهر القمري..

كما يوعز أسباب المد أيضا إلى جاذبية الشمس وقوة الطرد المركزي بفعل دوران الأرض حول نفسها..

وتحدث عملية المد والجزر مرتين خلال ٢٤ ساعة وفي بعض مناطق الكرة الأرضية تحدث أربع مرات في اليوم أي كل ست ساعات...!

الحديث عن ظاهرة المد والجزر مهم لأنها تلعب دورا كبيرا في حركة مياه شط العرب الذي يصب في شمال الخليج..

وكما هو معروف ومنذ ان خلق الله تعالى السماوات والأرض وخلق الأنهار جعلها تجري من منابعها وتصب في البحار و هذا ما يحدث في كل أنهار الكرة الأرضية ولا يقتصر الأمر على نهري دجلة والفرات اللذان يلتقيان في _ القرنة قديما أو گرمة علي _ فيشكلان شط العرب ليصب في الخليج.

 🔹مع الأسف ساد في الآونة الأخيرة إدعاء أو رأي تروج له بعض الجهات في الحكومة أحيانا وبعض الذين يدعون خبراء في المياه ومهندسي الري وهو:

(( أن مياه العراق تذهب للبحر هباءً وهدراً ولا يستفيد منها ولهذا يجب بناء سد على شط العرب لحجز المياه ومنع تسريبها إلى البحر )).

نقول أن هذا إدعاء غير صحيح و هذا قول يجانب الحقيقة ويقلب الموازين ولا يصدق به إلا السذج من الناس الذين لا علم لهم بحركة المياه في الأنهار ولا علم لهم بظاهرة المد والجزر في البحار وفوائدها...!

وهذه أكذوبة تشبه أكذوبة أخرى سنتطرق إليها في مقام آخر...!

لا يعرف ظاهرة المد والجزر إلا من ركب البحر وجاوره أو من عاش في البصرة وأريافها واستفاد من المد والجزر واستمتع بهذه الظاهرة يوميا...

الذي يبحر من الفاو بإتجاه الخليج ويصل إلى مسافة ما يقارب من ٥٠ كيلومتر فسيرى حدا فاصلا حاجزا بين الماء العذب المتدفق من شط العرب وبين ماء البحر المالح  وكأن هناك حاجزا  أو برزخا وهذا ما شاهده العاملون في البحر في فترة السبعينيات من القرن الماضي وقبل إقامة تركيا سدودها العملاقة على دجلة والفرات، أما الآن فقد اختفى هذا البرزخ فلا وجود له بسبب عدم تدفق مياه عذبة من شط العرب بإتجاه البحر.

-كما يذكرنا هذا الحاجز بما  أشارت إليه الآيتين الكريمتين - 19- 20 من سورة الرحمن: ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ) وهناك آيات أخرى أشارت إلى هذا المعنى مثل الآية 53 من سورة الفرقان:

( ( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ).

الغرض أو الهدف من هذا التقديم هو:

أن هذه الكتلة المائية العذبة المتدفقة من شط العرب إلى الخليج ترجع متكررة إلى شط العرب مرتين في اليوم بفضل المد القادم من البحر ولا تذهب هدراً كما يدعون إلا النزر القليل...!

ولهذا فأن بساتين النخيل في الفاو كانت تُسقى سيحا مرتين في اليوم عند المغرب وعند الفجر فيغمرها الماء العذب المحمل بالغرين والطحالب والترسبات و يغسلها الجزر ليأخذ معه ما شاء الله من الغرين ثانية وهكذا دواليك..

إذن صار واضحا أن المد يندفع عائدا بالماء العذب إلى شمال البصرة حتى يصل مداه إلى قضاء القرنة و قضاء المْدَيّنَة  التي تبعد عن الخليج حوالي ١٥٠ كم شمالا...

و بعد أن حبست تركيا المياه عن دجلة والفرات فلم يتدفق الماء العذب إلى الخليج إنما بقيت ظاهرة المد والجزر مستمرة لكنها لا تعيد الماء العذب إنما يتقدم المد نحو البصرة وشمالها بماء البحر المالح ليصل اللسان الملحي إلى شمال البصرة فتحول شط العرب إلى بحيرة مالحة لا يصلح ماؤها للاستعمال البشري...! ولهذا السبب تحولت بساتين الفاو إلى أراض سبخة لاتصلح للزراعة فاختفت غابات النخيل وأشجار الحناء والفواكه بأنواعها.

 فالدعوة لإنشاء السد على شط العرب لا اعتبار لها بل هي إكذوبة أطلقها البعض بدفع من الحكومة التركية لتبرير تعمدها  بإقامة السدود على منابع دجلة والفرات ومنع المياه من الوصول إلى العراق لأهداف سياسية بغيضة و لابتزاز العراق اقتصاديا.

وهنا أصبح الأمر جلياً  فلا مبرر لإنشاء السد على شط العرب إذ لا وجود لمياه عذبة في الوقت الحاضر تتدفق إلى البحر فيمنعها السد لأن تركيا حبست المياه من المنبع أو المصدر...

إنما إقامة السد لمنع وصول المد المالح إلى البصرة و تعطيل الملاحة وسير السفن ودخولها إلى البصرة لا غير...!

هذا الموضوع يحتاج إلى بحث طويل و مفصل ولا يكفي هذا المقال البسيط لطرحه ومناقشته ولهذا يتوجب على كل الباحثين في مجال الجغرافيا وهندسة الري وادارة الموارد المائية بذل قصارى جهدهم وتقديم حلول ناجعة وسريعة للحكومة العراقية للسعي في تنفيذها من أجل القضاء على مشكلة ملوحة المياه والتصحر في وسط وجنوب العراق.

وأول خطوة لعلاج مشكلة الملوحة في شط العرب تبدأ بالضغط على الحكومة التركية بفتح المياه من السدود وحسب الحصة المائية المقررة في الاتفاقيات الدولية.

 

jw.alsaaid@gmail.com

202 3-02-17

 

ـــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا وأوكرانيا والمساقة صفر في اوكرانيا..!
صحفيين: تفجير خطوط الغاز الروسية بفعل امريكي مباشر
" ظاهرة المد والجزر -وأكذوبة بناء سد شط العرب"
الأمريكان وخسارة الرهان..ما نواياهم  بعد الأن!!
"المناطيد".. سلاح روسيا الجديد في أوكرانيا وصحف عالمية تعلق
بعد "الزلزال المدمر".. تسهيلات للمتضررين لدخول ألمانيا
الصين وإيران تثبيت إشارات الطريق الطويلة بينهما من طهران إلى بكين
معركة "المحتوى الهابط".. حملة تطارد "السموم الالكترونية" وأسماء شهيرة خلف القضبان
بعد حادثة المنطاد.. الصين تسخر من "ضعف" أمريكا
الموقف العربي الرسمي الزفت بين إعصار كاترينا وزلزال كهرمان مرعش
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك