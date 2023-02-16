بعد "الزلزال المدمر".. تسهيلات للمتضررين لدخول ألمانيا

بعد الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا، بدأت ألمانيا في تقديم تسهيلات فيما يخص إصدار تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك والسوريين الذين يعيشون في البلاد لإحضار أقاربهم المتضررين من الزلزال إلى ألمانيا لمدة 3 أشهر.

ونشر موقع (euronews) مقالاً يشرح فيه طريقة الحصول على تأشيرة دخول الناجين السوريين والأتراك من الزلزال بهدف الذهاب إلى أقاربهم في ألمانيا.

ونقل الموقع عن وزارة الخارجية الألمانية أن قانون منح تأشيرة الدخول العاجلة سيكون سارياً لغاية 31 من تموز من العام الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار إسقاط شرط إجادة اللغة الألمانية لمنح التأشيرة.

وفي حديثها بحسب صحيفة (Bild) صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأن تسهيل التأشيرات هو بمثابة جزء من الإسعافات الأولية: "نسعى إلى ضمان إحضار أقارب العائلات التركية أو السورية من منطقة الكارثة إلى منازلهم دون بيروقراطية".

ويقدر عدد السوريين الموجودين في ألمانيا بـ 924 ألفاً بعدما كان يقدر عددهم قبل الثورة السورية بـ 118 ألفاً فقط، حيث تدفقت موجات اللجوء نحو البلاد بعد قرار المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بفتح الأبواب أمام طالبي اللجوء في عامي 2015 و2016.

كيفية التقدم للحصول على التأشيرة؟

يمكن تقديم الطلبات من خلال مكاتب "iDATA" التي تعتبر المؤسسة الرسمية الوحيدة المعتمدة من قبل وزارة الخارجية الألمانية لتقديم خدمات التأشيرات في أنقرة وإسطنبول وإزمير.

وبدأت هذه المكاتب بإعطاء مواعيد طلبات التأشيرة من فروعها في جميع أنحاء البلاد من 13 من شباط الحالي للمتقدمين الراغبين بالحصول على تأشيرات دخول، بشرط إثبات أن مكان إقامتهم يقع في منطقة الزلزال وأنهم قد تأثروا بالزلزال.

وبالنظر إلى أن معظم الناجين من الزلزال فقدوا جميع ممتلكاتهم، بما في ذلك الوثائق المهمة مثل جوازات السفر، طُلب من مسؤولي وزارة الخارجية الألمانية العمل بالتنسيق مع السلطات التركية من أجل مساعدة الأشخاص الذين فقدوا وثائق سفرهم بسرعة في الكارثة، وعليه سيكون هناك لقاء شخصي مع مسؤولي مكاتب "iDATA" الرسمية.

وأكدت الخارجية الألمانية في بيان حول هذا الموضوع أن "تعاون السلطات التركية مهم جداً لتقديم الدعم للأشخاص المعنيين"، وعليه يتوجب على ضحايا الزلزال الذين يريدون الذهاب إلى ألمانيا الحصول أولاً على الوثائق اللازمة من السلطات التركية.

من يمكنه التقدم للحصول على تأشيرة العاجلة؟

تُمنح الفيزا للراغبين بالذهاب إلى أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية في ألمانيا، إذ يشمل الأقارب من الدرجة الأولى الأب أو الأم أو الأطفال، بينما يشمل الأقارب من الدرجة الثانية الأشقاء والأجداد والأحفاد.

وبحسب الموقع الرسمي ل‍وزارة الخارجية الألمانية، يتوجب على أولئك الذين يرغبون في إحضار أقاربهم إلى ألمانيا الالتزام بوثيقة مكتوبة، يتعهد من خلالها بدفع جميع النفقات التي يتكبدها قريبه، بما في ذلك تكاليف العلاج الطبي، وإرسالها إلى سلطة الهجرة المحلية.

كيف يتقدم السوريون في سوريا على التأشيرة؟

تتعقد الأمور بالنسبة للسوريين الراغبين بالحصول على تأشيرة ألمانيا العاجلة والموجودين في سوريا، إذ يتوجب عليهم تقديم طلباتهم إلى السفارات والقنصليات الألمانية في البلدان المجاورة، مثل لبنان أو الأردن أو في مدينة إسطنبول التركية.

وتسعى الخارجية الألمانية إلى زيادة عدد موظفيها في بعثاتها الدبلوماسية من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبات وضمان سرعة معالجتها، خاصة تلك المراكز الموجود في تركيا.