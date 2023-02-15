الموقف العربي الرسمي الزفت بين إعصار كاترينا وزلزال كهرمان مرعش

محمد صادق الحسيني ||
مع كل تقديرى للمساعدات الاغاثية التى قامت بتقديمها السعودية والكويت وقطر وفتح التبرع الشعبي
استوقفنى اليوم خبر تبرع أمير قطر ب50مليون ريال لتركيا وسوريا لمواجهة أثار الزلزال
فتعجبت من تكاليف 250مليار أنفقتها قطر للعبة الكرة
وأيضا الكويت والسعودية أرقام هزيلة لاتستحق الذكر
وما اعلنوه حصل عليه منتخب الكرة السعودى لفوزه على الأرجنتين فى الكرة!!
فرجعت بالذاكرة إلى عام 2005
حيث وقع إعصار كاترينا فى الولايات المتحدة الأمريكية ونتج عنه وفاة 1800شخص فقامت الكويت بتقديم دعم500مليون دولار لأمريكا والسعودية ايضا500مليون دولار وقطر 100مليون دولار!!!! بخلاف المساعدات الأخرى
فى وقت كانت يد أمريكا ملطخة بسفك دماء ملايين المسلمين فى العراق وافغانستان ودمرت بلدين مسلمين
وتركيا وسوريا شعبهما مسلم والقتلى تجاوز عددهم 25 ألف قتيل و90 ألف مصاب
وامريكا أغنى دولة فى العالم ولا تحتاج دولار مساعدة
واهلنا فى سوريا لايجدون مايسترهم
كان الله فى عون الأتراك والسوريين
(واللافت الشيوخ والمثقفين الساكتين)
انها مرحلة تمحيص واستبدال
يوجد عندى مليون كلمة للتعليق اكتب فيها ما لايحصى من الألم والنقد وفضح الولاءات والسياسة
*ولكن الأرقام أصدق كلام فى التعبير عن الواقع البائس ؟*...
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