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تقرير يعري مسرحية جولات الحوار الاستراتيجي وينسف انسحاب الجيش الامريكي من العراق


كشف تقرير لصحيفة كوريير اند برس الامريكية ، الاثنين، ان الجيش الامريكي نشر وحدة المدفعية الميدانية  163 في العراق والتابعة للحرس الوطني لفرقة انديانا الامريكية . 

ونقلت الصحيفة في تقريرها  عن آرني جريفن قائد وحدة المدفعية قوله " هذا هو الانتشار الثالث بالنسبة لي في العراق وهو التزام سنبقى فيه هناك لمدة عام حتى اواخر الصيف المقبل ". 

واضاف التقرير ان " حفاظا على الامن التشغيلي فيما يتعلق بتفاصيل الانتشار في العراق قال قائد الوحدة إننا " نقدم قدرات دفاع جوي لما يسمى بعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ". 

واوضح القائد انه " تم نشره في العراق عامي 2005 و 2007 ، وكانت الاوضاع في البلاد سيئة للغاية لكن خلال 15 عاما الماضية  ، تغيرت الأمور بشكل كبير. زاد الاستثمار بشكل كبير وزاد الامان بشكل كبير. العراق  الان دولة ذات سيادة ، ولم نعد نشارك في العمليات القتالية. نحن منخرطون في عمليات الدعم". بحسب زعمه. 

واشار القائد جريفن الى ان " عملية النشر صعبة وكل ما نتمناه العودة الى بلادنا دون اصابات ودون مرض" فيما لم يكشف عن المزيد من التفاصيل عن مكان تواجد الوحدة ولادورها ولا عدد القوات التي تم نشرها ". 

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