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خبير اقتصادي شهير يتوقع اختفاء الدولار... ويحدد دور دولة عربية في ذلك


حذر الخبير الاقتصادي الشهير، نورييل روبيني، من اختفاء الدولار الأمريكي بفعل صعود نظام العملة ثنائي القطب كعملة عالمية، قائلا في مقال اقتصادي بأن استبدال الرنمينبي الصيني قد يحل بديلا عن الدولار الأمريكي بسبب سلسلة من الإجراءات التي كانت الحكومة الصينية تنفذها منذ فرض قيود كورونا.

وتابع روبيني بأنه بالنظر إلى زيادة استخدام الدولار لأغراض الأمن القومي، والتنافس الجيوسياسي المتزايد بين الغرب والقوى الأخرى مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، فإن الأقاويل حول إلغاء الدولرة تتسارع وبخاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية على استخدام الدولار من قبل منافسيها عبر فرض العقوبات، وهذا أحد أسباب ظهور النظام ثنائي القطبية في العقد المقبل.

وفي الوقت ذاته، تحدث الخبير الاقتصادي عن التبني الزائف للدولار من قبل الاقتصادات في البلدان الأقل تقدما والذي يجلب عيوبا قوية، حيث يجعل النظام الحالي اقتصادات الأسواق الناشئة عرضة ماليا واقتصاديا للتغيرات في السياسة النقدية الأمريكية مدفوعة بالعوامل المحلية مثل التضخم.

وأيضا، أكد نورييل روبيني بأن المملكة العربية السعودية قامت بالفعل بتسوية بعض المعاملات باستخدام الرنمينبي الصيني وأن هذا قد يدفع دولا أخرى في المنطقة إلى اتباع هذا المثال، وهذا بدوره قد يؤدي لاستبدال الدولار.

وفي هذا الإطار، كشف تجمع بريكس عن كونه يعمل على إنشاء عملته الخاصة، وذلك كخطوة للتخلص من نفوذ الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي على اقتصادات دول التجمع. كما أعلن رئيسا الأرجنتين والبرازيل بأنهما بدآ العمل بعملة مشتركة من شأنها أن تكون بمثابة أداة لتسوية المدفوعات بين دول ميركوسور ودول البريكس. ووفقا لروبيني أيضا، فإن إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs ، والاستخدام المتزايد لتطبيقات الدفع الخاصة مثل Wechat في الصين ، سيساهمان أيضا في استبدال الدولار.

يذكر أن الخبير الاقتصادي الشهير، نورييل روبيني، صرح في وقت سابق بأن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر اقتصادية وغير اقتصادية، بما في ذلك القلق من ارتفاع التضخم والركود إضافة إلى الركود التضخمي، وأن ارتفاع أسعار الفائدة المستمر سيجعل من نسب المديونية للقطاعين الخاص والحكومي غير مستدامة، ما سيؤدي إلى التعثر، وهناك الكثير من الحديث عن تراجع العولمة وعن الحمائية والانقسامات في الاقتصاد العالمي.

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خبير اقتصادي شهير يتوقع اختفاء الدولار... ويحدد دور دولة عربية في ذلك
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