ماذا تعرف عنهن؟!

نور الجبوري ||

زوجات وامهات بعض الرؤساء العرب

- زوجة الرئيس محمد أنور السادات:

جيهان رؤوف؛

ولدت لأم إنجليزية هي جلاديس تشارلز كوتريل، وتقول جيهان السادات لصحيفة الشرق الأوسط ١٩ يناير ٢٠٠١ أنها نشأت لأب مسلم وأم مسيحية متسامحة، كانت تشاهدها تصلي لصليب معلق فوق سريرها، وأنها أي جيهان، تلقت تعليمها في المدرسة الإرسالية المسيحية الكنسية وساهمت جيهان السادات في الحياة العامة خاصة من خلال أندية الروتاري المعروفة.

- زوجة الرئس محمد حسني مبارك:

سوزان صالح ثابت غبريال؛

(مسيحية من صعيد مصر)

ولدت لأم إنجليزية هي ليلي ماي بالمز ، وتلقت تعليمها في المدرسة الثانوية الأمريكية، وكتب عنها رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة جون كيري برقية لوزارة الخارجية الأمريكية، إنها إمرأة مسيحية متزوجة من مسلم، وتطمح في توريث الحكم لنجلها جمال مبارك، ووردت البرقية في وثائق ويكليكس، ونشرت الصحافة المصرية ترجمة لها وتعد سوزان مبارك من قيادات الماسونية في مصر، ونشرت صحيفة الأخبار عام ٢٠٠٢ صورة رئيسية لتكريمها في المقر الرئيسي للماسونية في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت الصورة بالصفحة الثانية، وأصبحت الأندية الماسونية خلال فترة حكمها لمصر، مفرخة للوزراء والمحافظين وقيادات الدولة.

- زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي:

نهاد نور ثابت غبريال؛

إبنت عم سوزان مبارك وأخت أيمن نور لمن لا يعلم؛

عائلة/ ثابت غبريال (عائلة مسيحية من المنيا).. أبناؤه: -

[ 1 ] –صالح ثابت غبريال: زوجته/ ليلى ماى بالمز/ إنجليزية - يهودية

أبناؤه: -

1 )–سوزان صالح ثابت غبريال / زوجة مبارك.

2 )–منير صالح ثابت غبريال/ لواء طيار حربى متقاعد ورجل أعمال.

[ 2 ] –وجدى ثابت غبريال/ مستشار فقه دستورى.

[ 3 ] –أمل ثابت غبريال/ دكتورة إستشارى أطفال.

[ 4 ] – نور ثابت غبريال/ أبناؤه: -

1 )– نهاد نور ثابت غبريال/ زوجة السيسى.

2 )– طارق نور ثابت غبريال/ رجل أعمال.

- الفريق عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى:

(مواليد 19 / 11 / 1954)

أمه/ مليكة تيتانى صباغ/ يهودية – من مدينة آسفى المغربية.

خاله/ عورى تيتانى صباغ/ يهودى – عضو الكينيست وحزب العمل.

فهل وصل نفوذ الصهيونية إلى هذه الدرجة من الذكاء!!؟

وماذا عن بقية الزعماء في بلاد العرب أوطاني!!؟وهل ما خفي أعظم..!!!!!؟

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منى الحسين … زوجة الملك حسين ، وام ملك الاردن الحالي .. عبد الله …. وهي ابنة الضابط البريطاني والتر برسي غاردنر الذي كان قد سبق له أن خدم في بعثة التدريب البريطاني في الأردن، …… وهي يهودية ،، وقد بقيت بعد زواجها من الملك حسين على ديانتها ولم تدخل الاسلام …..

والخلاصة هي :::

ان زوجة عبد الفتاح السيسي مسيحية ، وامه يهودية …..

وان ام الملك عبد الله يهودية ….

وهاتين الدولتين كانتا السباقتين في التطبيع مع اسرائيل ….

(( وثلثين الولد خاله )) ؟

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