التقارير

نار القضاء تمس "ثلة الفساد".. مستشارو "المبخوت" تحت مطرقة العدالة


لا تزال قضايا فساد الحكومة السابقة عالقة في أروقة السياسة، فكلما توصلت الجهات القضائية الى خيط سقطت شخصية حكومية سابقة قد تكون احدى الشخصيات التي تم تعيينها بصورة "مستشار".

مستشارو رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بدأوا بالتساقط الواحد تلو الاخر كقطع "الدومينو" إثر الفساد والصفقات المشبوهة التي تورطوا بها خلال عامين من تسلم زمام الأمور واخرها كانت "ضربة العمر" او كما تسمى بـ"صفقة القرن"؛ أي اختلاس اكثر من 3،5 تريليون دينار عراقي.

القضاء وبمعلومات جديدة كشف عن قيمة الأموال المستردة مؤخرا، وفيما أكد أن قضية سرقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة. 

قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، أكد أن "المتهم نور زهير سدد لغاية الآن ما يقارب الـ 400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار"، مشيرا الى أن "انباء رفع منع السفر بخصوص المتهم غير صحيحة، وهناك إجراءات متخذة بعدة اتجاهات".

ويبين، ان "قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة"، مبينا ان "أموال المتهم نور زهير المنقولة وغير المنقولة ما تزال محجوزة".

ويؤكد قاضي محكمة الكرخ: "صدور أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين رفيعتين في الحكومة السابقة، مبينا أن  "قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة".

*مستشارو الفساد

اتهامات سياسية وشعبية عديدة لاحقت حكومة الكاظمي ومستشاريه وسط مطالبات بضرورة الإيقاع بهم خلف قضبان السجون والكشف عن حجم الأموال التي تم اختلاسها خلال المدة التي تسلمت بها زمام أمور البلد.

وبهذا الصدد، كشف مصدر مطلع، ابرز المتهمين السياسيين في قضية سرقة الأموال الضريبية وكما تعرف بـ"سرقة القرن"، فيما عد رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي "رأس حربة" الفساد.

ويقول المصدر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "نور زهير لا يعد المتهم الأول فقط بسرقة القرن، بل هناك العديد من مستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي متهمين بالسرقة والتواطؤ كلا حسب موقعه ودوره في نهب المال العام".

ويضيف، أن "من هؤلاء المتهمين كل من رئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، ورئيس لجنة الخدمات والاعمار في هيئة المستشارين  صباح مشتت، بالإضافة الى مدير بلديات نينوى السابق السابق عبد القادر دخيل"، مبينا أنهم "المسؤولين الأوائل والمتهمين بسرقة الأموال الضريبية من مصرف الرافدين".

ويوضح المصدر، ان "الكاظمي يعد رأس حربة الفساد في الحكومة السابقة بالتعاون مع الشلة الفاسدة من مستشاريه"، مؤكداً أن "القضاء يعمل على التعاون مع الانتربول لتسليم الهاربين منهم  واسترداد الأموال المنهوبة".

بدوره، عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي، وجه اتهاماً لمستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بالتورط في جميع صفقات الفساد.

ويذكر التركي، في حديث لوكالة / المعلومة /، أن "جميع مستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي لهم يد ومتورطين في جميع صفقات الفساد التي تمت خلال الفترة السابقة بينها سرقة الأموال الضريبية".

ويلفت الى، أن "هنالك شخصيات وأسماء كبيرة لم تكشف بعد تقف خلف المتهم الأول بسرقة القرن نور زهير"، معتبراً الأخير "واجهة للسرقة التي يقف خلفها الكثير من الرؤوس الكبيرة بالحكومة السابقة".

ويستدرك بالقول، أن "سرقة القرن اكتشفت بسبب اختلاف على الحصص المالية"، مشيرا الى أن "الكاظمي أحد الأدوات الرئيسية بسرقة القرن".

ويبين تركي، أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال و جميع مستشاريه، من مشرق عباس ورائد جوحي  وعبد الزهرة، يقفون خلف المتهم الأول نور زهير".

تبقى الحكومة السابقة من أسواء الحكومات التي مرت على تاريخ العراق بحسب الطبقة السياسية ونواب كثر؛ نظراً لما ارتكبته من اخطاء جسيمة لا يمكن السكوت عنها، فـ"السكوت عن الحق شيطان اخرس"، والصمت حول مخالفات حكومة الكاظمي ذنبه لا يغفر ابدا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيمنة أميركا محمية بقوَّة الدولار ذراعها الضارب في العالم
الامارات قريبا (اسرائيل ثانية)
نار القضاء تمس "ثلة الفساد".. مستشارو "المبخوت" تحت مطرقة العدالة
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
هل تتجرَّأ أمريكا وإسرائيل على مهاجمة إيران؟!
البرلمان الاوربي و الحرس الثوري الايراني و مفهوم الارهاب .
المنطقة بين (سطوة امريكا)و(فرجة الصين)
عقيدة الصدمة" وفتيان شيكاغو والسنن الكونية..!  
19 حل يتخطى ازمة الدولار الحالية؟ !
العملة الخضراء تفضح الكاظمي.. تهريب مضاعف و واشنطن تزيد الأزمة
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.88
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
فيسبوك