يسألونك عن  الحرس الثوري قل هو عين ايران ودرعها الحصين...!

محمد صادق الحسيني ||

ماذا يعني الحرس الثوي الايراني بالنسبة لايران شعباً وحكومة وثورة اسلامية

وقيادة عليا..؟

ولماذا يستهدف من قبل القوى الاستعمارية والرجعية دوماً؟

من حق الرأي العام العربي والعالمي ان يعرف من هو هذا الجيش المنيع الذي تحاول امريكا عبثاً النيل منه، ولا ت حين مناص!

نبدأ من حيث اشتعلت المواجهة باعلى درجاتها بين هذه الامريكا عدوة الشعوب وقائدة الغرب الجماعي وبين ذاك الحرس الثوري احد اذرع شعوب العالم التواقة للحرية والعدالة ، ساعة قرر نمر الامبريالية المتوحشة ، الجريح دونالد ترامب، اغتيال قائد الشرق الاسطوري الشجاع الحاج قاسم سليماني ورفيقه في النضال العالمي ، القائد المغوار ابو مهدي المهندس في مطار بغداد بعد ان هشما صورة امريكا وادواتها في الميدان على امتداد ساحات الحرب والنزال ، ومن ثم فليعلم من يهمه الامر كما يلي:

١- بات على الرأي العام ان يعلم جيداً بان الحرس الثوري هذا هو من قام باجبار كل قواعد الامبريالية في المنطقة ان "تقف على اجر ونص " لساعات طويلة عندما وجه صواريخه الى كل قواعد الشر والاحتلال في المنطقة وهدد بالانتقام من الامريكيين في كل قواعدهم بدأً بدك قاعدة العديد الامريكية في الدوحة قبل ان يدك عين الاسد قرب بغداد ، ما دفع امير قطر بالهرولة يومها، الى طهران موفداً من الامريكيين ، حاملا معه ٣ مليار دولار عداً ونقداً متوسلاً تجنيب بلاده من عواقب مثل هذه المواجهة ومقدماً الاعذار لاعفائه من كلفة مثل هذا العقاب اولاً ومن ثم واعداً الايرانيين بمناقشة موضوع انسحاب الجيوش الاجنبية على مراحل مع كبيرهم الذي علمهم السحر...

٢-ان الحرس الثوري هو من اوقف العدوان والحرب الكونية على الجمهورية الاسلامية التي تزعمها نظام صدام ، عندما سطر اسطورة التلاحم بين الجيش والشعب والمقاومة وسجل نقلة نوعية في الحروب الكلاسيكية العالمية يوم عبر نهر اروند( شط العرب) وعمل انزاله الشهير خلف خطوط العدو الذي فاق انجاز النورماندي في الحرب العالمية الثانية، ما اجبر المعادلة الدولية التي وقفت خلف صدام ببدء العد العكسي للانسحاب واذعان العدو بالهزيمة والاندحار.

٣- الحرس الثوري الايراني شريك اساسي في كل ملاحم البطولة التي سطرها ولا يزال حزب الله والمقاومة الاسلامية في لبنان وفلسطين على امتداد العقود الماضية ما سجل انتصارات باهرة للصديق وانسحابات مذلة للعدو تحدث لاول مرة في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي دون تقديم اي تنازلات بالسياسة.

٤- الحرس الثوري هو من استطاع ان يكون شريكاً اساسياً في الامساك بداعش من حلقومها في سورية ويخنقها ويطهر سورية منها مرة واحدة والى الابد مما سجل نصراً عظيماً لتلاحم القوى الثورية العربية والاسلامية في العالم هو الاول من نوعه في منطقتنا بعد ان كان قد اصبح من التاريخ الغابر بسبب سلسلة التنازلات المذلة للرجعية العربية .

٥- الحرس الثوري هو من كشف واعتقل كاووس امامي الجاسوس الخطير ، وهو الذي كان مكلفاً في التجسس على المراكز العسكرية الحساسة والخطيرة الخاصة بمواقع اطلاق الصواريخ تحت غطاء بيئي، ذريعته الظاهرية ما عرف بمشروع حماية الفهود الايرانية من الانقراض!

٦- الحرس الثوري هو الذي استطاع ابعاد داعش عن العاصمة العراقية بغداد بعد ان كانت على مشارفها ، وبذلك انقذ العراق من كارثة السقوط الحتمية.

٧-الحرس الثوري الايراني شريك اساسي في الدفاع عن امن وسيادة ووحدة اراضي العراق وكذلك في انطلاق ملحمة الحشد الشعبي العراقي دفاعاً عن العراق العظيم شعباً ومقدسات وعن الامن القومي الايراني ايضاً.

٨- الحرس الثوري الايراني شريك اساسي في مشروع كل التشكيلات الرديفة في سورية لاسيما الدفاع الوطني بالتنسيق الكامل مع القصر الجمهوري ( القيادة العليا) والجيش العربي السوري دفاعاً عن امن وسيادة ووحدة الاراضي السورية وعن المقدسات فيها و عن الامن القومي الايراني ايضاً.

٩- الحرس الثوري هو الذي استطاع ان يخرج العشرات ان لم يكن المئات من مشاريع البناء والتأسيس لدولة عصرية في ايران ، من ايدي المستثمرين او بالاحرى الناهبين الاجانب ليضعها بايد محلية وطنية في خدمة العباد والبلاد.

١٠- الحرس الثوري هو من كشف وفضح ومن ثم تمكن من الاحاطة التامة بكل مشروع الحرب الناعمة التي دبرتها اجهزة استخبارات عالمية واقليمية ضد ايران انطلاقاً من فرنسا والتي انتهت باستدراج متزعمها العميل روح الله زم ، الى ايران ومن ثم تفكيك المشروع والقضاء عليه.

١١-الحرس الثوري هو الذي استطاع احداث نقلة نوعية في الصناعات النفطية الايرانية من خلال بناء واحدة من اضخم واهم مصافي تكرير النفط وانتاج البنزين المسماة بنجمة الخليج الفارسي، والتي نقلت ايران من موقع المستورد للبنزين الى موقع المصدر ، وهو من ابدع في مهم اخضاع الجبروت الامريكي للارادة الشعبية الايرانية في هذا المجال عندما نقل هذه المادة الحياتية المهمة الى فنزويلا المحاصرة باسطول من الناقلات عبر البحار والمحيطات تحت حراسة الاسطول الحربي الايراني.

١٢- الحرس الثوري هو من هرع بكل قواه الى المحافظات الايرانية التي فجعت بالسيول وانقذها من الخراب الشامل والدمار الكبير، وابتسامات الحاج قاسم سليماني الموثقة بالصوت والصورة وسط السيول وبين الناس وهو يطمئنهم بالقول " كلو خير ملو خير.." لازالت شاهدة على ذلك.

١٣- الحرس الثوري هو من قام بكشف واعتقال الجاسوسة نازنين زاغري وبادلها مع الانجليز ب ٤٠٠ مليون جنيه استرليني دخلت خزانة الحكومة .

١٤- الحرس الثوري هو الذي اوجد مظلة حماية امنية لكل تحركات المسؤولين الايرانيين في الداخل والخارج وكان المنقذ لهم دوما من افخاخ التجسس وحمايتهم منها وانقاذهم عند الضرورة من وسط شباك العدو.

١٥-الحرس الثوري هو من قام بانجاز وبناء عدة مصافي تكرير نفط ضمن مشاريع الحكومة وهي مشاريع الحقول ١٣ و١٥ و١٦ و٢٢ و٢٣ و٢٤ ووضعها في خدمة الشعب ..

١٦-الحرس الثوري هو من بنى وانجز الرصيف والميناء اللازمين لاستخراج الغاز من حقل پارس الجنوبي المشترك بين ايران وقطر.

١٧- الحرس الثوري هو الذي وأد فتنة المدعو عبد الملك ريگي متزعم ما عرف ب" جيش العدل" المدعوم من عدة اجهزة استخبارات اقليمية لفتح ثغرة امنية كبيرة على الحدود الشرقية لايران ، بعد ان تمكن من استدراجه وانزال الطائرة التي كانت تقله في طريقها الى افغانستان للنزول مجبرة في طهران ومن ثم محاكمته واعدامه.

١٨- الحرس الثوري هو من ابدع في بناء السدود داخل البلاد فكانت اياديه البيضاء في سد كرخة الشهير والذي احدث نقلة نوعية في مشروع السدود فاصبحت بفضله هذه الصناعة صناعة وطنية تفخر بها ايران شعبا وحكومة وقيادة.

١٩- الحرس الثوري هو الشريك الاساسي في تطوير تقنيات التسليح وحرب الصواريخ والطائرات المسيّرة ما جعل نظام الرياض يترنح تحت ضربات ابطال اليمن الاشداء وتكاد قبيلة ال سعود تستجدي وقفاً لاطلاق النار يحفظ لها بعض ماء وجهها ولا تلاقيه.

٢٠- الحرس الثوري شريك اساسي في معركة تحرير مضائق وخلجان الامة الاستراتيجية من هيمنة وسيطرة الامريكان واذنابهم الصغار من هرمز الى باب المندب .

٢١- الحرس الثوري هو من وقف لاول مرة بوجه بريطانيا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وكسر جبروتها واغرق غرورها في مياه الخليج الفارسي الذي ظل لمدة قرون عنوانا لقرصنة بحارتها عندما اعتقل نخبتهم ولقنهم درساً لن ينسوه الى الابد ، كما كان هو من كسر ابّهتهم يوم اوقف سفينتهم واجبرهم على اطلاق السفينة الايرانية التي احتجزوها في جبل طارق دون تقديم تنازلات سياسية ، وانما من باب العين بالعين والبادي اظلم.

٢٢- الحرس الثوري هو من كسر عنفوان المارينز الامريكيين واطاح بعنجيتهم وغطرستهم عندما اعتقل نخبتهم ونقلهم الى سواحل ايران الاسلام والثورة وهم مطأطأي الرؤوس ورافعين ايديهم علامة الاستسلام وهم يتبولون .

٢٣- الحرس الثوري هو من يحفظ ويصون امن المطارات وامن كبار المسؤولين وكافة الديبلوماسيين وهو من احبط عشرات من محاولات اختطاف الطائرات الايرانية المدنية لينجي بذلك ارواح الالاف من مواطني الشعب الايراني العظيم.

٢٤- الحرس الثوري هو من اسقط فخر الصناعات العسكرية الامريكية -غلوبال هوك -وجعلها تتناثر فوق مياه الخليج الفارسي ثم نزل غواصوه ليجمعوا قطعها ويعيدوا تجميعها وسط ذهول قادة الادارة الامريكية وحكام العالم وخبرائهم.

٢٥- الحرس الثوري هو من استطاع بكل فخر اختراق منظومة طائرة rq70 الامريكية وادخالها ضمن منظومته لتعمل بارادته وتحط سالمة على ارض الاسلام والثورة وتصبح من غنائم الحرب دون ان ينبس الامريكي المتغطرس ببنت شفة ولا يجرؤ على الرد .

٢٦- الحرس الثوري هو من اعطى اسرار هذه الطائرة الامريكية المتقدمة للروس وحصل مقابل ذلك على تكنولوجيا سلاح روسي سري متقدم.

٢٧- الحرس الثوري هو من اقنع الرئيس بوتين بضرورة الدخول بقوة على حرب مكافحة الارهاب في سورية وشرح للقيادة العليا الروسية على مدى اكثر من ساعتين في لقاء تاريخي استثنائي بين الجنرال سليماني و الرئيس بوتين، بان الدفاع عن تخوم موسكو واسوار الكرملين يبدأ من دمشق تماما كما هو الحال بالنسبة لطهران .

٢٨- الحرس الثوري الايراني هو من اسقط المسيّرة الاسرائيلية " هرمس" قرب منشأة نطنز النووية .

٢٩- الحرس الثوري هو من حشد وعبأ العالم الاسلامي دفاعاً عن الاماكن المقدسة في سورية فكانت ملاحم "الفاطميون" الافغان و"الحيدريون" العراق و"الزينبيون" الباكستان.

٣٠- الحرس الثوري هو من ادار وبنى وجهز وشيد الجسور والطرق السريعة في البلاد .

٣١- الحرس الثوري هو من ساهم بشكل قوي واساسي في الصناعات الحساسة الدقيقة وكان يسلمها للصناعيين لحماية الصناعات الوطنية وتسهيل عمل الصناعيين الوطنيين المناهضين للتبعية.

٣٢- الحرس الثوري هو من قام بالالتفاف على قرارات العقوبات الاقتصادية الدولية الظالمة فكان العون الاساس للدولة والمجتمع في الوصول الى ما يحتاجانه من السوق العالمية في الصناعات العسكرية والمدنية.

٣٣- الحرس الثوري هو من اغنى مراكز البحث العلمي من خلال اداروة او المشاركة في عدة مشاريع بحثية وعلمية استطاعت بصورة ممتازة من ايجاد تلاحم كبير وفعال بين الجامعات والمراكز الصناعية ممارفع مستوى البلاد عاليا بين الامم والدول.

٣٤- الحرس الثوري هو من كشف واعتقل وحقق مع الجواسيس والخونة الذين تلطخت سمعتهم واياديهم في قتل واغتيال علماء الذرة الايرانيين.

٣٥- الحرس الثوري هو من اجبر حكام الامارات على العدول عن قرارهم باغلاق منافذ العملة الصعبة لايران باستخدام الطرق المناسبة.

٣٦- الحرس الثوري هو من احدث نقلة نوعية في وسائل الدفاع الشعبي وحماية مكتسبات النظام الاسلامي والدولة والمجتمع الايرانيين من خلال تشكيل جيش التعبئة المليوني الذي استطاع قهر اعداء الثورة الداخليين ووأد كل وسائل الفتنة والارهاب في كل انحاء البلاد وحماية حدود الولاية فكان رأس حربة ولاية الفقيه الضاربة جذورها في اعماق البلاد والعباد.

٣٧- الحرس الثوري هو من اسس لنظام صناعة الصواريخ البعيدة المدى والدقيقة وبنى مدن الصواريخ تحت الارض مطيحاً بذلك بنظرية التفوق الجوي للامبريالية وقوى الرجعية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ماسلب النوم من الاعداء وجعل البلاد الايرانية من اقصاها الى اقصاها آمنة ومستقرة.

٣٨- الحرس الثوري الايراني المساهم الاساس في حماية سورية من الغزو الامريكي ومنع دمشق من السقوط بيد الامريكيين عندما هدد ادارة اوباما بدك قواعد واساطيل بلاده اذا ما تجرأ على المس بالارض السورية وكلكم يتذكر تهديد سليماني للامريكيين بان يحملوا توابيتهم معهم اذا قرروا النزول على الارض السورية واعلان التعبئة العامة في صفوف الحرس الثوري بالقول بان الشام ستكون معراجنا الى السماء ووجه مئات الالاف من الصواريخ الى الكيان الصهيوني وكل قواعد امريكا البرية والبحرية .

٣٩- الحرس الثوري هو من حمى صيادي ايران في البحر وهو من حمى تجارة النفط الايرلنية ووصولها الى اعالي البحارة آمنة وهو من اذل الامريكيين في الخليج الفارسي وبحر عمان واجبرهم على التخاطب مع الجمهورية الاسلامية بكل تأدب وخضوع و اجبرهم صاغرين للتخاطب مع الايرانيين باللغة الفارسية.

٤٠- اخيراً وليس آخراً انه الحرس الثوري من كان الحاضنة التي تربى فيها وكبر وترعرع الفريق الجنرال الحاج قاسم سليماني المارد الاسطوري وصاحب المدرسة العسكرية الفريدة ، الذي تمكن عملياً من توحيد ساحات المسلمين والعرب ودماءهم باتجاه القدس الشريف حتى اصبحنا في الفصل الاخير من الهجوم الاستراتيجي لتحرير فلسطين وتغيير الاقدار واعادة رسم جغرافيا العالم وكتابة تاريخه من جديد على قاعدة الاستعداد ليوم قيامة دولة القسط والعدل العالمية بعد ان انتقل مركز ثقل التوازن الدولي لاول مرة في التاريخ الحديث من الغرب الى الشرق.

هذا هو الحرس الثوري عين ايران ودرعها الحصين ونصير شعوب الشرق التواقة للحرية والاستقلال وبناء شرق جديد من دون "اسرائيل" واخواتها...!

يوم نبطش البطشة الكبرى

بعدنا طيبين قولوا الله

ــــــــــــــــ