🛑 ماذا يجري في أوكرانيا الآن؟

عمار الجادر ||

📝 باختصار ..

⭕ جنّ جنون الغرب وفي مقدمته أميركا بعد سقوط الخطوط الدفاعية في سوليدار، والقوات الروسية تتجه لتطويق تكتيكي لباخموت المنطقة الأكثر تحصيناً.

⭕ فقررت دول الناتو إرسال أسلحة ثقيلة هجومية لأوكرانيا، وهذا يعني كسر للخطوط الحمر مع الروس وممكن تغيّر من مسار الحرب.

⭕ بوتن يستمر بتحشيد جيشه في بيلاروسيا (حدود شمال أوكرانيا) وأجرى جيشه مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش البيلاروسي وحتماً وجود هكذا قوات مع إرسال صواريخ وطائرات قتالية وأرتال من الدبابات والمدافع ليست للتدريب بل تحضيراً لفتح جبهة جديدة.

⭕ بوتن يأمر بزيادة عدد القوات المسلحة الى 1.5 مليون جندي.

⭕ والكرملين يوضح : زيادة عدد القوات الروسية تأتي بسبب الحرب التي يشنها الغرب بالوكالة ضدنا.

⭕ تمركزات للبحرية الروسية في البحر الاسود باستخدام تكتيكات جديدة لتفادي الألغام والمسيَّرات الأوكرانية

⭕ تقديرات المخابرات الغربية تقول أنّ بوتن سيقتحم كييف إلّا أنّ بعض التقارير تشير الى نية بوتن اقتحام مدينة (لفيف) على حدود أوكرانيا مع بولندا لقطع الشريان الرئيسي والوحيد للأسلحة الغربية لأوكرانيا

⭕ هذه الخطة فيما لو تمت سيتم ذبح أوكرانيا وستكون هناك مجزرة للجيش الأوكراني وانكسار تاريخي للغرب

⭕ وزيرة الدفاع الألمانية تستقيل بسبب فشلها في إدارة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتسببت بنقص خطير في ذخيرة الجيش الألما

⭕ ألمانيا رفضت إرسال دبابات ليوبارد 2 الحديثة بسبب نقص الخزين الاستراتيجي، حيث أعلن مصنع دبابات ليوبارد 2 وجود 22 دبابة فقط كخزين، أمّا ليوبارد 1 فأعدادها كافية.

⭕ تقارير الاستخبارات الغربية تشير إلى أن المرحلة الحاسمة للحرب ستكون في فترة فبراير ومارس (الشهر الثاني والثالث) من العام الجاري.

⭕ الحرب في أوكرانيا تسير بشكل تصاعدي وأكثر تعقيدا

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