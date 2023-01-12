أكبر حرب معرفية في العالم في التاريخ ضد إيران

متابعة ـ نور الجبوري ||

في الأشهر الثلاثة الماضية

🌗 بعض الأحداث التي قاموا بها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال هذه الفترة. والإجابات التي تلقوها:

1️⃣ دعم المشاغبين من خلال:بايدن ، وزير الخارجية ، رئيس مجلس النواب الأمريكي ، كلينتون ، روبرت مالي ، 31 سياسيًا أمريكيًا وأوروبيًا بارزًا ، 37 شخصية موسيقية ، و 62 ممثلًا غربيًا بارزًا ، مثل أنجيليا جولي ، 15 لاعبًا ونوادي كرة قدم بارزة في العالم شخصيات موسيقية تركية ، ألف مصور سينمائي فرنسي ، بعضهم قص شعرهم. ونُشر الفيلم ملايين المرات.

وزراء الخارجية: كندا والسويد وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وتشيلي وفرنسا ، مؤلفة كتاب هاري بوتر وممثلة إيرانية في بلجيكا قامت بقص شعرها دعمًا لمثيري الشغب.موجة على مدار الساعة من وسائل الإعلام الإنجليزية والأمريكية ...

2️⃣ البرزاني قادم إلى الميدان لمهاجمة إيران.

3️⃣ النشاط الإعلامي للمشاهير المحليين.

4️⃣ هاشتاغ محسا أميني تم تغريده وتغريده 320 مليون مرة.بينما يوجد 3 ملايين ناطق باللغة الفارسية على تويتر!

5️⃣ القبض على مواطن أجنبي في حقيبته حقيبة ملابس. مع بعض القنابل والبنادق ،كان يحمل عشرات الرصاص ورؤوس الرمح.أنه كان من المفترض أن يقوم بعض الناس بتصويره وهو يقتل الناس. ويقولون إن الباسيج يقتلون الناس.

6️⃣ في عدة مدن كوردستان منها:أشنوي ، التي كانت أهم مدينة ، كان هناك 17 ألف جندي على أهبة الاستعداد ؛ لبدء حرب أهلية.

7️⃣ قصف إعلامي في تشابهار بعنوان أن أحد قادة الشرطة اغتصب فتاة عمرها 14 سنة!

وبعد ذلك حدثت مجزرة بمسجد مكة.

وفي نفس الوقت بدأ انفجار السوق وإحراقه والهجوم على البؤر الاستيطانية. بدأ وصول مجموعة ريجي وجيش زالوم في البلاد.

8️⃣ فتح خط السكة الحديد من طهران إلى تبريز في قزوين ، بطول كيلومتر واحد ، وبفضل الله ، أحبطه تقرير أحد المزارعين ؛ ومنع قتل مئات الاشخاص. كان من المفترض أن يحدث هذا الحادث بالتزامن مع احتجاجات تبريز.

9️⃣ في طهران ، أطلق النار على أشخاص من أحد المنازل بمسدس ليزر.كان المنزل محاصرا.وفجأة ، خرجت شابة عارية من المنزل.هذا يبهر الناس ساعدوني لأنهم يريدون اغتصابي. كان هذا المنزل مركز العمليات ؛وتم إكتشاف كافة الأسلحة المتطورة واللاسلكية.بعد استجوابه.

🔟 كشفت هذه المرأة عن 11 قاعدة للموساد في مدن مختلفة من إيران. أنه تم القبض عليهم جميعًا ؛تم اكتشاف 137 قطعة سلاح من قاعدة واحدة فقط.أنه كان من المفترض تنفيذ عملية مسلحة في تلك الليلة.اكتشاف عدد كبير من رشاشات عوزي داخل مقاعد ست سيارات بدون لوحات.

1️⃣1️⃣ اعتقال امرأة في أصفهان بحوزتها 52 كيلوغراماً من المتفجرات كان من المفترض أن يفجر سوق أصفهان التاريخي.

2️⃣1️⃣ القبض على يهودي في شيراز تم نقله إلى المستشفى. وهاجم بعض المشاغبين المستشفى. أن يأخذوا هذا الجوز من ريا داندي ؛ أن لا يقع في أيدي قوى الأمن.

3️⃣1️⃣ القبض على سائق سيارة برايد الذي دهس 17 شرطيًا.

4️⃣1️⃣ القبض على سيارتين هاجمتا أشخاصًا بلوحات تسجيل وشعارات وأزياء الحرس الثوري الإيراني ؛ لقد قاموا بوزن الأثقال ووعدوا بالتصوير.

5️⃣1️⃣ في منطقة جامعة الشريف ، دهست سيارة ميجان عددا من قوات الشرطة.وبعد المطاردة ، أطلق النار على الضباط.الذي تم القبض عليه أخيرًا.

6️⃣1️⃣ الهجوم على مخفر الشهيد مدرس لنزع سلاح العملاء.

7️⃣ 1️⃣ الضرب المبرح للسيدة المحجبة وطفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات بقصد تخويف الشادور للظهور في المجتمع مرتدية الشادور.

8️⃣1️⃣ عدة اعتداءات في مدن مختلفة على سيارات العوائل المتدينة بالمتفجرات.

9️⃣1️⃣ ضرب 32 نقطة من قبل الحرس الثوري الإيراني في كردستان العراق وقتل 5000 من المنافقين والانفصاليين.

0️⃣2️⃣ تدمير لقاء سري في تركيا بطائرة انتحارية مسيرة من إيران شارك فيه رؤساء 5 أحزاب من الملوك والمنافقون وكوملي وبيجاك وباك وغيرهم

كان ممثلو أمريكا وفرنسا حاضرين.

1️⃣2️⃣ كانت الخطة التالية في أذربيجان وأرمينيا ؛ حيث سيتم قطع اتصالات إيران مع أرمينيا باحتلال منطقة زنغزور ؛

وعليه ، يجب قطع طريق إيران مع أوروبا.

وبذلك يبدأ تفكك إيران.التي فشلت بنعمة الله.

🔴 الخلاصة: يجب أن يكون الإنسان جاهلاً جدًا أو يتجاهل نفسه ؛ لرؤية هذه الأحداث. وتسمي هذه الحركات احتجاجا شعبيا!

هذا التقرير القصير والواضح يستحق النشر على نطاق واسع لشرح الحقائق المرة لهذه الأيام.

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