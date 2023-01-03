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جريمة المطار تتفاعل في عامها الثالث.. بغداد تؤبن قادة النصر والمحافظات تعطل حدادا


عام بعد آخر يتجدد التنديد الشعبي والسياسي ويتسع بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس والجنرال الشهيد قاسم سليماني ضيف العراق ورفاقهما، فيما تتصاعد المطالب الشعبية والسياسية بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بإخراج كامل لجميع القوات الأجنبية القتالية من العراق وفي مقدمتهم القوات الامريكية. 

واحيا عشرات الالاف في العاصمة بغداد ليلة امس ذكرى استشهاد قادة النصر في موقع جريمة الاغتيال قرب مطار بغداد الدولي والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. 

ويؤكد عضو كتلة التحالف النيابية النائب علي تركي الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، أن "الجريمة الأميركية بحق قادة النصر حدثت على ارض سيادية مطار بغداد والتي يفترض ان تكون ذو حماية امنية مشددة خصوصا ان القادم الى العراق كان ضيفا كبيرا وقائد عسكري، اذ يفترض ان تكون الزيارة تحت حماية واشراف جهاز المخابرات". 

وأضاف ان "جهاز المخابرات يتحمل مسؤولية ماحصل من جريمة أميركية بحق قادة النصر"، مؤكدا امتلاكه معلومات اكيدة تفيد بتورط جهاز المخابرات العراق بالتعاون والتواطؤ مع الجانب الأميركي وبعض الشركات الأمنية التابعة لبعض الشخصيات داخل العراق لتنفيذ هذه الجريمة". 

وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "اعلان المحافظات العراقية بتعطيل الدوام الرسمي واتساع قاعدة الفعاليات الشعبية المنددة بالجريمة الامريكية التي استهدفت قادة النصر هو تأكيد وضغط شعبي عراقي بكل مكوناته على تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج جميع القوات الأجنبية بما فيها القوات الامريكية من القواعد العسكرية في العراق". 

وأضاف ان "إعلان غالبية المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي لليوم الثلاثاء هو بمثابة رفض وطني للتواجد الأميركي في العراق وتنديدهم بجريمة واشنطن باغتيال قائدين كبيرين قاتلا الإرهاب الداعشي"، مشيرا الى أن "اتساع الفعاليات الشعبية بالذكرى وإعلان الحداد العام تحول كبير تجاه الموقف الشعبي للجريمة البشعة". 

تجدر الإشارة الى ان المحافظات العراقية دأبت منذ عامين على تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها ومؤسساتها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر.

وكانت غارة أميركية غادرة استهدفت فجر يوم الثالث من كانون الثاني 2020 موكب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي القائد الشهيد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني على طريق مطار بغداد الدولي، ما أدى الى استشهادهما مع عدد من مرافقيهما على الفور.

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