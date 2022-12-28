توضيح الاتفاقية الصينية وطريق الحرير وفائدة العراق منها..

نور الجبوري ||

س/ماهي الاتفاقية الصينية؟

ج/الاتفاقية الصينية تعتمد على محورين هما :-

· المحور الأول (الأهم) طريق الحرير العالمي راح يربط ٦٥ دولة بر وبحر من خلال الموانىء وسكك الحديد.. بإكمال إنشاء ميناء الفاو الكبير راح يكون العراق مركز (طريق الحرير) الذي تعمل عليه الصين لربط أوروبيا بآسيا .. بعد أكمال الفاو يتم تنفيذ القناة الجافة لربط ميناء الفاو بتركيا ، وليكمل بذلك خط ربط من الصين الى باكستان ، وميناء الفاو بحريا ، والى أوروبا سككيا.

· المحور الثاني من الاتفاق (النفط مقابل الأعمار لبناء الداخل العراقي)

يعني الصين تبني مدارس ومجمعات سكنية ومستشفيات وبنى تحتية ومترو ومولات ومجمعات تجارية ومدن ذكية ومطارات ومصانع اجهزة كهربائية ومعامل ومشاريع استراتيجية مقابل النفط.

المحور الأول طريق الحرير هنا المعضلة واغلب الخلافات عليه لأن شركة دايو الي لازمته مملوكة لشركة جنرال موتورز الأمريكية منذ عام ٢٠٠٢ وتعيق اكمال المشروع لصالح أمريكا لأسباب

الحكومة الأمريكية تهدد الصين بسبب طريق الحرير بالحرب لأن من الان ولحد ٨ سنوات الصين سوف تتزعم العالم اقتصاديا هنا الخلاف.. شلون انطي الميناء لشركة دايو المملوكة لأمريكا؟!!!! أكيد راح تعطل انجاز ميناء الفاو الكبير حته تعطل الالتحاق بطريق الحرير..

س/ ماهي فائدة العراق من مشروع الفاو-الحرير؟

ج/ تنفيذ طريق الحرير عبر العراق سوف يوفر آلاف الوظائف ومردود أقتصادي كبيرا للبلد ، يوازي أيرادات النفط المالية وهو مرتبط بأنجاز ميناء الفاو الكبير.

س/ليش نريد الصين تكمل المشروع دون غيرها؟

ج/ الصين عرضت على العراق اكمال مشروع الفاو بسنتين والدفع يكون على مدى ١٥ سنة ويقبلون يستلمون نفط بدلاً عن المال.. اما الشركة الكورية الي مملوكة لأمريكا تشترط دفع العراق المال بشكل مباشر.. كيف يدفع العراق المال وسط مافيات الفساد التابعة للأحزاب!!!! كيف ندفع المال واحنه رواتب موظفينا بالدين والقروض!!!!

س/ هل الاتفاقية الصينية ستعالج الفساد؟ وكيف؟

ستساهم كثيراً في انخفاض معدل الفساد في العراق، لاننا سنسلم النفط الى الحكومة الصينية والحكومة الصينية بدورها ستدفع للشركات الصينية مبالغ المشاريع التي تنجرها الشركات الصينية في العراق. منقول

مع وافر التحية والتقديرالى رجال العراق الشرفاء الغيارا الأصلاء

مستقبلكم ومستقبل أبنائكم وأحفادكم

مع 👇

#طريق_الحريرالصيني_ميناءالفاوالكبير_النفط_مقابل_الاعمار

1- يجعل العراق في مقدمة الدول الغنية جدا

2- يقضي على البطالة كليا

3- يجعل العراق بلدا صناعيا كبيرا وغنيا جدا

4- يجعل العراق بلدا زراعيا ومميزا جدا

5- يصبح العراق مركزا ماليا عالميا

6- تغيير البنى التحتية بالكامل في العراق

7- انشاء طرق عالمية برية بأحدث ج مدينة مالية عالمية وهي الفاو

10- يصبح العراق الاول في خطوط الطيران

11- يصبح الامان في العراق مائة بالمائة

12- يصبح ميناء الفاء من اكبر الموانيء عالميا

13- انشاء الاف المدارس والجامعات بالعراق

14- انشاء مئات المستشفيات بالعراق

15- القضاء على فكرة انفصال الاكراد عن العراق نهائيا

16- توحيد العراق والعراقيين ولا وجود للطائفية في المستقبل

17- القضاء على القوى المحتله والاستعمار نهائيا

18- القضاء على الامية والجهل في العراق

19- انشاء مناطق سياحيه بالجملة

20- انشاء ابراج بالجملة مع فنادق بالجملة

21- انشاء سدود وبحيرات ولا نتخوف من شحة المياه في المستقبل

22- انشاء مطارات لجميع المدن ومتعدد

23- يصبج الجواز العراقي من افضل الجوازات عالميا ولانحتاج لاي دولة مهما تكون بل الكل يحتاجنا

24- يصبح دخل الفرد العراقي من اقوى دخول الدول ويتنافس مع اغنى البلدان

25- واذا تم الاتفاق مع الصين بحزام طريق الحرير ونظيف لها حلف عسكري يصبح العراق من اغنى البلدان واقوى البدان عسكريا ايضا لاننا نمتلك الثروة البشرية التي تجعلنا نتقدم على الجميع بما وهب لنا الرب من ذكاء خارق ووهب لنا النفط والمعادن الاخرى ووهب لنا المياه لنزرع

26- طبعا الكهرباء بعد ما تنقطع ويكون لدينا فائظ بالطاقة

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