التقارير

الدولة العراقية متأخرة في القراءة المالية والاقتصادية

81 2022-12-26

(كيف تكسر قيد الدولار الذي أدمى معصم العراق)

حازم أحمد فضالة ||

 

    الدولة بحاجة إلى النظر في ما يصدر عن مراكز الدراسات والنُّخبة، لأنَّ هذه المراكز ترصد وتقرأ وتُحلِّل، وتكتب التوصيات والاستشراف للدولة، بعد عملية رصد دقيقة شاملة معقدة.

    نحن في قناة (كتابة وتحليل)، كنا قد حذرنا من التداعيات العالمية الحالية في المعسكر الغربي، وسبق أن دعونا الدولة العراقية إلى دعم (العملة الوطنية)، وذكرنا عدة خطوات في ذلك، هذا التحذير كان ضمن دراسة كتبناها من (ثلاثة أجزاء)، أولها نشرناه بتاريخ: 18-تشرين الأول-2022، موضوع الدراسة في خطه العام هو: (العالم الجديد ما بعد حرب الغرب على روسيا في المسرح الأوكراني).

    ذكرنا بالدراسة الفرق العالي بين اقتصاد الغرب: (الاقتصاد الافتراضي)، وبين اقتصاد دول مثل الصين وروسيا وإيران، أو عمومًا منظمة شنغهاي ودول بريكس: (اقتصاد الأصول الثابتة)، وذكرنا في الجزء الأول من الدراسة أنَّ العناصر الإستراتيجية الثلاثة، لقوة أميركا هي: القطبية الأحادية، العملة العالمية (الدولار)، النظام المصرفي العالمي (SWIFT).

    الآن، نعيد توكيد توصياتنا التي ثبتناها في الجزء الأخير من الدراسة، وهي:

·        التوصيات للدولة العراقية

1- اعتماد خطة مرحلية لتخفيض التمثيل الدبلوماسي في قارة أوروبا، نحو: السفارات، القنصليات، الملحقيات الثقافية وغيرها... وكذلك تخفيض التمثيل الدبلوماسي في: أميركا، كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية.

2- رفع نسبة التمثيل الدبلوماسي في العالم، نحو: دول منظمة شنغهاي، دول بريكس، ماليزيا، القارة اللاتينية: فنزويلا، كولومبيا، البرازيل… إفريقيا: الجزائر، نيجيريا، مالي، تشاد.

3- التعامل في نسبة معينة بالعملة الوطنية في التجارة مع الدول: إيران، روسيا، الصين، تركيا، سورية، لبنان.

4- يكتب المتخصصون، دراسةً من أجل تثبيت قيمة للدينار العراقي بالذهب.

5- تقديم عروض، وتسهيلات، وبيئة آمنة، وقانون استثمار مُحكم؛ للشركات والمصانع الغربية من أجل (نقلها إلى أرض العراق) كما يحدث في أميركا، فالعراق يتمتع بمصادر طاقة جبَّارة (النفط والغاز)؛ لتحافظ على عامل القدرة التنافسية، وإلا! لا توجد فائدة اقتصادية في التعاقد مع الغرب.

    نعيد رفع روابط أجزاء الدراسة، للدولة العراقية، وأصحاب القرار؛ للاطلاع والعمل:

1- العالم الجديد ما بعد حرب الغرب على روسيا في المسرح الأوكراني (ج1)

(العناصر الإستراتيجية الثلاثة لقوة أميركا العظمى)

18-تشرين الأول-2022

https://t.me/Writing_Analysis/2549

2- العالم الجديد ما بعد حرب الغرب على روسيا في المسرح الأوكراني (ج2-أ)

(الاقتصاد الافتراضي في مواجهة اقتصاد الأصول الثابتة)

الاقتصاد الافتراضي

19-تشرين الأول-2022

https://t.me/Writing_Analysis/2557

3- العالم الجديد ما بعد حرب الغرب على روسيا في المسرح الأوكراني (ج2-ب)

(الاقتصاد الافتراضي في مواجهة اقتصاد الأصول الثابتة)

اقتصاد الأصول الثابتة

23-تشرين الأول-2022

https://t.me/Writing_Analysis/2571

4- العالم الجديد ما بعد حرب الغرب على روسيا في المسرح الأوكراني (ج3- الأخير)

(ماذا تريد أميركا - التوصيات)

31-تشرين الأول-2022

https://t.me/Writing_Analysis/2650

انتهى

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدولة العراقية متأخرة في القراءة المالية والاقتصادية
من فاوض طالبان خان نساء افغانستان..!
إيران و مؤتمر بغداد 2
لماذا السكوت عن امريكا بالعراق ؟!
صحيفة واشنطن بوست تتهم حكومة الكاظمي بممارسات تعذيب واذلال وابتزاز : تساؤلات مشروعة .
وجود أميركا على وجه الكوكب يُشَكِلُ خطراً عظيماً على وجوده،
حكومة السوداني وسبل مواجهة "العقبات"
اسباب استمرار العمليات الإرهابية وخسارة بعض المنتسبين في كركوك وديالى...
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟!
الحرب الأمريكية الناعمة برامج التبادل الثقافي أنموذجاً
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك