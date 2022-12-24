وجود أميركا على وجه الكوكب يُشَكِلُ خطراً عظيماً على وجوده،

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د.إسماعيل النجار|| الولايات المتحدة الأميركية الشيطان الأكبر، أصل وجودها مجبولٌ بعملٍ شيطاني دَمَوي على حساب حياة وممتلكات وخصوصيات الآخرين، حكام الولايات المتحدة الأميركية وسكانها اليوم هُم غير شرعيين ومحتلين للأرض ومُنتحلي صفة، جائوا من جميع أصقاع الدنيا بقوة الإحتلال البريطاني الأوروبي لتلك البلاد، وارتكبوا المجازر الفظيعه بأهلها وسكانها الأصليين، وبعدما سيطروا على مقدراتها، قاموا ببناء دولة إبليس وعظَّموها وغذوها بمشاريعٍ إقتصادية وتنموية دفعت بالملايين من البشر للهجرة إليها والعيش فيها، ثُمَّ صَدَّرت مشاريع الشر المستطير من أراضيها إلى بلدان العالم أجمع وركزَت على بلاد المسلمين عموماً والعَرَب خصوصاً، وجندوا لخدمة مشاريعهم جنوداً من أسفل طينَةٍ جبلها الله على وجه هذه البسيطة والتي تمتدُ من زمن يعقوب النبي وأبنائهِ "يهودآ" "وشمعون" وصولاً إلى عصرنا هذا، لَعِبَ الصهاينةُ المجرمين دوراً بارزاً في تنفيذ مؤامرات الشيطان على بلادنا. لكن الأعراب الأشد كفراً ونفاقاً من بيننا كانوا قولاً وفعلاً جنوداً مخلصين لبني صهيون وشيطانهم الأكبر، ولهم الفضل ببقاء الإحتلال الصهيوني وتمدد النفوذ الأميركي، في العام 2015 وكالة الصحافة الفرنسية أجرَت مقابلة مع المُفكر الأميركي الشهير "نعوم شومسكي" وسألته عن مستقبل البشرية فقال : نحنُ نسير نحو الهاوية بفضل الدولتين الصعاليك أميركا وإسرائيل، وأضاف أن العالم يسير نحو الحرب النووية متهماً واشنطن بالتسبب بها والإعلام الأميركي بإغفالها، "نعوم شومسكي" يضيف أن بوتين أخطأ ولكن شيطنتهِ مُبالغٌ فيها، وأن أميركا والناتو إقتربوا من حدود روسيا أكثر من اللازم، وأنهم يحشدون لحرب ضد روسيا بالتواطئ مع أوكرانيا، هذه شهادة مُفكر ومُطَلِع أميركي كبير منذ العام 2015 أي قبل نشوب الحرب الأوكرانية الروسية بسبع سنوات، فلاديمير بوتين بدورهِ أثبتَ للعالم أجمَع أن تجاوز الخطوط الحُمر الروسية يعني الحرب بلا تردُد، وأن أي خطر سيُداهِم روسيا سيواجه بالسلاح النووي، أميركا التي شاركت بحربين عالميتين، واستخدمت سلاح نووي ضد اليابان، نقلت الفِتَن والحروب الى الكوريتين وإلى فيتنام وإلى فلسطين وإلى أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان وحاصرت إيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا ودولاً كثيرة في أميركا اللاتينية، أميركا هذه تريد تخفيض أعداد البشرية صنعت الفايروسات القاتلة ونشرتها في جميع أنحاء العالم، ولا زالت تفعل ذلك بشتى أنواع الأمراض الموسمية، وتمتلك أكبر قوة نووية في العالم، لكنها لا تستطيع إستخدامه كما فعلت في السابق لأن على الضفة الشرقية الأخرى هناك دولٌ تمتلك قوة نووية مدمرة تضاهي القوة الأميركية ففي حال أخطأ الأميركيون وضغطوا على الزر الأحمر فإن بلادهم ستتبخَر قبل أن تتبخَر دولٌ أخرى كثيرة في مواجهتها. باليقين وليسَ بالشَك أميركا شيطانٌ كبير وأكبَر من كل شياطين الدنيا، وخطرها على وجود البشرية كبير جداً، لذلك يجب على جميع دول العالم التي تمتلك إنسانية ان تتكاتف وتعمل على تفكيكها من الداخل قبل أن يتحول خطرها إلى كارثة نووية تقضي على الجنس البشري، بيروت في... 24/12/2022