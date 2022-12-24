اسباب استمرار العمليات الإرهابية وخسارة بعض المنتسبين في كركوك وديالى...

هادي خيري الكريني ||

يوميا تتعرض بعض نقاط ومقرات القوات الأمنية لعمليات إرهابية وتذهب ارواح بعض المنتسبين ويعطي مبرر لاستمرار الإرهاب ودافع معنوي

السؤال داعش هل نزل من السماء ام يوجد من يؤمن له مكان ومدد ؟

نعم هناك جعيدة ودعم استخباري ولوجستي محلي . !

وهذا المحلي محمي سياسيا !

ولضعف بعض القيادات العسكرية واختراقها وتواطئ بعضها ووزارة الدفاع من حصة مكون عناصر الإرهاب كلها منه نعم كل الدواعش سنة وليس كل السنة دواعش .

ولضعف الجهاز الاستخباري واختراقه لأننا بلد متعدد المكونات وهناك من متصدري هذه مكونات يعمل باستمرار لتدمير البلد ولكل غرضه وعليه يجب أن تصل عقوبات اي عمل ضد القوات الأمنية يتسبب بازهاق ارواح المقاتلين يعدم القادة الآمنين المقصرين وتتحمل الاستخبارات هذا الأمر بشقيه .

اولا:- عمل استباقي لكشف اي عملية ضد القوات الأمنية ومنها كشفه وإبلاغ القوات الأمنية ومحاولة منع حدوثه واذا حدث دون علم الاستخبارات يجب أن تكون هناك عقوبة رادعة وطبعا يجب تمكين عمل الاستخبارات ودعمها ماديا بما يمكنها بايداء عملها.بدقة وتحصينها وتحصين عملها واي تسريب او عرقة عملها تصل عقوبته إلى الإعدام وفي حالة عدم كشفه يحال العناصر الاستخبارية للمحاكم العكسرية المكلفة بالمنطقة لاهمال جسيم تسبب بازهاق أرواح المقاتلين

ثانيا :- في حالة الابلاغ وإهمال القطعات العسكرية بعدم الجدية وتصدي له.

تشخيص المقصر وتحميله المسؤولية واحالته إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإهمال الجسيم الذي تسبب بازهاق أرواح المقاتلين .

وهناك أمور على القائد العام للقوات المسلحة الالفات لها لانه رجل مدني وواجبنا إعطاء النصح بعد ان بأن تقصير المستشارين العكسرين لتكرار الحوادث وعدم اتخاذ اجراءات رادعة وهي ليست النقل والاعفاء بل أشد العقوبات وتصل إلى الإعدام بحالة التواطئ والحبس الشديد بحالة الإهمال

ويجب ان تصدر توجيهات للعمل بها من اعلا المستويات..

وأهم هذه الأمور :-

1 _ من المعيب جداً التهاون في محاسبة وتفتيش بيوت الأهالي

وهدم اي بيت يتعاون مع الارهاب وترحيله من المنطقة .

2 _ من المعيب وضع في نقطة التفتيش 5 إلى 6 عناصر أو المقر يجب العمل بكثافة وتامين المناطق بالعمل الاستخباري والطائرات المسيرة المزودة بكامرات حرارية وليلية وتسليح القطعات بالمدفعية بعيدة المدى التي منع تزويد الجيش العراقي بها المكونين العربي السني والكردي ولكل غرضه .لأنها تعالج الأهداف البعيدة في حالة كشفها بدل توزيع القطعات بإعداد قليلة واماكن متباعدة يسهل مهاجمتها والنيل منها

3 _ من الخطوره جداً عدم حرق البساتين والأماكن المشبوهة كالأشجار وغيرها .

4 _ من الخطأ عدم أطلاق يد المنتسب بأستهداف أي شيء مشبوه كسائقي الدراجات و الرعاة وهؤلاء هم من يقدم عمل استخباري للارهاب حتى لو بإطلاق النار التحذيري

والأمور كثيرة يجب على السلك العسكري والأستخباري الأنتباه عليها وأول شيء يجب حرق كافة الأماكن وأنزال أشد العقوبات على الأهالي المتواطئين مع الخلاية الأرهابية ...

23/12/20022

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