الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا

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متابعة – نور الجبوري || في الوقت الحالي وفي الشهر العاشر من الحرب في أوكرانيا، لا يزال الغرب يبحث عن طرق جديدة لمساعدة أوكرانيا، حتى تتمكن من إيقاف آلة الحرب الروسية. أمريكا وأوروبا، اللتان خسرتا النزال أمام روسيا في أوكرانيا، تفكران الآن في فتح جبهات جديدة للصراع. وفي هذا الصدد، قال دينيس غونشار، المسؤول في شؤون كومنولث الدول المستقلة في وزارة خارجية روسيا، إنه كان هناك طلبات استفزازية من قبل كييف وبعض الدول الغربية لجورجيا لفتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا. وشدد هذا المسؤول الدبلوماسي الروسي على الضغط الغربي على جورجيا لإشراك روسيا في القوقاز، وأكد أن الاتصالات المنتظمة بين موسكو وجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ضرورية. وفقًا لهذا المسؤول الروسي، في الوضع الحالي، سيتم إعطاء الأولوية لمسألة وضع اتفاقية ملزمة قانونًا بشأن عدم استخدام القوة مع جورجيا وترسيم الحدود وتثبيتها، والتي تناقشها موسكو وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. لقد هُزمت الجبهة الجورجية بالفعل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت هناك دعوات متكررة لجورجيا لاستغلال هذه الفرصة لفتح "جبهة ثانية" ضد روسيا واستعادة المناطق الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بالقوة، لكن يبدو أن السلطات في تبليسي تعارض بشدة هذه الخطة الخطرة وتقاوم مطالب الغربيين. كانت أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتان تعدان جزءًا من أراضي جورجيا، تتمتعان بالحكم الذاتي منذ استقلال هذا البلد، لكن في عام 2008، خططت تبليسي لإعادة هذه المناطق إلى سيطرة الحكومة المركزية من خلال عمل عسكري، لكن روسيا منعت جورجيا من ذلك بالعمل العسكري أيضاً ومنعتها من تنفيذ خطط الناتو؛ ومنذ ذلك الحين تُحكم هاتان الجمهوريتان بشكل مستقل وروسيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت باستقلالهما. لذلك يحاول الغربيون مرة أخرى استفزاز جورجيا لاستعادة المناطق المعزولة حتى يتمكنوا من التأثير على التطورات في أوكرانيا لصالحهم. بعد بدء الحرب في أوكرانيا، أعلن قادة أوسيتيا الجنوبية، خوفًا من أن تستغل تبليسي الصراع مع الروس على الجبهة الغربية، استعدادهم للانضمام إلى روسيا، لكنهم قالوا إنه يجب على الشعب التصويت على هذه القضية من خلال استفتاء عام. تريد معظم شعوب هذه المنطقة الانضمام إلى روسيا، وإذا أراد الغرب تنشيط جبهة القوقاز، فسترد روسيا دون تردد، وسيتم تنفيذ الاستفتاء نفسه الذي أجرته في مناطق أوكرانيا الأربع في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وستنقطع يد جورجيا والغرب عن هذه المناطق إلى الأبد. جورجيا ليس لديها رغبة في الحرب على الرغم من أن السلطات الجورجية كانت تحلم بإعادة الأراضي المحتلة منذ عام 2008، إلا أنها أقل استعدادًا لبدء نزاع جديد مع موسكو. لأنهم، من ناحية، يخشون رد فعل روسيا، ووفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجريت في جورجيا، يرغب 95٪ من الناس في حل النزاعات الحدودية مع روسيا بالوسائل السلمية ويعارضون اللجوء إلى القوة. من ناحية أخرى، يحاول القادة الحاليون في تبليسي إظهار أنهم مسالمون ولم يقوموا بأي أعمال استفزازية في السنوات الأخيرة، وساد سلام نسبي في هذا البلد. نور الجبوري, [١٩/١٢/٢٠٢٢ ٠٩:٠٣ ص] على عكس الادعاءات الغربية بأن روسيا في موقف ضعيف ولا يمكنها التدخل على جبهات أخرى، فإن سلطات تبليسي تعلم جيدًا أن روسيا الآن في وضع يمكنها من الرد بكامل قوتها على أي استفزاز في جنوب القوقاز صممه الناتو. لهذا السبب، حتى ميخائيل ساكاشفيلي، الرئيس السابق لجورجيا، الذي تذوق طعم قوة الروس في عام 2008، أعلن معارضته للعمل العسكري لاستعادة هذه المناطق. على الرغم من أن جورجيا أعلنت معارضتها للهجوم الروسي على أوكرانيا، إلا أنها لم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد موسكو واتخذت جانب الحذر بطريقة ما من أجل الحفاظ على علاقاتها مع طرفي الصراع. تلاشي الثقة في قوة الغرب القضية الأخرى التي جعلت قادة جورجيا يتوخون الحذر هو أنهم لا يستطيعون الاعتماد على دعم الغرب في الوضع الحالي. لأنه مع الكشف عن حقائق الحرب في أوكرانيا، أدرك العديد من حلفاء أمريكا النوايا الخفية لهذا البلد، والتي لم يكن لها أي غرض آخر سوى تأمين مصالحها الخاصة، وقد اعترف القادة الأوروبيون بهذه القضية مرات عديدة. نقطة أخرى هي أنه إذا وافقت سلطات جورجيا على فتح جبهة ثانية ضد روسيا، فيجب أن تحصل على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا من أجل التعامل مع هذا السيناريو الخطير، ولكن من المؤكد أن أعضاء الناتو سيخسرون الكثير في دولهم بسبب الحرب في أوكرانيا. ويعترف مسؤولو الناتو كل يوم أن ترساناتهم آخذة في النفاد. في مثل هذه الحالة، إشراك الغرب، الذي لا يستطيع حتى دعم الجبهة الأوكرانية، كيف يمكنه إدارة الجبهة الجورجية، التي يمكن أن تكون أبعادها أوسع بكثير. الطريق الصعب لمساعدة أوكرانيا قضية أخرى هي طرق تقديم المساعدة لجورجيا، التي لديها قيود أكثر بكثير مقارنة بأوكرانيا. نظرًا لقرب كييف من العديد من الدول الأوروبية البعيدة عن حدود روسيا، فإن طريق إرسال المساعدات العسكرية واللوجستية إلى أوكرانيا يتم عبر طرق جوية وبرية مختلفة، لكن مثل هذا الاحتمال ليس ممكنًا بسهولة بالنسبة لجورجيا بسبب موقعها الجغرافي. لأن مساعدات الأسلحة يجب أن تتم إما عبر أراضي تركيا، حيث ترفض سلطات أنقرة السماح لطائرات الناتو بدخول جورجيا بسبب حساسيات موسكو، أو يجب أن يتم ذلك من البحر الأسود، الذي يخضع حاليًا لسيطرة الطيران والدفاع الصاروخي الروسي وتدمير الاسلحة قبل وصولها الى وجهتها مرتفع جدا. تعتقد الدول الأعضاء في الناتو أن روسيا فقدت معظم قوتها العسكرية بسبب الحرب في أوكرانيا وليس لديها القوة للقتال على جبهات أخرى، وبالتالي فهم يحاولون إيجاد خطط للقضاء على القوة المتبقية للروس من خلال فتح جبهة القوقاز والذي قد يجعل موسكو تتراجع في أوكرانيا، وأيضا سيعيد الأجزاء المنفصلة من جورجيا إلى الحكومة المركزية بعد سنوات عديدة. على الرغم من حقيقة أن روسيا فقدت جزءًا من أسلحتها وقواتها في حملة أوكرانيا، فقد صرحت سلطات موسكو مرارًا وتكرارًا أن لديها العديد من الأسلحة تحت تصرفها والتي تمكنها من مواجهة الناتو بأكمله في نفس الوقت. لقد أرسلت روسيا معظم قواتها لحفظ السلام من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا إلى مناطق الصراع في أوكرانيا، واعتبر الغربيون هذا نذير خير بأن جورجيا يمكن أن تستعيد هذه المناطق المعزولة في عملية خاطفة. كانت هناك فكرة مماثلة عن شبه جزيرة القرم وكان الأوكرانيون يأملون في أن يتمكنوا من استعادة شبه جزيرة القرم حتى بعد 8 سنوات من فقدانها، ولكن الآن ليس القرم فقط في أيدي الروس، ولكن 15 ٪ من أراضي أوكرانيا لديها أيضًا تم الاستيلاء عليها من قبل روسيا، فإذا كانت جورجيا ستدخل هذه اللعبة، فلن يتم احتلال أبخازيا وأوسيتيا فحسب، بل سيقوم الروس باحتلال أجزاء أخرى من جورجيا. بينما وصلوا إلى طريق مسدود في أوكرانيا، يحاول الغربيون فتح جبهة جديدة في جورجيا، وفي الأسابيع الأخيرة كانوا يتوسلون السلطات في كييف لاستئناف مفاوضات السلام مع روسيا في أقرب وقت ممكن. لأنهم لا يعتبرون استمرار الأزمة في صالحهم لأن السلام الداخلي في أوروبا وتكاليف الحرب عليهم ستكون أكثر بالنسبة للغرب مما سيكون على حساب روسيا. لذلك، فإن محاولة فتح جبهة ثانية هي نوع من الغرق في عمق المستنقع، ولن يذهب الجورجيون إلى البئر بحبل البيت الأبيض الفاسد. مصدر : موقع الوقت