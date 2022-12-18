تقارير: "تلميح" بريطاني بوقف المساعدات يثير مخاوف أوكرانيا

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، قد أثار مخاوف من أن لندن ستسحب مساعداتها العسكرية لكييف، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة حرجة.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، علم نيكولاس وات، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية، "بي. بي. سي"، أن سوناك طلب تقييمًا و"برنامج محاكاة" لتطورات الحرب في أوكرانيا. وشبّه مصدر في الحكومة البريطانية المحاكاة بلوحة توضيحية لكيفية استخدام الإمدادات العسكرية البريطانية.

وقالت "ديلي إكسبريس" في تقريرها إن طلب سوناك "المفاجئ" قد تسبب في إثارة الذعر في الوسط السياسي البريطاني، حيث تدخل الحرب الأوكرانية فصل الشتاء وربما مرحلة حاسمة، مشيرة إلى أن التقييم المستند إلى البيانات يهدف إلى دراسة تطورات الحرب وأهمية المساهمات العسكرية البريطانية هناك.

في المقابل، نفى مسؤول في الحكومة البريطانية التلميحات السابقة، وأكد أن سوناك يدعم أوكرانيا بقوة. يأتي ذلك في وقت وجهت فيه كييف نداءً ملحّا للحصول على مزيد من الأسلحة، حيث يسعى الجيش الأوكراني إلى توجيه ضربة حاسمة للقوات الروسية.