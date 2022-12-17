التقارير

فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة/19/ جبهة الخليج ـ  جمهورية ايران الاسلامية

38 2022-12-17

عباس الزيدي ||

 

منذ اليوم  الاول لنجاح الثورة  الاسلامية في ايران بقيادة الامام  الراحل  السيد روح الله الخميني _ طاب ثراه _  تم استهداف الجمهورية وتلك الثورة بانواع مختلفة منها الحروب  المباشرة وغير المباشرة وعمليات  الاغتيالات والتصفية والقرارات الجائرة  والحصار  وغيرها •

ومضت تلك الثورة  تسابق  الزمن وتصارع المستحيل وقفزت قفزات يشار اليها بالبنان تخطت  فيها  كل المعرقلات والتحديات واصبحت هذه التجربة مبعث فخر لايران وللشعوب الاسلامية واخذت كثير من الدول تحذو حذو الجمهورية الاسلامية •

ماحققته الجمهورية هو عبارة  عن فتوحات مختلفة على صعيد الاقتصاد  والتكنلوجيا  والسياسة ...الخ

انتقلت من خلالها  الى مصاف القوى العظمي  حسب ميزان  القوى العالمي •

فهي  اليوم رائدة  في العلوم الطبية  والخلايا الجذعية  وكذلك حققت الاكتفاء الذاتي وايضا قفزات الى مجال  الالكترونيات والمجال الجوفضائي اما على مستوى الاسلحة وصناعتها فقد  حققت الكثير سواء  برا وبحرا وجوا بل وتسابقت نحو الصواريخ  الفرط صوتية والطائرات  المسيرة والمركبات البرية والسفن والزوارق البحرية وكذلك الاسلحة الليزرية ومجال  الرادارات الكاشفة المتنوعة  او الاسلحة  الدفاعية

·        العمق  الاشتراتيجي

ايران اليوم يمكن وصفها بانها العمق الاستراتيحي لمحور   المقاومة  والحصن الوحيد وقلعة  من قلاع الاسلام الحركي الاصيل

هذه الثورة منذ يومها الاول اعلنت  عن دعمها   لكل المستضعفين وحركات التحرر في العالم وتمسكت بقضايا الامة المركزية خصوصا فلسطين السليبة مما جعلها هدفا لدوائر الاستكبار والصهيونية العالمية دفعت  جراء  تمسكها بتلك المبادئ الحقة والمشرفة العديد  من التضحيات الكليرة وهي لازالت على ذات الموقف  تنتظر وتمهد وتناصر وتدعم  وتقاتل وتدافع عن الحق واهله

الموقع الاستراتيجي  المهم

ايران ذات موقع مهم وخطير ويمكن ان يرتقي الى افضل الاسلحة اذا ما استخدم او تعرضت الى العدوان بحسب موقعها   على الخليج الفارسي وخليج عمان وبحر العرب والمحيط  الهندي

فهي ......  

1_ جسراً برياً بين دول شرق البحر المتوسط من ناحية ودول وسط وجنوب آسيا من جهة أخرى

2_ مع اطلالتها على الخليج ومضيق هرمز فهي تتحكم في اهم عقدة بحرية  للاقتصاد والطاقة  وكذلك إمكانياتها  العالية  للتاثير على باب المندب اذن هي تتحكم في ممرات بحرية ذات اهمية فائقة

3_ اهمية موقع ايران في الصراع الامريكي  الروسي او الامريكي  الصيني

4_ اهمية الموقع  في الصراع العربي  الاسرائيلي

مع اسباب اخرى تاتي  اهمية ذلك  الموقع

السيناريوهات المحتملة التي تواجه ايران •

طرح بعض المختصين عدة سيناريوهات  اغلبيتها غير واقعية منها الحرب الخاطفة  او الاجتياح  والغزو  او الضربات المدمرة والمركزة على المفاعلات او البنى  التحتية والقطاعات  المهمة 

ويبقى الرهان الاقرب على السيناريو الليبي  الذي يتمثل  بدعم الدول المتحالفة ضد ايران 

وقامت بدعم الاحتجاجات لفترة ورسمت لها  مسارا طويلا  قد يفتح الباب لتدخل التحالف الأجنبي الذي يرى الفرصة سانحة للانقضاض على نظام الجمهورية الإسلامية  من خلال  توجيه  ضربات مركزة  تخاول فيها انفلات الشارع الإيراني  بصورة اكثر  او تفتح الابواب للانقلاب على النظام  وتناست  تلك الدول المتحالفة  مايلي ...

1_ ان الشعب  الإيراني  ذات نزعة قومية وعقائدية يختلف عن الشعوب  الاخرى  فيما يخص مواجهة  العدوان وان معارضة النظام  تختلف عند هذا  الشعب من العدوان

2_ هناك اكثر من سلطة  في ايران منها  السياسية والاجتماعية  والاخرى  الشرعية الدينية  الاي تحرك  الامة الايراتية بفتوى واحدة  للمواجهة

3_ ماتمتلكه ايران من اسلحة وقدرات عالية بامكانها  إنزال  خسائر فادحة  في دول العدوان والالة الحربية لها مما يؤثر

على نتيجة  الصراع  بشكل كبير ومالهذه النتيجة  من مردودات على  الصراعات الاخرى او النظام العالمي بشكل عام

4_ بإمكان  ايران ان  تحرق المنطقة  سواء الدول المتورطة  منها او تلك الدول التي تتواجد عليها القواعد  الاجنبية التي تشارك في العدوان

5_  لدى ايران  تحالفات وخصوصا مع محور  المقاومة  سوف تساهم في  اتساع رقعة الحرب  من محدودة  او خاطفة  الى حرب غير مسيطر  عليها  تنهار فيها مصالح  وامبراطوريات مالية واخرى اقتصادية

6_ من المسلمات سيكون  استهداف منابع النفط و  الطاقة والممرات البحرية وعلى كل  لبيب  تقدير  حجم الازمات الكارثية  التي سوف يواجهها العالم

7_  عند مراجعة  التاريخ سوف تجد ان ايران في كل الحروب التي تعرضت لها انها  تحرم  العدوان  من وضع نهاية لتلك الحرب  بمعنى ان من يبداء الحرب  على ايران لايستطيع ان يضع نعاية لها كما يشتهي او حسب  مزاجه  وان الامة الايرانية تمتاز بالعناد والصبر الكبير

 

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