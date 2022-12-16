موسع ـ ماذا يحدث في الاردن؟!

متابعة ـ نور الجبوري ||

· يحدث الآن في الأردن إنقلاب وحرائق تلتهم الدوائر الحكومية والشوارع الاردنية والحكومة تستنفر قواها العسكرية والامنية معززة بالمدرعات والدبابات لمحاولة السيطرة على الاوضاع والمعلومات تشير الى سقوط عدة مدن الى الان والامور تخرج عن السيطرة محالة لاسقاط النظام هناك

· القوات القمعيه تطلق النار بغزاره على الثوار الآن⁩

· إحتجاجات واسعة النطاق في المدن الأردنية في عمان العاصمة ، الكرك ، مدينة معان ، مدينة طيبة، مدينة الطفيلة ، عجلون، الزرقاء ، مؤتة ، غور الحديثة ، ووادي موسى تتسبب في مقتل ضابط شرطة كبير في اشتباكات في مدينة معان بجنوب الأردن.

· انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن مدينة الكرك الأردنية

· حرق الإطارات وغلق الطرق و مهاجمة آليات القوات الأردنية في مدينة الكرك.

· وهتافات "ثورة ياعمر ثورة "

· إغلاق الشوارع في مدينة الطيبة والطفيلة الأردنية من قبل المحتجين و مدينة الزرقاء الأردنية

· هتافات آلاف المحتجين ضد الملك الأردني "ليش تلف وليش تدور عبدالله أنت المسؤول" "بايعناك وبايعناك طلعت بيعة خسرانة".

· إغلاق شارع مادبا في الأردن من قبل المحتجين.

· الأمن العام الأردني يصرح : سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول تهديد أمن الأردن.

· نقل قتلى وجرحى من قوات النظام الأردني في عجلون.

· مسيرات ضد النظام الأردني في العاصمة الأردنية عمان.

· إغلاق الشوارع في مؤتة و في غور الحديثة بالأردن.

· مواجهات بين المحتجين والقوات العسكرية في العاصمة الأردنية عمان.

· الأمن العام الأردني: إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية بمعان جنوب الاردن.

· اندلاع أعمال شغب في مدينة الكرك والحسينية ومدن أخرى جنوب #الأردن احتجاجا على رفع أسعار المحروقات

· مقتل نائب مدير شرطة معان جنوب #الأردن إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات

· ليلا ... احتجاجات في عدة مدن ومناطق اردنية وسقوط جرحى نتيجة الاشتباكات مع القوى الامنية الاردنية .

· الأمن العام الأردني : سنضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات.

· الاحتجاجات تتسع لثلاث محافظات هن الكرك والبتراء ومعان وتوجد مواجهات بين الشرطة والجيش الاردني من جهة والمتظاهرين من جهة اخرى.

· قطع شبكة الإنترنت بالكامل في محافظة معان في الاردن

· موقع نت بلوك يؤكد توقف تطبيق التيك توك و ضعف عام في الانترنيت بالاردن نتيجة ثورة الشعب الاردني على النظام الحاكم .

· حركة احرار الملكية الدستورية في الاردن تتهم النظام والمخابرات بقتل الشهيد الدلابيح لشيطنة الاضرابات

· إيقاف حركة الشحن من مصر إلى الأردن

· نقلاً عن تنسيقية الثوار في كرك : النظام الأردني يستعين بالبعثيين العراقيين الهاربين من العراق لضرب وقمع الشعب الاردني الثائر .

· قبيلة بني حسن في محافظة معان بالاردن تعطي مهلة 3 أيام لكشف قاتل العقيد الدلابيح.. والحكومة غير مرحب فيها بالعزاء

· مواجهات بين المحتجين وقوات عبدالله القمعية في العاصمة الأردنية عمان.

· إغلاق الشوارع في مؤتة.

· المحتجين في الكرك يهاجمون آليات القوات القمعية التابعة للملك

· اصابة الملازم الثاني فيصل الدعجة بعيار ناري في منطقة الظهر والرقيب محمد السرحان بالكتف، وفق مركز امن الحسينية بالاردن

· النظام الاردني يستعين بالدبابات والمدرعات امام الاحتجاجات السلمية في الاردن

· السفارة الأمريكية في الأردن: "بسبب تقارير عن الاحتجاجات المستمرة وإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على المركبات في الشوارع والطرق السريعة في جميع أنحاء الأردن وخاصة في الجنوب، تم منع موظفي الحكومة الأمريكية من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة حتى إشعار آخر"

· اشتباكات عنيفة في مدينة البتراء بمحافظة معان الاردن

· عمليات كر وفر بين المتضاهرين في الكرك من جهة والمليشيات الأردنية المدعومة من النظام من جهة اخرى

· هتافات آلاف المحتجين ضد الملك الأردني "ليش تلف وليش تدور عبدالله أنت المسؤول" "بايعناك وبايعناك طلعت بيعة خسرانة".

· سقوط بلدية برقش على يد الثوار بمنطقة كفر عوان

· اغلاق الشوارع الرئيسية بالاطارات المشتعلة في محافظة اربد شمال الاردن

· الآلاف يتظاهرون بالقرب من الجامع الحسيني وسط الأردن.

· ذيبان وقرى بني حميدة تشتعل في الاردن وإغلاق للطرق ومظاهرات مستمرة حتى الآن.

· إغلاق الشوارع في مدينة الطيبة والطفيلة الأردنية من قبل المحتجين.

· اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأردنية والمتظاهرين في معان ومادبا والزرقاء والسلط والكرك بما في ذلك وجود مركبات مدرعة ثقيلة في الشوارع.