تركيا بين نارين إمَّا الهجوم على الأكراد ومواجهة واشنطن وإمَّا المعاناة معهم

د.إسماعيل النجار ||

تائهٌ رَجَب طيب أردوغان سياسياً يتخبَّطُ بين نار الأكراد ونيران الحرب الروسية الأوكرانية،

فهوَ من جهة يدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا ويمدها بالطائرات من دون طيَّار من نوع بيرقدار، ومن ناحية أخرى يفتح أبواب التنسيق السياسي والعسكري والأمني مع موسكو على مصراعيها في سوريا!،

وعلى الضفه المحاذية يرفع مستوى التبادل التجاري مع جارتهِ إيران، بينما يحتل جزءً من الأراضي العربية السورية التي تدعمها الجمهورية الإسلامية ويقدم كامل الدعم للإرهابيين في مدينة إدلب،

أنقرة أعلنت مِراراً وتكراراً عن عملية عسكرية مرتقبَة في الشمال السوري ستستهدف منظمة قسد الكردية على طول الحدود بعمق ثلاثين كيلومتراً وتحويل المنطقة الى حزام أمني يفصل بين قواتها وباقي منطقة سيطرة الكُرد، وذلك وسط رفض سوري قاطع للإعتداءآت التركية على سوريا وتهديد أميركي إذا ما أقدمَ أردوغان على خطوتهِ هذه، وفي ظل وساطة روسية في محاولة لرأب الصدع بين أنقرة ودمشق وإيجاد حَل للأزمة،

على ما يبدو أن موسكو ترغب في حل شمال سوريا بين الأكراد وتركيا على غرار الحل الذي فرضته في جنوب سوريا والذي تبين لاحقاً أنه كان لمصلحة الإرهابيين وليس لمصلحة دمشق،

فموسكو اقترحت دمج مسلحي قسد بالأجهزة الأمنية السورية وحل الجهاز العسكري في قسد من دون أخذ موافقة الأخيرة،

وأنقرة لا تعتبر الطرح الروسي مناسباً أو حلاً سليماً ممكن القبول بهِ لطالما أن المسلحين اللذين تعتبرهم إرهابيين قد يرتدون ثوب الشرعيه السورية ويبقون بسلاحهم على طول الشريط الحدودي التركي المحازي لسوريا،

أيضاً واشنطن بدورها حذرت انقره من مغبة الهجوم على قسد،

وأردوغان أصبح يتخبط عاجزاََ عن تنفيذ تهديداته القيام في الهجوم على الأكراد ومواجهة واشنطن واكتفى حتى الآن بقصف عنيف لبعض المناطق وإدمائها،

أيضاً من الصعب عليه السير في الحل الروسي الغير مقنع له والذي يعتبره غير قابل للنقاش، بدورِه الرئيس بشار الأسد لا زال متمسكاً برفضه لقاء الرئيس التركي الذي يحاول جاهداً التوسط عبر طهران لحصوله قبل الإنتخابات المفصلية التركية القادمة،

المعارضة التركية دائماً ما تتحدث عن ضرورة التقارب مع دمشق وطهران والغريب في الأمر تمسُك طهران وموسكو برجب طيب أردوغان وهُمآ اللذان أنقذانه من مخالب الإنقلابيين منذ أعوام، ولم يلتفتآ إلى المعارضة أو يعيرانها أي إهتمام،

أردوغان تائه سياسياً وبوصلته تعطلت عن العمل فعل سيهوي في موعد الإنتخابات القادمة أم ستشكل له إيران وروسيا رافعه من جديد؟

الأرجح أنهم سيشكلون له رافعة للبقاء في الحكم لأنه النَد الوحيد لآل سعود في عز بياض أيامهم،

بيروت في...

11/12/2022

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