فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة/17/ جبهة الخليج/ سوريا

عباس الزيدي ||

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اولا _ شانها شأن لبنان وفلسطين تحسب سوريا ضمن جبهة البحر الابيض المتوسط ولكن في السياق و التعبئة تعتبر سورية ركيزة اساسية من بلدان محور المقاومة •

سورية _أحد اهم دول المواجهة مع الكيان الصهيوني وخاضت حروب متعددة مع الكيان ولازالت حربها قائمة مع الاستكبار العالمي

عند التعرض لتاريخها المقاوم وصمودها البطولي ودعمها للقضية الفلسطينية ولمحور المقاومة سنتعرف وبطريقة سهلة عن اسباب المؤامرات التي تتعرص لها الجمهورية العربية السورية

لا نريد الخوض بالشرح والتفصيل عن الهجمة الشرسة التي تعرضت لها ويكفي ان نذكر القارئ بتصريحات وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم لنعرف عن كثب حجم المؤامرة التي قادتها دول الاستكبار وحجم الاموال وعناصر الارهاب الامريكي عبر سيناريوهات مختلفة

سورية _ التي تتوسط ثلاث قارات كل من آسيا واوربا وافريقيا تقع في القسم الغربي من آسيا ولها إطلالة مميزة على البحر الابيض المتوسط غربا مع لبنان ومن الجنوب الغربي فلسطين وشرقا العراق ومن الشمال تركيا وجنوبا الاردن •

ثانيا _ التنظيمات الارهابية في سورية ....

1_ السلفية الجهادية الارهابية المرتبطة بالتنظيمات الاخوانية ...

فيلق الرحمن وفيلق الشام وهيئة درع الثورة ولواء صقور الاسلام وجيش السنة

2_ القاعدة وفروعها الارهابية ...

جبهة النصرة وتنظيم داعش وجماعة خراسان الارهابية وجيش المجاهدين الارهابي وحركة انصار الاسلام الارهابية والهيئة الاسلامية الارهابية وتنظيم جند الشام وحركة احرار الشام وتنظيم جند الاقصى الارهابي والحزب الإسلامي التركستاني وجيش الشام الارهابي

3_ تنظيمات ارهابية اخرى ...........

جيش الاسلام والجيش الحر وجيش الفتح والهيئة الشامية وتنظيم الذئاب الرمادية و وحدة حماية الشعب الكردية•

قسم غير قليل من تلك التنظيمات الارهابية نقلت خدماتها وعناصرها لقتال القوات الروسية في اوكرانيا جنبا الى جنب مع التنظيمات النازية حسب اوامر مشغليها وبعضها يقاتل في اليمن ضد انصار الله والجيش اليمني

ثالثا _القواعد والقوات الاجنبية في سورية ...

تنقسم القوات الأجنبية في سوريا الاولى جائت بصفة قانونية بدعوى من النظام السوري على ضوء تحالفات و اتفاقات والاخرى تحمل صفة قوات غازية ومحتلة لانها تدخلت بالقوة دون غطاء قانوني او شرعي وهي على النحو التالي

1_ قوات الاحتلال القرنسية •

تنتشر مع قوات الاحتلال الامريكي في كل قاعدة او نقطة

2_ قوات الاحتلال الامريكي •

احتلت الولايات المتحدة الأميركية مناطق سورية عام 2015 واتّخذت من الشمال السوري منطقة نفوذ لها، إقامة قواعد عسكرية خاصة بها هناك من أهمها ...... .

(1)- قاعدة الرميلان:

تقع في محافظة الحسكة، وهي قاعدة للقوات الجوية والإمداد العسكري، عدد العناصر فيها غير محدد.

(2)- قاعدة خراب عشق:

في محافظة الحسكة، وهي قاعدة جوية من مهماتها تقديم الدعم اللوجستي.

(3)- قاعدة تل

على الحدود السورية التركية، مهمتها تقديم معلومات أمنية ولوجستية وعدد العناصر فيها غير محدد.

(4)_قاعدة الشدادي:

في الحسكة، وهي تدعم قوات سوريا الديموقراطية، وفيها 150 جنديًا.

(5)- قاعدة تل البيدر:

أيضًا في الحسكة، فيها 800 جندي من القوات الخاصة.

(6)_قاعدوة عين دادات في منبج قرب حلب،

(7) - قاعدة إثريا:

في منبج، حلب وفيها 300 جندي.

(8) - موقع تل مشتنور:

يقع في محافظة الرقة، وتشغله قوات فرنسية وأميركية قوامها نحو 300 جندي.

(9) - موقع عين عيسى:

يقع في محافظة الرقة، وفيه 200 جندي أميركي و75 فرنسيًا، وهو يقدّم الدعم اللوجستي للتنظيمات الارهابية والانفصالية

(10) - موقع صرين:

هو في محافظة حلب، وهو عبارة عن مركز مركز تواصل

(11) - قاعدة المبروكة:

غربي القامشلي، وفيها 45 عنصرًا.

(12) - قاعدة مطار روباريا في محيط كوباني، حلب، تضم خبراء لتقديم معلومات وفيها 300 عنصر.

(13) - قاعدة التنف:

نقطة التقاء الحدود السورية – العراقية والأردنية اخذت تتزايد فيها الاعداد والمعدات سواء من قاعدة عين الاسد في العراق او من قاعدة جريشان في الكويت

(14) - قاعدة الزكف:

جنوب غربي البوكمال، مهمتها التمدد شمالًا لغلق الحدود بالكامل مع العراق وصولا الى قوات الاحتلال التركي

(15) - قاعدة الطبقة

تقع في محافظة الرقة، وتشكّل موقعًا استراتيجيًا لربط حلب بالرقة.

(16) - قاعدة تل أبيض

تقع على الحدود السورية التركية، وتعتبر نقطة انتشار وتمركز فيها 200 جندي.

إضافة إلى هذه المواقع هناك معلومات تتضمّن 6 مواقع اخرى للاحتلال الامريكي في أنحاء سوريا اضافة الى تصريحات وزارة الدفاع الأميركية التي تؤكد وجود 4000 عنصر يقومون بتدريب قوات ارهابية وانفصالية محلية في سوريا وتقدم الدعم لتلك التنظيمات الارهابية

3_ القوات التركية المحتلة وقواعدها....

تحت ذريعة إقامة حزام أمني مع العراق و سوريا احتلت تركيا أجزاء من الاراضي العراقية والسورية وخاصة في المناطق التي يتواجد فيها الأكراد، وذلك لمنع سيطرة «حزب الاتحاد الديموقراطي»، والذي تعتبره الجناح السوري لـ«حزب العمال الكردستاني» التركي المسلّح والمعارض للسلطة التركية، والمعروف باسم pkk

في 20 كانون الثاني 2018، بدأ الجيش التركي عملية عسكرية برية وجوية في سوريا تحت مسمى «غصن الزيتون»، يستهدف فيها مواقع في منطقة عفرين تابعة لوحدات «حماية الشعب الكردية» التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية في الوقت التي تدعم فيه تركيا العديد من التنظيمات الارهابية ومنها مايسمى _الجيش السوري الحر _ في شمالي سورية، تستهدف إقامة «منطقة آمنة» عمقها 30 كلم.

يملك الجيش التركي عدة قواعد عسكرية في سوريا، هي

(1)_ قاعدة جرابلس في ريف حلب

(2) _قاعدة أخترين

(3) قاعدة إعزاز، (4)قاعدة جبل الشيخ بركات ذات الأهمية الاستراتيجية

(5)_قاعدة تفتناز الجوية ومطار أبو ضهور وهما يستخدمان لإدارة العمليات التركية في إدلب•

يقدّر بعض الخبراء أنّ عدد الجنود الأتراك في سوريا قد بلغ نحو 2500 جندي، في حين يقدّر عددهم في منطقة إدلب بحوالى 400 جندي في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا وإيران لحراسة منطقة «خفض التصعيد». ولكن مع بدء عملية «غصن الزيتون» مطلع هذا العام، أصبح العدد يفوق الـ 25 ألف جندي مع مختلف أنواع الأسلحة البرية والطيران وبدات الاعداد التركية تتزايد قرب انطلاق العملية المشتركة الاخيرة التي تحصل حاليا في كل من سوريا والعراق تحت عنوان المخلب

4_ التواجد الخليجي في سوريا.....

عشرات المليارات نن الدولارات دفعتها الكويت والسعودية والامارات وقطر لتجنيد المرتزقة للقتال في سوريا ونشر الموت والقتل واشاعة الفوضى بالاضافة الى عناصر مدربة تحمل جنسيات دول الخليج للقتال هناك

5_ القوات الروسية الصديقة

(1)_ الاسطول الروسي في المتوسط

ومن بين تلك الاسلحة ..

حاملة الطائرات «كوزينتسوف» و 6 مدمّرات بحرية أخرى، وزوارق سريعة مرافقة منها الطراد المدمّر «موسكفا» وغواصات نووية وأخرى تقليدية اكثر من عشرين سفينة متنوعة بينها فرقاطات وبارجات ومدمرات بحرية يضاف اليها اكثر من 6 سفن استطلاع حديثة ومتطورة وسوف يزداد الحضور البحري الروسي في المتوسط اضغاف مضاعفة في الجزائر

(2)_ القاعدة البحرية الروسية في طرطوس فيها العديد من الاسلحة التكتيكية والاستراتيجية

مع رصيف عائم قيد الانشاء وقد عززت روسيا تلك القاعدة بالعديد من أجهزة السونار لكشف الاهداف البحرية في الأعماق اضافة الى اسلحة الدفاع الجوية المتطورة مثل S400 والعديد من الطائرات الحديثة مثل سوخوي 35

(3) - قاعدة مطار حميميم الجوية تقع جنوبي شرقي مدينة اللاذقية في الشمال دالسوري، وقد أقيمت بناءً لاتفاق رسمي مع الحكومة السورية في آب من العام 2015، وفي نهاية العام 2017 تردد أن روسيا قرّرت تحويل هذه القاعدة إلى مركز أساس في مكان تواجدها العسكري الدائم في سوريا، علمًا أنها نشرت فيها منصّات صواريخ الدفاع الجوي «س 400» المضادة للطائرات والصواريخ وطائرات «سوخوي 24» و«34 س» و«سو35»، و«توبوليف تي يو 214 أر»، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر المساندة «مل مي 8» و«مل مي 24»، وطائرات الاستطلاع والتأمين والقيادة الجوية والطائرات المسيّرة...

(4) _تتمتّع قاعدة حميميم بالسيطرة البرية على مسافة 10 كم حول المطار بعد إخلائها من أي تواجد مدني أو عسكري سوري، وإنشاء ثكنات برية روسية في دائرة بعمق 70 كم أكبرها تلك التي أنشئت في منطقة سلمى وجبلي التركمان والأكراد. كذلك تحتوي القاعدة مركزًا رئيسًا لجمع المعلومات الاستخباراتية عن طريق اعتراض الإشارات.

طرازات مختلفة (س200، بوك2، بانتسير س)، إلى جانب محطات رادار متطورة لكشف الأهداف الجوية على مسافات كبيرة جدًا، كما يمكن اعتبار مطار كويرس مهبطًا احتياطيًا للطائرات الروسية العائدة من شرقي سوريا.

(5) - قاعدة جبل زين العابدين

تقع في ريف حماه، وتحتوي على قوات الحرب الإلكترونية، وقاعدة لراجمات الصواريخ من طراز «سميرتش» و«أوراغان 27» تغطّي عمق 90 كلم.

(6) - قاعدة بلدة خربة رأس الوعر

تقع في ريف دمشق – بئر القصب، وهي ثاني قاعدة عسكرية روسية في دمشق بعد مطار المزة.

(7) - قاعدة مطار الشعيرات

تقع في ريف حمص، ومهمتها تعزيز تواجدها في وسط سوريا.

6_ محور المقاومة ....

ينتشر ابناء محور المقاومة جنبا الى جنب مع أبناء الجيش السوري العربي البطل في نقاط و مواقع مهمة دفاعا عن الارض والعرض والمقدسات وكان لتدخل ابناء المحور الدور البارز في عوامل النصر والصمود

رابعا _ العدوان الاسرائيلي المتكرر على سورية.................

بالاضافة الى دعمها المباشر للتنظيمات الارهابية يأتي العدوان وسط صمت دولي ومظلة حماية توفّرها الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يشجّع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في عدوانه المتكرر على سوريا، وفي تقويض وتآكل مصداقية المجتمع الدولي وما يسمّى الشرعية الدولية،

ان عملية التنسيق المباشر مع الولايات المتّحدة، واضحة ومن اهدافها إضافةً إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية، هو توجيه "رسالة" أميركية إلى النظام للضغط عليه من أجل تغيير حساباته و الدخول في الحلّ السياسي وينخرط مع التوجهات الامريكية وقدمت مغريات للنظام لاجل ذلك السيناريو منها بعض الزيارات الخليجية لسوريا

ويبقى هدف اسرائيل هو إضعاف سورية الدولة والشعب والجيش والنظام والثورة إلى أقصى درجة ممكنة، وإطالة أمد الصراع•

ان العدوان الاسرائيلي المتكرر ضد سوريا نقطة خلاف كبيرة بين روسيا واسرائيل كماهو مع تركيا والتي تحاول فيه روسيا امتصاص الازمات مع تركيا خوفا ان ينعكس في مناطق اخرى على العكس من خلافها المفتوح مع اسرائيل التي تدعم اوكرانيا بالاسلحة والمقاتلين بالمباشر بالضد من روسيا•

و مع امتلاك سورية اسلحة ردع كافية لمواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب الا انها ترى الوقت غير مناسب للرد السوري وفتح جبهة خلال تلك الظروف والأحداث التي تعيشها سورية

خامسا_ مفاوضات استانة ................

الدول الضامنة هي كل من تركيا وروسيا وإيران حيث انطلقت الجولة التاسعة عشر في العاصمة الكازاخية للمفاوضا ت والتي

بدأت المحادثات فيها وفق صيغة أستانة في 2017 لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، واكد البيان الختامي لكل من تلك الدول وسورية والمعارضة .... بالالتزام الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها، و ضمان تسوية مستدامة للأزمة السورية.

كذلك مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي للخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة أراضي سورية وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات عَبْر الحدود، كما أدانت الوجود والنشاط المتزايد للجماعات والأعمال الإرهابية.

سادسا _ اهم السيناريوهات المحتملة على سوريا للمرحلة القادمة

1_ تصاعد العمليات الارهابية المدعومة امريكيا

2_ اجتياح تركي خصوصا لارلضي الشنال مع زحفها نحو البحر المتوسط لتوسيع محيطها القاري

3_ عدوان إسرائيلي محدود من جهة الجولان وهو بمثابة محور تشغيلي لعملية غزو امريكي متوقعة في مفصل زمني حساس

4_ غزو امريكي إسرائيلي مشترك نحو دمشق لاسقاط نظام الأسد مع عدم التقرب نحو القواعد الروسية

سابعا _ دور سوريا في جبهة الخليج او جبهة المتوسط ...

في كلا الحالتين ستجد سوريا نفسها منخرطة في اي معركة سواء على مستوى الأقطاب العالمية مثلا بين روسيا والناتو او امريكا بلحاظ وجود القواعد الامريكية والروسية على اراضيها

وكذلك عند حدوث عدوان او مواجهة مباشرة بين دول الاستكبار والصهيونية العالمية وبين دول محور المقاومة

ولاشك سيكون لاشتراكها الاثر البالغ في تلك المواجهات

اما الدور التفصيلي لسوريا مع دول محور المقاومة فسوف نتغرض له لاحقا ..

...... يتبع .......

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