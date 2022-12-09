التقارير

لو كان عبدالناصر ما يزالَ حياً هل كانَ طَبَّعَ مع إسرائيل ونصبَ العَداء لإيران؟...


د.إسماعيل النجار ||

 

الرئيس العربي العروبي القومي والقائد التاريخي جمال عبدالناصر إبن الفلاح المصري الفقير، إبن المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية الحقيقية، عاشَ حياته العسكرية والسياسية في  زمن عِز الطعن السعودي بالظهر، وكان الجُبن الظاهر على وجوه قادة المملكة السعودية في عهدهِ وزمانهِ ظاهر للعيان،

فهُم اللذين لم يتجرأوا أن يعلنوا التحدي ظاهرياً له وعندما كشفهم واجههم ولم يخجل منهم وقال من على أعلى منبر رسمي مصري، بأن كل حذاء جندي مصري يساوي تاج ورأس عبدالعزيز آل سعود،

الرئيس العربي القائد والثائر غادرَ عالمنا العربي وسط حزن كبير وعميق في نفوس الناس، ووسط فرحة عارمة في نفوس آل سعود والهاشميين الأردنيين والحسن الثاني المغربي،

فبعد رحيلهِ إلى رحاب الله سَرَحَ ومَرَحَ حكام السعودية كما يحلو لهم لأن مَن استلم زمام الحكم في مصر آنذاك كانَ يشبههم من حيث الولادة والتربية والخيانة،

مصر عبدالناصر لا تشبه مصر السادات ومبارك ومحمد مرسي والسيسي، فلو كانَ عبدالناصر حياً لما حوصرَت غزة ولما كان هناك كامب ديڨيد، ولكان القائد العربي اليوم يقف الى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهتها للإستكبار العالمي،

بكل الأحوال جمال عبدالناصر لَم يَمُت فهو حي في ذاكرتنا وفي ضمير كل عام عربي وقومي وإسلامي حقيقي،

واليوم أحبة عبدالناصر كُثُر ولو شَذَّ منهم القليل عن خط السير العروبي المقاوم، وبكل تأكيد هؤلاء الذين يتحدثون بإسمه وهم يغردون خارج سرب المقاومة طُلَّاب دنيا وحياة وما كانَ زعيمهم هكذا،

عبدالناصر فكر قومي عربي، وخط مستقيم لا يسلكه إلا الصابرون،

 

بيروت في...

            9/12/2022

 

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
( 24) كاتبا ومحلا سياسيا واكاديميا يدلون بارائهم حول الاتفاقية الصينية ومشاركة العراق بقمم السعودية
الرياض والعرب مع بكين في معادلة قلب الطاولة..تحليل وتفكيك
فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة/17/ جبهة الخليج/ سوريا
لو كان عبدالناصر ما يزالَ حياً هل كانَ طَبَّعَ مع إسرائيل ونصبَ العَداء لإيران؟...
محاولة الانقلاب الفاشلة في المانيا..من هم ‎مواطنو الرايخ ؟
أسباب سياسية وأخرى متعلقة بالفساد وراء ارتفاع قيمة الدولار امام الدينار
وقفة قصيرة مع زيارة الرئيس الإيراني لجامعة طهران
التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني أنهى الصراع الرسمي العربي الوهمي معه،
مجلس النواب يدخل عطلته التشريعية اليوم.. وتساؤلات عن مصير قانون موازنة 2023
السجون العراقية.."فساد ورشى ومخالفات بالجملة"
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.31
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك