فرضيات لمعارك  البحار  والمحيطات المقبلة /14/_ جبهة الخليج  

عباس الزيدي ||

التحالف الاول _ امريكا واسرائيل والناتو وبعض دول المنطقة •

المعسكر الثاني _ محور المقاومة •

لم تكن المواجهة وليدة اليوم بل لسنوات خلت قامت قوى الاستكبار والصهيونية العالمية بشن عدوانها على قوى المقاومة على شكل صفحات ومراحل وجعلت لكل بلد من بلدان محور المقاومة سيناريوهات خاصه منها معارك واحتلالات واخرى فتن وقرارات جائرة وحصار وهجمات متنوعة على كافة الاصعدة •

اولا _ صورة عن كثب• اطلالة سريعة على بلدان المقاومة سنلاحظ ان مايحصل عبارة عن هجمة مركزة تم التخطيط لها بدقة وعناية شاملة من تسليط الانظمة الديكتاتورية وازالتها الى عملية الاحتلال والغزو الى عملية الانبثاق و المواجهة ومع ذلك تجاوزت المقاومة الكثير من المحطات الحرجة واتسعت وتطورت قدراتها بالدرجة التي جعلت أعدائها يتراجعون في كثير من المواقف بل وحققت المقاومة انتصارات وقفزات كبيرة كان لها الاثر الكبير على مسار الاحداث والمعادلات المحلية والاقليمية والعالمية •

وكان برنامج العدوان متنوع ومن اهم مفرداته ... ..

1_ دعم الانظمة الديكتاتورية العميلة لتنفيذ مهام محددة من اهمها سحق الموارد البشرية خصوصا طاقات الامة الفكرية وعناصرها الثورية وبعد اتمام المهمة تم إسقاطها •

2 _ معارك وحروب طاحنة منفردة على جبهات متعددة توالت عبر مراحل زمنية متعاقبة •

3_ عملية قص الاجنحة او مايسمى تقليم الاذرع لاضعاف المحور بأكمله كانت على ش٠شكل استهدافات في مفاصل زمنية امتدت لسنوات •

4_ غزو ثقافي وفكري ممنهج لفرض ثقافات جديدة واقتلاع المقاومة من جذورها وعزلها عن حواضنها •

5_ الضغط على الانظمة وتغييرها •

6_ حصار وقرارات أممية جائرة •

7_ متابعات امنية وعمليات تصفية واغتيالات •

8_ تحجيم واضعاف العلاقات الخارجية •

9_ انشاء تحالفات وتكتلات اممية ومحلية واقليمية بالضد من المقاومة وجمهورها •

10_ استخدام جميع وسائل الترغيب والترهيب في تطويق المقاومة وتحجيم دورها لغرض القضاء عليها •

11_ تسخير كل الإمكانيات والاعلام لتوهين وتشويه المقاومة وزرع الاحباط والياس في كوادرها•

ثانيا _ الموقف الاخير • تعاقبت السنين وسارت الاحداث حتى وصلت الى ماهي عليه الان وتكاد تكون الظروف او السيناريوهات متشابه الى حد ما حيث جرت عملية استنساخ او تكرار السيناريوهات على بلدان محور المقاومة بلد تلو الاخر واصبحت تعرف او يضرب بها المثل للتشبيه واختصارا لمايحصل مثال ذلك _ العرقنة و اللبننة وغيرها

اما بخصوص الصورة او الموقف الحالي فتكاد تكون الصورة واحدة مع فارق بسيط بين هذا البلد او ذاك رغم اختلاف الساحات والميادين فعندما ننظر الى العراق وسوريا من ناحية الارهاب والضغط لتغيير المواقف او الانظمة نراها متشابهه او حتى فيما يتعلق في نشر الفتن وتشكيل الحكومة في العراق و اختيار رئيس الجمهورية في لبنان تكاد تكون السيناريوهات واحدة وكذلك الموضوع يسري على الاخوة انصار الله في اليمن وكذلك على جمهورية ايران الاسلام ويبقى هناك فارق واحد يتمثل في دول المواجهة كل من سوريا ولبنان وفلسطين واخذ هذا الفارق بالاضمحلال تدريجيا بلحاظ من يمثل دويلة اسرائيل سواء على مستوى دول مطبعة تتواجد فيها قواعد اجنبية مثل البحرين او على شكل دول مستنسخة على غرار دويلة اسرائيل مثل الامارات او على شكل انظمة مثل مصر والاردن او على شكل قوى سياسية او قوميات انفصالية او مذاهب رجعية منقلبة على عقبيها تعمل ضمن الاطار المحلي لكل بلد من بلدان محور المقاومة •

علما ان الضاغط الامبريالي واحد والاساليب واحدة فمنهم من ارتضى لنفسه الذل والهوان ومنهم من اختار خيار الاحرار

والجميع هنا _ الصالح والطالح _ والعدو والصديق تحت ضغط الظروف والاحداث العالمية التي تتحرك على ضوئها جميع الاطراف _ الصديقة والمعادية _ ضمن سياسة او مايعرف بمتطلبات المرحلة وفقا لماتمليه عليها الظروف والحاجة مثال ذلك ....

1_ حالة التروي واللعب الهادئ والهروب من الكلف والخسائر العالية عند المواجهة المباشرة اذا ما اقدم عليها المعسكر الصهيوامريكي ومن تحالف معه والمراهنة على احكام الحصار واستخدام الدبلوماسية الناعمة لنشر الفتن لوقت محسوب وتحقيق أهدافهم وفق حسابات الزمن والتي فرضتها حسابات الانفجار الكبير لحرب عالمية ثالثة وكلها حصلت في وقت متزامن وفي وقت واحد ومثالها في المنطقة

اولا_ لبنان والنزول لشروط المقاومة وأتفاق الكيان مع الدولة اللبنانية بخصوص حقول الغاز البحرية

ثانيا _ اليمن وحالة اللاحرب واللاسلم والهدنة الهشة والضغط الامريكي على تحالف العدوان بالدخول في هدنة في الوقت الحالي

ثالثا _ مسار الاحداث وتشكيل الحكومة في العراق من قبل قوى الاطار بعد انسحاب دراماتيكي للصدر وقض التحالف الثلاثي المدعوم خليجيا وامريكا وصهيونيا وايقاف مشروع الانقسام والقتال الشيعي _ الشيعي الذي كان مخطط له وسحق فصائل المقاومة في العراق

رابعا_ سوريا وترتيب اوراقها بعض الشي ومحاولات الضغط على الاسد لتغيير مواقفه وتقديم مغريات بذلك تتمثل بالتقرب بعض الدول العربية وتركيا الى سوريا بعد مسلسل طويل من الارهاب والاحتلالات الاجنبية الذي قوبل بمزيد من الصمود البطولي للنظام السوري مع محور المقاومة

خامسا_ تجنب الكيان الصهيوني المواجهة مع المرابطين في فلسطين و المفاجئات البطولية في منازلة سيف القدس بالقدر الذي اصبحت فيه المقاومة الفلسطينية هي صاحبة المبادرة وهي من تحدد ساحة المنازلة وساعة الصفر وشكل ونوع العملية

سادسا_ جمهورية ايران الاسلام وما تلعبه قوى الاستكبار من تسويف ومماطلة في ملف النفاوضات لأجل كسب الوقت والمراهنة على الوقت والحرب المركبة او التركيبية •

وغيرها من الامثلة في باكستان وافغانستان والضغط على فنزويلا ..الخ

2_ ان مايحصل من ترتيب اوراق وتريث فرضتها ظروف قاهرة على العدو لايعني بصورة نهائية ان العدو تراجع عن خطته لاستهداف المقاومة بل انه استخدم الخطة باء ذات الكلفة و الخسائر القليلة لتنفيذ مشاريعه وانه لربما يندفع نحو المواجهة المباشرةمع محور المقاومة تحت ظرف ما او في وقت يراه مناسبا اذن هي معركة مستمرة بصور مختلفة ومستويات متعددة لها ساعة صفر غدا او بعد غد

3_ الالتقاطة التاريخية للفرصة ... تحت هذا المنظور استطاعت فصائل المقاومة اتخاذ العديد من الخيارات الموفقة التي حققت لها العديد من الانجازات في الظروف الراهنة سنأتي على ذكرها في مواطن قادمة من البحث والدراسة•

وعليه لابد لنا من التطرق الى بلدان محور المقاومة وحسب اهمية مواقعها ومدى تاثيرها ودورها ليتسنى لنا الذهاب نحو سيناريوهات المعركة في جبهة الخليج وهي احدى جبهات المواجهة اليحرية العالمية المتعددة التي ذكرناها سابقا وهي كل من _ الهادي والاطلسي و البلطيق والاسود والمتوسط

.............. يتبع .........