ما سر الهجمات الشرسة على ايران؟!

ياسر الربيعي ||

‏لماذا لا تتوقف الهجمات الشرسة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل انواعها ومن العديد من الجهات؟

▪️نعرف جيدا أن الهجمة الشرسة اليوم على إيران..

⚡ليست من منطلق *قومي* كالقول بأنها "فارسية" ... فحكام الخليج "العربان" كانوا بالأمس القريب من خدم *الشاه المقبور* ..

⚡وليست مشكلة *النووي* لأنه في عهد نفس الشاه بدأت امريكا نفسها وفرنسا بإنشاء محطات نووية في ايران!

⚡وليست أيضا مشكلة *الحريات وحقوق المرأة* .. فمن يذهب إلى الجمهورية الإسلامية سيعلم تماما كم تتمتع المرأة بحقوق لا تملكها أي امرأة في أي من الدول المتقدمة...

كما أننا رأينا كيف تتعامل الشرطة الأمريكية والأوربية الفرنسية مثلا بالمواطنين ...

⚡وليست مشكلة الغرب مع إيران.. *الديمقراطية* .. لأنه لو لم تكن هناك ديمقراطية في الجمهورية الإسلامية.. لما عانى النظام من بعض رؤساء الجمهورية وموظفي الدولة الذي عملوا ضده في الواقع ...

مثل "بني صدر" وغيره...

وقد تحمل القائد نتائج هذا الاختيار فقد أقسم *الإمام الخميني* أنه لم يكن راضيا بصعودهم لكنه كان ملتزما باختيار الشعب...

🕸️ولا يفوتنا هنا أن الغرب المتباكي على الديمقراطية في إيران هو من يدعم الدكتاتوريات التي تصب في مصلحته...

🕸️ولا ننسى هنا مقولة ترامب بأن السيسي هو *دكتاتوره المفضل!*

⚡وليست مشكلة عالم اليوم "المتقدم" مع إيران *أنها تدعم الإرهاب* كما يقولون ... فالسعودية أصل الإرهاب تتمتع بكامل الدعم الغربي و *منشارها* يشهد لها على ذلك في الداخل والخارج ...

والجميع يعلم أنها تدعم *الحركات التكفيرية* من جهة وتوجد علاقتها مع الكيان الصهيوني وأمريكا من جهة اخرى..

▫️بينما نجد إيران تدعم حركات المقاومة دون تمييز *طائفي* أو *مذهبي* ضد الإرهاب كدعمها *لحركات المقاومة* في فلسطين ضد الإرهاب الصهيوني...

✳️ *إذن .. أين تكمن المشكلة؟!*

💡باختصار

الغرب ومن حوله لا يريدون حكومة يكون :

🔰 *شعبها مسلما.*

🔰 *لم تفرض الدولة والنظام على الشعب بل نشأت باختيار منه رغم تعدد طوائفه وقومياته ومذاهبه .. بل وأديانه.*

🔰 *جمهورية وليست ملَكية.*

🔰 *مؤسسة على الدين "ولاية الفقيه".*

🔰 *على رأسها رجل دين "الولي الفقيه".*

🔰 *‏تشريعاتها مستمدة من الدين الإسلامي.*

🔰 *ثم تجد هذا النظام الإسلامي قانونا ورجالا بقواه الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية استطاع رغم كل التحديات أن:*

✨ *يحافظ على تعهداته تجاه شعبه الذي التف وما يزال حوله.*

✨ *قاوم حرب ثمانية أعوام مفروضة بدون إمكانات مناسبة.*

✨ *‏حافظ على الحقوق والحريات ومنها حقوق المرأة.*

✨ *هذا الدين وهذه العمامة اليوم وعبر هذا النظام السياسي الديني أوصله إلى:*

*الطاقة النووية، نانو تكنولوجي، صناعة وتصدير الكثير من البضائع* مثل:

*السيارات، إرسال الاقمار الصناعية، التقدم الطبي والصناعي، التأمين الصحي، صواريخ هايبرسونيك،* ...

✳️ *الخلاصة*

مشكلة الجمهورية الإسلامية

كونها *إسلامية* فعلا!

🏳️ لقد أثبتت عكس ما يروِّج له الغرب وأبواقه منذ أمد طويل بأن الإسلام دين *متخلف* لم يعد يتماشى مع العصر وأنه لم يعد ينفع لسن القوانين..

وأن علماء الدين مجرد أصحاب فتاوى وأُجَراء لدى الحكومات العلمانية، وقد استطاعوا فعلا ان يقوموا *بإبعاد الناس عن الدين* في أوروبا ليتقوقع في الكنيسة .. طبعا كان *للمسيحية المحرفة* دور في محاربتها لمساوئها الكبيرة عندما كانت حاكمة على المجتمع .. وسعى الشيطان الغربي تعميم الفكرة على أي نموذج حكم ديني..

🏳️ *‏شياطين الغرب كادوا أن يحققوا إنجازا كبيرا بهدم معاقل الدين في كل البلاد الإسلامية ‏ولكن ثورة الإمام الخميني دمرت حساباتهم وأعادتها من جديد إلى الصفر.*

*🏳️إن الجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام الخميني ومن بعده الإمام الخامنئي استطاعت إثبات إنه يمكن الإنسجام بين الدين والعلم وبين الأخلاق والتطور ..*

*🏳️وأن الاعتقاد بعالم الغيب بالشكل الصحيح والتمسك به والعمل على أسسه هو سبب النجاح الرئيسي في عالم الشهود.*

✔️هذا هو السبب الذي سيضطر الكثير من المفكرين الذين ينساقون وراء الفكر الغربي بدون *روية*.. أن يتورعوا عن القول بأن الخيار الوحيد للمجتمع والدولة هو "النموذج الغربي" وذلك بالتخلي عن الدين بأكبر قدر ممكن..

✔️ونموذج الجمهورية الاسلامية يشجع المسلمين على أن يعتزوا بإسلامهم ودينهم من جديد ويعودوا للاعتقاد بأن هذا الإسلام قادر على إدارة *كل شؤون الحياة* .. وبهذا يقاوم المسلمون الاستسلام للطرح الغربي...

🕸️لقد تملك الكثير من المسلمين اليأس وبات لا يصدق أنه يمكن أن يكون هناك تقدم بدون التخلي عن الدين!

وأن *الالتزام بالحجاب* لا ينسجم مع حرية المرأة

والامتناع عن الخمور لا ينسجم مع الحريات

وأن ...إلخ

🕸️ نعم الغرب يقبل بالنموذج الإسلامي حاكما اذا كان:

▪️إسلاما تركيا يقبل بالكيان الصهيوني.. وتشرب فيه الخمور وتسن فيه القوانين للشواذ وتسجل فيه بيوت الدعارة بشكل رسمي.

▪️أو إسلام داعش وطالبان الذي ينفر الناس من الدين والإسلام لتخلفه وتشدده.

▪️أو الإسلام السعودي المتوارث الذي يتوارث حكامه الشعب وثرواته وهو يمارس اليوم البغاء بيد والذبح بيد أخرى ..

🔻 *أخيرا* ..

برأيي أنه ينبغي ليس فقط على كل مسلم وليس فقط على كل شيعي .. بل ينبغي على كل متدين وكل مستضعف في العالم *أن يقف موقفا واضحا في الدفاع عن الجمهورية الاسلامية، وأن لا تأخذه العصبية أو الغباء لينساق مع هجمات هؤلاء الشياطين...*

فهؤلاء لا يحبون الإسلام بكل مذاهبه

ومشكلتهم ليست مع إيران وليست مع الإسلام فقط ...

بل إن مشكلتهم مع الله سبحانه.. *{{أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون}}*

ألواح طينية، هايبرسونيك، ياسر الربيعي

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