فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة/ 8/المضائق والجزر..جزيرة سقطرى

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عباس الزيدي || تشكل الجزر البحرية امتداد طبيعي لليابسة لأراضي الدولة حول العالم مما يترتب عليها العمل على حياتهم أي عدوان خارجي والذي يشكل انتهاك للسيادة مهما كان حجم الجزيرة او بعدها عن مركز الدولة ومثال على ذلك ما قامت به الحكومة البريطانية من قطع الاف الاميال البحرية من اجل حماية واسترداد جزيرة الفوكلاند عام 1982م، الذي أدى الى صراع مسلح وعمليات بحرية عسكرية بين بريطانيا والارجنتين تمكنت الحكومة البريطانية من تحقيق النصر واستعادة السيادة على الجزيرة. للعلم ان جزيرة الفوكلاند لا تبعد سوى بضعة اميال بحرية من ساحل الارجنتين. مضيق هرمز وباب المندب من اهم الممرات في المنطقة وايضا توجد العشرات من الجزر جزر لا تقل اهمية عن تلك المضائق والممرات من اهمها جزيرتي سقطرى وعبد الكوري و كذلك تيران و صنافير الذي ابتاعتهم السعودية من مصر لصالح الكيان الإسرائيلي الغاصب تقع جزيرة أو أرخبيل سقطرى في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية أمام مدينة المكلا شرق خليج عدن حيث نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب وكذلك إلى الشرق من القرن الأفريقي. وتبعد عن السواحل الجنوبية لليمن بنحو 350 كيلومترا. ويتشكل الأرخبيل من عدة جزر منها درسة وسمحة وعبد الكوري، إلى جانب ست جزر صخرية. عبارة عن ارخبيل غني بالثروات الطبيعية الموقع الاستراتيجي الهام لتدفق نفط دول الخليج إلى خارج المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية، كل ذلك حرك مطامع الإمارات والسعودية فيها، والسيطرة عليها، منذ بدء حرب التحالف على اليمن عام 2015. جزيرة سقطرى اليمنية تشكل ممراً للتجارة العالمية من الصين والهند ودول الخليج إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. أهميتها الجيواستراتيجية تتمثل في .... 1_ موقعها المتميز نظرا لتحكمها في خطوط الملاحة الدولية، إضافة امتداد المجال البحري الجغرافي والذي انعكس على زيادة حجم المياه الاقتصادية الخالصة 2_حرية الحركة والأنشطة الاقتصادية في منطقة الخليج العربي و العالم العربي والإسلامي ومنطقة شمال غرب المحيط الهندي 3_موقعها ضمن مناطق وتقاطع الاهتمامات المشتركة الاقليمية والعالمية 4_ على المستوى العسكري منطقة قيادة المنطقة العسكرية الأمريكية الوسطى وتقع بالقرب من منطقة القيادة الامريكية في افريقيا (افريكوم),و قربها من قيادة المنطقة العسكرية الامريكية في المحيط الهادي والهندي كما انها تشكل احد منطق الاهتمام في الاستراتيجية الدفاعية الأمنية والامن الداخلي الامريكي وتعلق ذلك في نظرية الفريد ماهان الخبير الجيواستراتيجي في البحرية الامريكية , على انه من يسيطر على السيادة البحرية في المحيط الهندي يكون لاعبا رئيسيا في شكل النظام العالمي , ومن يسيطر على المحيط الهندي يسيطر على اسيا . وعليه من يسيطر على جزيرة سقطرى والمناطق البحرية المجاورة يمكنه ان يسيطر على بحر العرب و خليج عدن والمناطق الجنوبية للبحر الأحمر وشمال المحيط الهندي , كما يمكنه ان يسيطر جنوب شبة الجزيرة العربية و جنوب شرق افريقيا و القرن الافريقي وقبل الاحداث التي تمر بها اليمن الان حيث حاول قائد المنطقة العسكرية الامريكية في الشرق الأوسط الجنرال ديفيد باتريسون عقد صفقة لاستئجار الجزيرة أيام فترة حكم الرئيس الأسبق على عبداللة صالح في 20يناير 2010م , حيث تهدف الاستراتيجية البحرية الامريكية في تحييد القوة الروسية من خلال انشاء قاعدة بحرية و جوية عسكرية في الجزيرة كذلك الى ومن الاهداف ايضا اضعاف التواجد الصيني في المنطقة وعلاقة الجزيرة مع مشروع الحزام والطريق • اليوم سيطر التحالف الاماراتي والسعودي وبدعم امريكي على جزيرة سقطرى تحت مظلة المجلس الانتقالي , وبحجة حماية الممرات البحرية الدولية • ..... بتبع .......