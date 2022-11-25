فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة /5

عباس الزيدي ||

_ حجم القوات في الخليج و المنطقة •

من اعقد واهم الممرات البحرية والحساسة في العالم....... هي منطقة الخليج الفارسي• بالاضافة الى انها احد مصادر الطاقة في العالم ( خزان النفط الكبير نصف امدادات العالم من النفط والغاز من تلك المنطقة ) فهي احد الاسواق الكبيرة ومناطق الاستهلاك وايضا تاخذ اهميتها من موقعها الاستراتيجي حيث وجود المضائق والممرات وخليج عدن والبحر الاحمر والبحر العربي والمحيط الهندي صعودا الى اوربا عن طريق البحر الابيض المتوسط كذلك انها الممر الملاحي و الجوي الذي يربط الشرق بالغرب واسيا بالعالم الغربي معو و جود الكثير من الجزر ذات المواقع المهمة •

توجد فيها العديد من القواعد العسكرية والأساطيل البحرية منتشرة هنا وهناك بالاضافة الى قواعد اخرى مهمتها تقديم الدعم وكقوة احتياط بالاضافة مع مهامها الرئيسية بالسيطرة على عموم الشرق الاوسط والقرن الافريقي

اولا _ القوات والقواعد الموجودة في المنطقة

1_ قيادة العمليات الامريكية الوسطى يضاف اليها اسرائيل في الفترة الاخيرة حيث نقلت مهامها من اوربا الى القيادة الوسطى •

نطاق مسئولية تلك القيادة يشمل بلدان الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، وآسيا الوسطى، ومن أشهرها أفغانستان والعراق. تشرف على الدعم والمهام القتالية ولديها قواعد في الكويت، البحرين، قطر والإمارات العربية، عُمان، پاكستان، وآسيا الوسطى والاردن والسعودية

2_ القواعد ....

تعلن امريكا انها تقود اكثر من تحالف وائتلاف دولي في المنطقة

الاول _ يشمل 34 دولة

والثاني _ يحتوي على 10 دول رئيسية و

من اهم التشكيلات والقواعد في المنطقة هي كل من

● منطقة القرن الافريقي ( افريكوم ) في جيبوتي قبالة عدن وتاتي اهميتها من الاطلالة على مضيق باب المندب بوابة قناة السويس والاشراقة على المحيط الهندي والبحر الاحمر حيث تتواجد فيها اكثر من 16 دولة و 19 قاعدة يتواجد فيها اكثر من 4000 عنصر من البحرية الأمريكية موزعين على 6 قواعد أمريكية وفيها أيضا قواعد المانية وبريطانية ويابانية وإيطالية واسبانية (وفرنسية بواقع ثلاث قواعد ) ومنطقة عسكرية للاتحاد للاوربي تحتوي على رصيف ومطارات وايضا هناك قاعدة صينية تحتوي على رصيف قادر على استيعاب حاملة طائرات وغواصات

● الصومال .. وهي مطلة على البحر الاحمر وفيها قواعد تركية وامريكية وبريطانية واسرائيلية

● أرتيريا الواقعة على البحر الاحمر يمكن القول أنها قاعدة اسرائيلية بالكامل

● الكويت فيها قاعدتين جوية مع اكبر نقطة جوية لوجستية اقليمية مع قاعدة بحرية واكثر من 2200 مركبة ومدرعة تكتيكية واكثر من 13000 عنصر من الجيش الامريكي وتنتشر هناك العديد من المعسكرات الخاصة بالدعم اللوجستي

● البحرين تعتبر الحليف الامريكي الابرز خارج الناتو فيها قاعدة امريكية في قاعدة الشيخ عيسى وايضا قيادة الاسطول الخامس والبحرين اكبر منطقة مركز للدعم البحري الامريكي في المنطقة ويتواجد فيها اكثر من 70000 عنصر امريكي

كذلك فيها قاعدة بريطانية في ميناء سلمان ( اتش اس ام الجفير )

● السعودية القاعدة الامريكية في قاعدة الامير سلطان مع 1000 جندي امريكي وتوجد فيها العديد من الاسلحة الامريكية الاستراتيجية من الصواريخ الباليستية الى القاذفة الاستراتيجية B12

● قطر وقاعدتي العديد والسيلية تعدان من اكبر القواعد الجوية ويتواجد فيها اكثر من 11000 عنصر اغلبهم من العناصر الجوية العاملة في مركز العمليات المشتركة للعمليات الجوفضائية والجناح 379 للعمليات الجوية مع اطول مهبط جوي بطول 5كم

ومستودعات متنوعة

كذلك يوجد في قطر قاعدة كبيرة لتركيا

● الامارات فيها قاعدة امريكية في الظفرة ضمن ملاكاتها طائرات مسيرة واخرى F-35

وهناك قاعدتين في الفجيرة مع رصيف بحري خاص في جبل علي يستخدمه المارينز

كذلك توجد قاعدة فرنسية فيها اكثر من 700 عنصر واخرى استرالية وعي قاعدة المهاد الجوية المعروفة باسم قاعدة السلام

● قاعدة انجرليك في تركيا من الممكن حسابها على تلك القوات نظرا لأهميتها لطبيعة المهام وايضا الأمريكيين "FAS"

وإلى جانب المهامالعادية، ولأنها تستضيف ما لا يقل عن 50 قنبلة نووية من طراز B61 في حظائرها، تمثل نحو ثلث القوة النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا، مما يدل على أهميتها الاستراتيجية لواشنطن وحلف شمال الأطلسي•

●سوريا ....

هناك وجود للقوات الأمريكية منها قاعدة عسكرية قرب الكسوة في البوكمال قاعدة التنف وعدة منشآت في 3 محافظات مختلفة، وهناك وجود عسكري تركي مكثف في منطقتين تسيطر عليهما المعارضة الحليفة لأنقرة.

كما أن هناك ثلاث قواعد فرنسية على الأقل بالقرب من عين العرب، وصرين وعين عيسى،

كذلك هناك وجود عسكري إماراتي وسعودي مع وجود مصري هامشي

● العراق .....

للولايات المتحدة نحو 5000 جندي أمريكي في العراق وقد

أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه لا توجد خطط لسحب هؤلاء الجنود

سواء من قاعدة عين الاسد او قواعد اخرى في شمال العراق مع اخبار تؤكد نشر امريكا لاسلحة وصواريخ استراتيجية في الاقليم مع وجود الكثير من المقرات ا الخاصة بالموساد لاسرائيلي

ايضا هناك مايقارب من 5000 جندي تركي ينتشرون حالياً في كردستان العراق وفي بعشيقة، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية العراقية وتقع شرقي الموصل

كما جندت تركيا عدد غير قليل من تنظيم داعش ومقاتلي اخرين من عرب وتركمان العراق و سوريا

وقامت ببناء اكثر من قاعدة منها متنيا في منطقة قريبة من جبال قنديل .

كذلك تتواجد في شمال العراق بؤر وتنظيمات انفصالية وارهابية عراقية وايرانية وتركية تحظى بدعم امريكي وسعودي واسرائيلي وخليجي تتخذ من شمال العراق مقرات لها لتصدير الفوضى لكل من تركيا وايران وسوريا

هذه مجمل القوات والقواعد الامريكية والاجنبية في المنطقة متعددة المهام والواجبات منها التجسس والرصد والمتابعة بالاضافة الى الانتشار والتدخل السريع والغريب و العجيب ان الاغلب الاعم من مهام تلك القواعد والقوات موجه بالضد من جمهورية ايران الاسلام ومحور المقاومة •

3_ الاساطيل ...

الاسطول الخامس الامريكي ومقره في البحرين و الذي يحتوي على حاملة طائرات منها مقاتلات تكتيكية لمعالجة الاهداف الجوية والبحرية فوق السطح وتحت السطح واخرى قاصفة وقاذفة للقنابل وطائرات التزود بالوقود واخرى مروحية وعدد من الغواصات الهجومية منها نووية وعدد غير قليل من المدمرات والفرقاطات والطرادات والبوارج وكاسحة الغام والعديد من السفن القتالية يتجاوز عددها 20 سفينة •

يضاف الى ذلك .... القوة 59 التي اضيفت الى الاسطول الخامس والتي تحتوي على اكثر من 100 سفينة مسيرة ومركبة ذكية وعدد من الطائرات بدون طيار مهمتهما تعزيز القدرات والدقة في المراقبة والاستطلاع وسرعة التعامل مع التهديدات بالاضافة الى المهام القتالية الاخرى •

الخلاصة _ ان معظم القدرات والامكانيات التسليحية لكل من امريكا والناتو موجودة في المنطقة بما فيها الاسلحة الاستراتيحية من صواريخ باليستية الى القاذفات الاستراتيجية B12 وغيرها من الاسلحة الحديثة•

ثانيا _ المضائق والجزر

.....يتبع......

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