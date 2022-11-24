فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة / 4 

عباس الزيدي ||

اولا _ مجالات التاثير في حسم الصراع للاطراف المتحاربة •

هناك من يتحدث عن حجم القوة وتأثيراتها في حسم الصراع ونتيحة المعركة مثل ماتمتلكه امريكا من قدرات عددية وتسليحية بالاضافة الى ماتمتلكه قوات الناتو قبالة المعسكر الروسي او الروسي الصيني المشترك •

ولابد هنا من التذكير بقضايا مؤثرة اخرى لاتقل اهمية عن العدة والعديد منها ....

1_ يكون للتحالفات العسكرية الاثر البالغ في نتائج الحروب وفي بحثنا هذا سنلاحظ هناك معارك فردية واخرى جماعية بين معسكرين تفرضها الضرورات مثل مناطق النزاع ذات الاهتمام المشترك واخرى مصالح بعيدة عن ذلك

وربما نجد هناك من يخوض معركة وهو خارج عن اي تحالف تبعا لتلك المصالح مثال ذلك الاتفاق الدفاعي بين سنغافورة مع واشنطن خارج الناتو

كذلك مشاركة الناتو مع واشنطن في معارك بالضد نن روسيا في بحر البلطيق وعدم مشاركة الناتو مع امريكا في معركة احادية بالضد من روسيا في شمال المحيط الهادي

2_ تاثيرات اسلوب الحروب مابين الدفاع متعدد الأشكال او الهجوم وما تتركه من اثر حيث ملاحظة السمة الدفاعية لكل من الصين وروسيا خلاف اسلوب الهجوم الذي تتبعه امريكا

3_ عملية التركيز وتوزيع المهام للقوى المتحاربة وتاثيرذلك على حجم وفاعلية تلك القوات فمثلا رغم التفوق العددي للاساطيل الامريكية والناتو بالاسلحة والافراد نلاحظ هناك عدم تركيز للقوة بلحاظ المهام العالمية الموزعة على مستوى العالم بينما تنحصر مهام البحرية الصينية قرب البحار والوطن الام والمصالح الاقليمية

4_ عمليات التطوير المستمرة لكل من البحرية الروسية والصينية قللت الفارق بين القوات على مستوى القطع البحرية او على مستوى عدد المقاتلين خصوصا فيما يتعلق بالمنظومة الدفاعية الثلاثية للصين وتكريسها بحريا من حيث التحسن النوعي والكمي في القدرات

5_ ماتمتلكه روسيا من اسلحة متطورة تفوق قدرتها الاسلحة الامريكية تقلب معادلة الحسم مثل صاروخ كالبير المجنح عالي الدقة والاخرى الفرط صوتية او الاخطر المعروف بالشيطان او حتى على مستوى الغواصات الصينية الحديثة بالغة التاثير

6_ كثرة القواعد البحرية الامريكية المنتشرة في العالم ورغم فاعليتها في تقديم الدعم والتدخل السريع لاتخلوا من السلبيات حيث سهولة استهدافها كاهداف ثابتة تجعلها عرضة للتدمير تؤثر على المعنويات ونتيجة النهائية للحرب علما ان غالبية تلك القواعد تم بنائها خارج ارادة الدول التي فيها على العكس من روسيا والصين التي اتخذت من الغواصات قواعد متحركة قادرة على العمل لفترة كبيرة تحت البحار سريعة مزودة بصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية مثل الغواصات الصينية التي باستطاعتها تدمير البر الامريكي بسهولة

7_ بعد انسحاب امريكا من معاهدات تخفيض الاسلحة سواء متوسطة المدى او ستارت شرعت كل من روسيا والصين بتطوير استراتيجية الردع خاصتهما حيث طورتا ونشرتا العديد من الصواريخ والاسلحة الاستراتيجية وبذلك اصبحت قوة الردع لهما اعلى درجة من الردع الامريكي مضافا له الناتو

8_ استطاعت كل من الصين وروسيا إيجاد طرق برية وبحرية بديلة لعموم توجهاتها ومشاريعها مما زاد من مساحة مناوراتهما في السلم والحرب والنجاة من الاغلاق والحصار على العكس من الجانب الامريكي الذي اصبح محدود الحركة في بعض العقد والممرات البحرية

9_ عمليات السيطرة والغزو ومسك الارض بحاجة الى قدرة هائلة للنقل ووفرة لقوات قتالية كثيرة ومكلفة وهي من صلب توجهات امريكا والناتو وبالتالي حساب حجم الخسائر والكلف الباهضة المتوقعة (ولاتوجد ضمن توجهات روسيا والصين بصورة عامة باستثناء توجه الصين نحو تايوان الذي حسبت له حسابات خاصة بوسائط النقل البحري والقوة العسكرية الخاصة لذلك الهدف ) هذا الأمر يجعل امريكا أقرب من غيرها للخسارة في نهاية الحرب

10_ اثبت الواقع ان الولايات المتحدة ليست لديها القدرة على إدارة اكثر من صراع ومواجهة اكثر من طرف او حرب حتى في عملية غزو العراق كانت بحاجة الى تحالف دولي ولعل مايحصل الان من حرب في اوكرانيا وماتلعبه من دور خلف الستار دون الانخراط بالحرب بصورة مباشرة خير دليل على ذلك

11_ القدرة العالية لكل من روسيا والصين للعمليات الاعتراضية سواء البرية والبحرية والجوية التي تعتمد على المنظومة الفضائية و امكانية استهداف تلك الأقمار الاصطناعية للتي تمتلكها روسيا والصين دون غيرها و بالتالي الإعاقة في الاستمكان والرصد وتعطيل الاتصالات او إدامة زخم المعلومات مما يؤثر بشكل كبير على مسار ونتائج الحرب والمعارك لصالح روسيا والصين

12_ مسار الاحداث وعمليات الحصار وحروب الاستنزاف او المحاور التشغيلية ومدى تاثيرها على نتائج الحروب حال اندلاع الشرارة الاولى للصدام المباشر سيكون تاثيرها واضحا على نتيجة الحرب وحسم الصراع

13_نسبة الخطاء ... ومدى تاثيره على مرتكبيه وبالتالي النتائج النهائيةوامريكا اقرب من غيرها الى ارتكاب الأخطاء خصوصا في القرارات الانفعالية او نزولها لرغبة اللوبيات

14_ الراي العام والعقيدة القتالية والعسكرية والاجنحة الاخرى الدبلوماسية والاقتصادية الخ

ثانيا _ الجميع يراهن على عامل الوقت والصبر الاستراتيجي هو الفاصل والحاسم في تحديد جهة المنتصر من حيث الخطاء المرتكب وردود الافعال المحتملة

بمعنى ستستمر الحرب في اوكرانيا ( حرب الاستنزاف ) ومحاصرة الصين وايران وكوريا الشمالية الى امد بعيد وصولا الى الانهيار او حدوث طارئ او خطاء ينقل الصراع الى مستوى الحرب

المباشرة

ثالثا _ تراهن الاطراف المتصارعة على سوء التقدير في استخدام الاسلحة النووية ولاضربة استباقية ولاردعية حيث تتحطم مل الاستراتيجيات وان من يبداء باستخدام ذلك السلاح سوف يقابل بضربة انتقامية ساحقة ماحقة تنهي جميع الصراعات لذلك كل الأطراف تمسك باعصابها من الوقوع في المحذور

رابعا _ توزيع المهام على ضوء صفحات ومراحل الحرب المتوقعة

1_ انقسمت مهام المواجهة الى مرحلتين في العالم بين امريكا والناتو ومن التحق معهما من دول اوربا الشرقية وبقية دول العالم بالضد من روسيا والصين

المرحلة الاولى _ محاصرة روسيا بقيادة امريكا ومشاركة الناتو

المرحلة الثانية _ محاصرة الصين بقيادة بريطانيا والتحاق امريكا والناتو فيما بعد مع بريطانيا حيث تقوم الاخيرة باستعدادات كبيرة منها تطوير ترسانتها البحرية والنووية على حد سواء وقد رصدت اموال ضخمة وكبيرة في الاونة الاخيرة ولمدة اربع سنوات لرفع قدراتها العسكرية وبالخصوص البحرية والردعية النووية •

وربما تكرر بريطانيا تجربة امريكا السابقة عندما تدخلت في اللحظة المناسبة في الحرب العالمية الثانية بعد ان انهكت جميع الاطراف المتحاربة لتقود فيما بعد حرب باردة مع الاتحاد السوفيتي وتتربع على راس النظام العالمي

خامسا_ الاضحية او كبش الفداء

تحاول امريكا في الوقت الراهن توجيه رسائل نارية تحذيرية لكل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية عن طريق عدوان مباشر على الجمهورية الاسلامية الايرانية تستطيع من خلاله تحقيق عدة اهداف منها

1_ رسائل نارية لخصومها

2_ طمانة حلفائها في المنطقة وخارجها واشباع رغبة الكيان الصهيوني

3_ السيطرة على موارد الطاقة بالكامل من نفط وغاز وتوجيهها في خدمة مصالحها في الحرب واللاحرب

4_ القضاء على الممانعة ومحور المقاومة بالكامل

5_ نجاح مشروعها التطبيعي والثقافي الخاص بالديانة الإبراهيمية •

من هنا قفزت الأولوية في معارك البحار والمحيطات الى الشرق الاوسط والخليج الفارسي وبحر العرب والبحر الاحمر على باقي البحار والمحيطات

...... يتبع ........

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