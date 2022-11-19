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قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا أنام الليل"


متابعة ـ نور الجبوري ||

 

·        قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي يروي تفاصيل مثيرة عن "الليلة السوداء" بالشجاعية عام 2014

كشف قائد "كتيبة 13" في لواء غولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي، العقيد إيريز الكاباتس، اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، تفاصيل مثيرة حدثت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وتحديدًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ، عندما تم أسر الجندي أورون شاؤول.

وقالت القناة 12 العبرية: "بعد مرور 8 سنوات على الليلة السوداء للواء غولاني في الشجاعية بغزة، حيث قتل 8 جنود في أصعب معارك الحرب، أسرت خلالها المقاومة الفلسطينية الضابط أورون شاؤول، كما أن جندي آخر أحرق نفسه العام الماضي".

وفي مقابلة مع القناة العبرية، قال الكاباتس، إنه أوعز بدخول القوة إلى فخ الموت في الشجاعية.

وأضاف، "لا تزال تدوي في رأسي أصوات الحرب، ولا زلت أتخيل ساحة المعركة أمامي طوال الوقت، لا زلت أسمع الصراخ والنداءات والانفجارات، أنا ببساطة أرى المعركة أمام عيني مباشرة وعيناي مفتوحتان، يمكنني سماع الانفجارات، والصواريخ المضادة، ونيران المدافع الرشاشة أسمعها طوال الوقت".

وزاد قائلا: "لا أنام جيدًا في الليل، يومها عبرنا السياج الحدودي، وفي غضون ثوان قليلة أصيب ضابط تحت إمرتي بجروح خطيرة، لدينا طاقم دبابة آخر انقلبت دبابته، وتم إطلاق النار علينا من جميع الاتجاهات باستخدام الهاون، والصواريخ المضادة، وأسلحة القناصة".

وتابع قائد "كتيبة 13" في لواء غولاني، "أقل من 20 دقيقة أول شيء أراه أمام عيني هو عربة مدرعة محترقة سرت باتجاهها وعند مدخلها أرى صورة لا أرغب في أن يراها أحد، لجنود محترقين، هذه صورة عالقة في رأسي حتى يومنا هذا".

وختم قائلا:

لم أشاهد في حياتي أصعب وأشرس من المقاتلين الذين واجهناهم في حي الشجاعية، وباتت الشجاعية مصدر رعب لكل جندي في الجيش لأننا في كل مرة ندخل هناك نرى الجحيم أمامنا

 

 

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قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا أنام الليل"
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