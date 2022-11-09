التقارير

سد الاسكندر الجديد وبطل باكستان عمران خان..!


محمد صادق الحسيني ||

 

"ومن بلاد الفرس انتقل الاسكندر بجيشه عبر هرات وكابول .. حتى بلغ وديان نهر السند العليا عن طريق ممر خيبر فمدينة تاكسيلا شمالي راولبندي( قرب اسلام آباد العاصمة الحديثة) حيث قابل اول حاكم هندي قاومه وقاتله قتالا باسلا مستميتا لدرجة انه لم يكن من السهل على الاسكندر ان يتغلب عليه.. يقال له بوروس .. كان بطلا شهما مديد القامة جدا… هذه المعركة ارهقت الاسكندر وجنده وجعلته يختار ادرا العودة عبر وادي نهر السند دون ان يدخل الى العمق الهندي…!"

من كتاب جواهر لال نهرو زعيم الهند ( ملامح من تاريخ العالم)

هذه المنطقة التي صدت زحف الاسكندر  المقدوني كما مر ذكرها آنفا في كتاب رسائل نهرو الى ابنته من السجن الانجليزي في العام ١٩٣٤

هي اليوم ما يعرف بباكستان الحالية ، اذ يومها كانت جزءا لا يتجزء من الهند…

وهي  اليوم مجددا محل تدافع تاريخي ، بين اسكندر العالم الحديث ، الذي بات يعرف بالغرب الجماعي ، كما افرزته معركة القيصر الروسي ضد الاغريق الجدد الاطلسيين الذين يدارون هذه المرة ليس من اليونان ولا من روما ، بل من وراء المحيط

لكنهم يصطدمون مرة جديدة بحاكم ( هندي) -اليوم باكستاني طبعا- صلب يمنعهم من التقدم شرقا….

مديد القامة، صلب ،شجاع، شهم مستعد للقتال لمنعهم من عبور السد الباكستاني المتبلور حديثا ، ولكن هذه المرة ليس فقط سيجبرهم على التراجع ويمنعهم من اكمال طريقهم نحو الداخل والعمق الاسيوي - كما حصل مع توقف زحف الاسكندر المقدوني - بل وهذه المرة لجعلهم ينكسرون امام التنين الصيني…

التنين الصيني الذي يبدو انه يراهن اليوم كثيرا على الباكستان ، بديلا من  البحار و مضيق مالاقا الذي تسيطر عليه اساطيل الاسكندر الامريكي، لتكون( اي الباكستان) هي الجسر الطبيعي القادر على وصل الشرق بالغرب من اجل انجاح مشروع القرن الصيني

حزام واحد

طريق واحد

هذه هي حقيقة المعركة التي يخوضها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بطل الكريكت و زعيم حزب انصاف وصاحب الاكثرية الشعبية الحقيقية سياسيا وبرلمانيا ، والميال دوما ليذكر خصومه الداخليين وداعميهم الخارجيبن:

بانكم ان لم ترضخوا لانتخابات مبكرة والتي هي مطالب الاكثرية الشعبية ، فان الزحف الجماهيري قادم الى اسلام اباد بكل زخمه ليصنع ثورة خمينية جديدة ، على حد قوله…

على ماذا يعتمد البطل القومي الباكستاني الجديد والذي اسقطه قلل مدة ، انقلاب امريكي سعودي مزدوج  ، غير اكثريته البرلمانية؟

١- انه يعتمد على وعي وبصبرة شعبية متنامية لدى الباكستانيين، بعد تجارب مديدة لهم مع حكومات تابعة وعميلة للغرب وللرجعبة الاقليمية البترودولارية بقيادة السعودية ، والتي لطالما باعتهم في سوق النخاسة الدولية 

 ولم يخرجوا في كل مرة من السباق  الا بخفي حنين…

الشعب الباكستاني الذي اخذ قراره هذه المرة بكل وعي للخروج من التبعية والحكومات المستوردة ، خاصة حكومة شهباز سريف الحالية التي جاءت غيلة وغدرا وتزويرا لارادته..!

٢- على تاريخ باكستان الاسلامي الحديث الذي اسس له الشهيد القائد الشعبي المظلوم  السيد عارف حسيني الذي ظهر على الساحة الباكستانية نتيجة تلاحم مدرستين للمقاومة واحدة ابرانية بقيادة الامام الخميني واخرى لبنانية بقيادة السيد علاس الموسوي، والذي رغم انه  ارتقى شهيدا بوقت مبكر، في پيشاور قرب ممر خيبر الاستراتيجي على يد التكفيريبن واسيادهم الاجانب ،  الا انه ترك وراءه جيلا قوبا من كوادر الحركة الاسلامية من الطائفتين السنية والشيعية تواكب اليوم وتتحالف مع  حركة عمران خان ضد التدخل الاجنبي الامريكي تحديدا ومؤامراته على القرار  الباكستاني  الخر والمستقل .

٣- ضعف قيادة الجيش الباكستاني وتآكل قدراتها العميفة  وهي التي ظلت ترسم معالم  باكستان الحديثة ، لكنها تتخبط اليوم بسبب استنزافها لعقود في حروب الفتن الافغانية والطالبانية والتكفيرية ، حتى بات يتجرأ عليها الشعب الباكستاني اليوم في مظاهراته  المستمرة فيدخل ثكناتها وبيوت قادتها مرددا شعارات مناوئة لها بكل وضوح وصراحة وصوت عال ، وهو ما يحصل لاول مرة في تاريخ الباكستان..

امريكا تريد من باكستان سد اسكندر جديد لمنع الزحف الصيني على العالم الغربي

وعمران خان القومي المستقل وحلفائه المقاومين الاسلاميين الجدد، وشعبه المنتفض على ارث قيادات الدولة العميقة ، يريدون من باكستانهم ، عضوا جديدا في الحلف العالمي المناهض للاحادية القطبية الامريكية ، من باب المندب وهرمز الشامخين ، مرورا ببلاد الشام الفلسطينية المقاومة وبلاد الرافدين المتحررة وصولا الى عالم شنغهاي الجديد.

 

عالم ينهار

عالم ينهض

 

بعدنا طببين قولوا الله

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سد الاسكندر الجديد وبطل باكستان عمران خان..!
مطالبات بالتحقيق بملف "محطة الخيرات" الكهربائية في كربلاء المقدسة
سرقات "تصريف الاعمال" تطال سلة المواطن.. فساد بـ200 مليار في التجارة
اندلاع ثورة برلمانية لانهاء الفساد الذي خلفه الكاظمي
نتنياهو الجديد والشرق الاوسط القديم ..!
انسحاب شركات عمانية وكويتية من معرض بحريني بسبب الوجود الصهيوني
قِمَّةٌ جرداء في الجزائر حضرها كل أصدقاء إسرائيل،
ما السر في عدم انهيار النظام بايران ؟!
إيران في يوم محاربة الاستكبار العالمي
فرص النجاح وهواجس الاخفاق في الحكومة العراقية الثامنة
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 59.77
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك