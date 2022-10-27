النظام العالمي الهيمني من الاحادية الامريكية الى نظام التعددية القطبية

محمد صادق الحسيني ||

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى فالداي:*

- اقترحنا مراراً على الغربيين بناء نظام الأمن المشترك لكنهم رفضوا ذلك وبالتالي من يزرع ريحاً يجن عاصفة.

- أحداث اليوم أزاحت إلى الخلف مشاكل تغير المناخ لكن هذه التحديات لم تختف.

- الغرب يعاني من عمى الفوقية ويتصور أن جميع المناطق يجب أن تتطور حتى تصل إلى مستواه.

- الليبرالية في الغرب تزعم أن للمجتمع الليبرالي أعداء وحرية هؤلاء الأعداء يجب تقييدها.

- التاريخ لن يلغي العباقرة الروس بل سيلغي أولئك الذين يمارسون ثقافة الإلغاء.

- الغرب يعتبر سعي مليارات الناس نحو الحرية تقويضاً للنظام الليبرالي فيطبق الحصارات ويقوم بانقلابات.

- قتلوا الجنرال سليماني رغم أنه ممثل للحكومة الإيرانية في بغداد واعترفوا بذلك.

- الغرب يرى في أي وجهة نظر بديلة دعاية تخريبية وتهديداً للديمقراطية.

- علينا احترام القيم التقليدية الخاصة بكل شعب لأن في ذلك مصلحة للجميع بما في ذلك الغرب.

- الغرب قتل سليماني وهو شخصية رسمية في بلده ولم ينكروا ويفاخرون بذلك.. ما هذا.. أين نعيش؟

- أوروبا باتت محرومة من سيادتها.

- واشنطن لا تزال تحاول فرض إرادتها وهيمنتها لكن شعوب العالم لن توافق على هذه السياسة.

- حوار روسيا مع الغرب

- لا يوجد استقرار في العلاقات مع الغرب على الإطلاق الآن فهم يوقعون الاتفاقات ثم يرفضونها بسهولة.

- روسيا لا تتحدى النخبة الغربية لكنها تدافع عن حقها في الوجود.

- علينا التعاون والتعامل على أسس التكافؤ ووضع استراتيجية لصالح الجميع.

- الحوار أساس وحدة البشرية التي تعتمد على التنوع وليس على تصورات بسيطة لبعض الدول الغربية الساعية لفرض إرادتها.

- يجب تغيير تركيبة الأمم المتحدة بحيث تعكس تنوع العالم على نحو أكبر.

- مرحلة الهيمنة الغربية تتلاشى وأمامنا عقد من العقود الهامة حيث لا يستطيع الغرب الاستفراد بقراره.

*عالم ينهار*

*عالم ينهض*...

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