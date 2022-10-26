هذا هو البرنامح المسرب ..!

هادي خيري الكريني ||
جزء من المنهاج الوزاري:
_إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية، خصوصا الاقتصادية والأمنية والتعيينات غير المدروسة.
_صرف مستحقات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز واعادة النسبة المخصصة لهذه المحافطات الى 5% للانتاج والتكرير
- اجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد اجراءها في البرنامج الحكومي.
- تضمين اتفاقية سنجار بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار في القضاء
- توحيد السياسة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وغلق المنافذ غير الرسمية
_تخصيص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ.
_استكمال إجراءات الاتفاق الخاص لملء الفراغ الأمني بين الخطوط الدفاعية بين القوات الاتحادية والبيشمركة
_معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة 6 أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها الى مجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها.
_تأكيد التنسيق بين حكومتي المركز والإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان.
_الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد وضرورة التأكيد على انشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للاجيال القادمة.
_تلتزم الحكومة ببناء ادوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيلها.
26/10/2022
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