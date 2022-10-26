عاجل : السوداني يقدَّم طلبا رسميا لرئاسة البرلمان لعقد جلسة منح الثقة لحكومته الخميس المقبل
التقارير

المدمرات الايرانية ستجهز بصواريخ كروز 'أبو مهدي'


متابعة – نور الجبوري ||

 

علن قائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني ان المدمرات الايرانية ستجهز بصواريخ كروز من فئة " أبو مهدي" وصواريخ كروز اخرى أشد قوة تدميرية.

وقال الادميرال ايراني في تصريحات ان صواريخ كروز "ابو مهدي" يمكنها اداء مهامها حتى في فضاء الحرب الالكترونية وقد اجتازت الاختبارات وان العدو ايضا يعلم بذلك وقد رأى التقييم في ساحة العمل والاستخدام.

واوضح الادميرال ايراني ان القدرات القتالية وقوة التدمير ومدى صاروخ كروز "ابومهدي" يعتبر عالي المستوى ونحن بصدد الوصول الى مدى اكبر في هذا المجال ايضا.

واضاف "القدرات الصاروخية للبحرية الايرانية من فئة صواريخ كروز قد تضاعفت وان المدمرات الايرانية ستجهز بـ 8 منصات لاطلاق صواريخ كروز بدلا من 4 منصات في الوقت الحالي".

وتابع الادميرال ايراني ان تزويد المدمرات بهذا العدد من منصات اطلاق صواريخ كروز سيبدأ قريبا لكنه اوضح بان مدمرة "سهند" تجوب البحار الان وهي مزودة بـ 8 منصات اطلاق لصواريخ كروز .

ونوه قائد القوات البحرية للجيش الايراني ان منظومات صواريخ "نواب" للدفاع الجوي متوسط المدى قد زودت بها مدمرة "سهند" كما تم تزويد هذه المدمرة بمنظومة دفاع نقطوية ومضادة للصواريخ ايضا وان بقية المدمرات ايضا ستجهز بهذا السلاح.

وفيما يتعلق بتحسين قدرات سلاح الغواصات لبحرية الجيش الايراني قال الادميرال ايراني ان هناك تطورا كبيرا في مجال اجهزة السونار للغواصات بالاستعانة بالشركات المعرفية ومتخصصين الشباب الايرانيين.

وفيما يتعلق بفرقاطة "شهداء كنارك" قال قائد القوات البحرية للجيش الايراني ان هذه الفرقاطة خضعت لاعادة تصميم وباتت لا تشبه صورتها الماضية وتحولت الى فرقاطة جديدة وان الجيل الجديد من هذه الفرقاطة مزود بقدرات جديدة واكثر تطورا وقد اجتازت مرحلة البناء وتخضع لعمليات التجهيز بالمعدات والمنظومات، موضحا ان هذه الفرقاطة زودت ايضا بصواريخ كروز.

واكد قائد قوات البحرية للجيش الايراني ان الخبراء المصنعين للسفن الحربية الايرانية لديهم نظرة استراتيجية وهم يأخذون بعين الاعتبار المتطلبات اللازمة لبناء اية سفينة حربية حتى لمدة 10 سنوات قادمة ايضا.

 

مصدر : إسلام تايمز

 

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا تبديل رئيس حكومة في بريطانيا أمر طبيعي..؟!
المدمرات الايرانية ستجهز بصواريخ كروز 'أبو مهدي'
آسيا تعود لتحكم اوروبا من جديد..!
الخاصرة الكردية الهشة واستحقاقات امن جيران العراق
اين ذهبت اموال سرقة القرن؟ وما علاقتها بارتفاع أسعار عقارات بغداد؟
تخبط وعمى استخباراتي امريكي وخوف من خسارة النظام العالمي
أمريكا على سكّة فقدان هيمنة النفوذ وهيمنة الدولار .
صراع حامي الوطيس بين الغرب وبين روسيا ومعسكرها
اقتصاديات المعرفة بين الهدر والافراط التعليمي للزمان..العام الدراسي الجديد
واشنطن اكزامنر: 500 مسؤول عسكري امريكي يعملون كمستشارين لدى حكومات اجنبية
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 73.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 384.62
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك