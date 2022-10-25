آسيا تعود لتحكم اوروبا من جديد..!

محد صادق الحسيني || الهندي الآسيوي ريشي سوناك يتولى منصب رئاسة الوزراء في الجزيرة البريطانية. ليس مهما مذهب الرجل السياسي او الاجتماعي المهم انه لاشئ يحدث في العالم بالصدفة. اذ لا معنى للصدفة اصلا في النظام الكوني. فاوروبا باتت عجوز وشاخت ، وهاهي آسيا تنهض وتستعيد فتوتها… وما هذا الخيار البريطاني الا مؤشر على ما يحصل في العالم من تحولات متسارعة. في احدى رسائله من السجن في العام ١٩٣١ كتب *جواهر لا نهرو * زعيم الهند الكبير لابنته ما يلي: *ان آسيا كانت غالبة خلال عصور طويلة..وفي الحقيقة ظلت اوروبا طويلا كمستعمرة لاسيا…ونحن نعرف ان اوروبا اليوم عظيمة وان كانت اصغر القارات…ومهما يكن من امر فالتاريخ اليوم يتحرك بسرعة في آسيا والقرة القديمة بدأت تستيقظ بعد نعاسها الطويل…… ان آسيا سوف تلعب دورا كبيرا في المستقبل* مقاطع من كتابه لمحات من تاريخ العالم. هو الله الذي قال في كتابه العزيز: *وتلك الأيام نداولها بين الناس.* *عالم ينهار * *عالم ينهض** آسيا تعود لحكم اوروبا من جديد..!*

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