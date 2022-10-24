تجارب.. كيف تتم معالجة النفايات في ايران ؟

إيفان العودة ||

1-ان دائرة البلدية باي منطقة لاتتعدى بناية صغيرة بها بضعة موظفين .

2-ان الذي يقوم بعملية التنظيف هي الشركات ويتم العقد بين البلدية والشركة .

3-تجرى مناقصة سنويا بين الشركات للحصول على عقد النظافة في هذه المدينة او تلك ،

4-المناقصة تقع ليس على المبلغ الاقل ولكن للشركة التي تمتلك سجلا بالنجاح وتمتلك طواقم بخبرة ،وتمتلك اسطولا من المعدات باخر التقنيات .

5-النقطة الاهم نظافة العمال والاليات

يعني مو الالية لازگ عليها الذبان .

6-تجرى عملية تنظيف للاليات صباحا ومساء وتعقم .

7-يجب ان تكون ملابس الشركة موحدة

ونظيفة .

8-هناك اتفاق مسبق على مواعيد زيارة عجلة النظافة للمنطقة .

9-يتولى عامل النظافة توزيع اكياس متنوعة الالوان وعليها كتابات ورسوم فاحدها للمعجنات واخرى للقناني البلاستك واخرى للزحاج وهكذا .

10-يدفع عامل النظافة الى ربة البيت (كارت ابو الخمسة ) اسبوعيا او اكثر لغرض ان توزع مواد النفايات حسب الاكياس لغرض ان تستفيد منها الشركة وبيعها .

11-اي خلل بعمل الشركة فان رقم البلدية جاهز ،واذا تأخرت البلدية فالاتصال بالمسوول الاعلى(ممثل المتطقة بالمجلس المحلي )والا الى الاعلام .

12-اي خلل بعمل الشركة فالغرامات جاهزة وعدم التجديد ايضا .

13-تتولى الدولة محاسبة الاسرة التي لاتلتزم بقوانين النظافة .

14-غسل الاشجار والحدائق صباحا وكل يوم

قبل الدوام .

15-جميع الخدمات الاخرى من ابدال المصابيح الى ترقيع الحفر. الى غيرها تتولى ذلك الشركات الاهلية .=

16-هناك ضمان وحقوق لعمال الشركات

باعتبار انهم يتعرضون الى امراض نتيجة التعامل مع النفايات .

17-اسعار اكياس النايلون غالية بايران والذي يزور ايران يدرك ذلك جيدا بحيث ان الخباز

لايعطيك كيسا اذا استريت خمسة ارغفة او ستة لانه يخسر ،وسبب الغلاء ضريبة الدولة على مصانع الاكياس حتى لاتنثر بالشوارع والارصفة وتشوه المدن والحدائق فالاسر غالبا تستخدم الكيس اكثر من مرة .

18-معظم رؤساء ايران ومسؤوليهم غالبا ماكانوا مدراء بلديات لان نجاحهم يبدأ من هناك .

19-وانت تزور الامام الرضا عليه السلام تلاحظ كبار المسؤولين لديهم نوبات وخفارات هم (يصطرعون عليها ) للتنظيف في صحن الامام كي يعرضوا اهمية النظافة وكذلك (التواضع ).

20-المسؤول الايراني عندما يزور مرفف حكومي سواء كان معمما او مدنيا يذهب الى المغاسل والحمامات ويقول النظافة تبدأ من هنا .

هسه عرفنه ليش مدنهم نظيفة ؟

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كيف تتم معالجة النفايات في ايران ؟

إيفان العودة ||

1-ان دائرة البلدية باي منطقة لاتتعدى بناية صغيرة بها بضعة موظفين .

2-ان الذي يقوم بعملية التنظيف هي الشركات ويتم العقد بين البلدية والشركة .

3-تجرى مناقصة سنويا بين الشركات للحصول على عقد النظافة في هذه المدينة او تلك ،

4-المناقصة تقع ليس على المبلغ الاقل ولكن للشركة التي تمتلك سجلا بالنجاح وتمتلك طواقم بخبرة ،وتمتلك اسطولا من المعدات باخر التقنيات .

5-النقطة الاهم نظافة العمال والاليات

يعني مو الالية لازگ عليها الذبان .

6-تجرى عملية تنظيف للاليات صباحا ومساء وتعقم .

7-يجب ان تكون ملابس الشركة موحدة

ونظيفة .

8-هناك اتفاق مسبق على مواعيد زيارة عجلة النظافة للمنطقة .

9-يتولى عامل النظافة توزيع اكياس متنوعة الالوان وعليها كتابات ورسوم فاحدها للمعجنات واخرى للقناني البلاستك واخرى للزحاج وهكذا .

10-يدفع عامل النظافة الى ربة البيت (كارت ابو الخمسة ) اسبوعيا او اكثر لغرض ان توزع مواد النفايات حسب الاكياس لغرض ان تستفيد منها الشركة وبيعها .

11-اي خلل بعمل الشركة فان رقم البلدية جاهز ،واذا تأخرت البلدية فالاتصال بالمسوول الاعلى(ممثل المتطقة بالمجلس المحلي )والا الى الاعلام .

12-اي خلل بعمل الشركة فالغرامات جاهزة وعدم التجديد ايضا .

13-تتولى الدولة محاسبة الاسرة التي لاتلتزم بقوانين النظافة .

14-غسل الاشجار والحدائق صباحا وكل يوم

قبل الدوام .

15-جميع الخدمات الاخرى من ابدال المصابيح الى ترقيع الحفر. الى غيرها تتولى ذلك الشركات الاهلية .=

16-هناك ضمان وحقوق لعمال الشركات

باعتبار انهم يتعرضون الى امراض نتيجة التعامل مع النفايات .

17-اسعار اكياس النايلون غالية بايران والذي يزور ايران يدرك ذلك جيدا بحيث ان الخباز

لايعطيك كيسا اذا استريت خمسة ارغفة او ستة لانه يخسر ،وسبب الغلاء ضريبة الدولة على مصانع الاكياس حتى لاتنثر بالشوارع والارصفة وتشوه المدن والحدائق فالاسر غالبا تستخدم الكيس اكثر من مرة .

18-معظم رؤساء ايران ومسؤوليهم غالبا ماكانوا مدراء بلديات لان نجاحهم يبدأ من هناك .

19-وانت تزور الامام الرضا عليه السلام تلاحظ كبار المسؤولين لديهم نوبات وخفارات هم (يصطرعون عليها ) للتنظيف في صحن الامام كي يعرضوا اهمية النظافة وكذلك (التواضع ).

20-المسؤول الايراني عندما يزور مرفف حكومي سواء كان معمما او مدنيا يذهب الى المغاسل والحمامات ويقول النظافة تبدأ من هنا .

هسه عرفنه ليش مدنهم نظيفة ؟

ألواح طينية ، تشوه المدن، إيفان العودة

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