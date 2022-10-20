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تذكير .. من هو رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني؟


 

ايفان العودة ||

 

نال السياسي العراقي المهندس الزراعي محمد شياع السوداني صفة رئيس الحكومة المكلف في 13 أكتوبر 2022، بعد 80 يوم من ترشيح قوى الإطار التنسيقي، عانى العراق خلالها ذروة الأزمة السياسية، نتيجة رفض التيار الصدري ترشيحه

أسند الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، تكليفًا بتشكيل الحكومة إلى محمد شياع السوداني، مرشح قوى “الإطار التنسيقي”.

1.    من هو محمد شياع السوداني؟

نال محمد شياع السوداني صفة رئيس الحكومة المكلف، الخميس 13 أكتوبر 2022، بعد 80 يومًا من ترشيح قوى الإطار التنسيقي، عانى العراق خلالها ذروة الأزمة السياسية، نتيجة رفض التيار الصدري ترشيح السوداني على اعتباره “ظل المالكي”.

·        محمد شياع السوداني وبيت الشهداء

وانخرط السوداني في العمل السياسي بموطنه في محافظة ميسان، وارتبط بحزب “الدعوة” المعارض الرئيس لنظام صدام حسين، وفي سن العاشرة، عام 1980، أعدمت السلطات العراقية والده و5 من أسرته بتهمة الانتماء إلى الحزب المحظور آنذاك. وترك السوداني الحزب وأسس “تيار الفراتين” في 2019

·        مسيرة السوداني في ميسان

يعد السوداني أول رئيس وزراء بعد 2003 من معارضي الداخل العراقي، فقد تلقى تعليمه في كلية الزراعة جامعة بغداد، وبدأ مسيرته المهنية في مديرية الزراعة بمحافظة ميسان 1997.

وبعد الاحتلال الأمريكي، ترقى محمد شياع السوداني في المناصب المحلية داخل المحافظة من قائم مقام مدينة العمارة، حتى محافظ ميسان في الفترة من 2004 إلى 2010، بحسب موقع “السومرية نيوز” العراقي المحلي.

·        مناصب وزارية ونيابية

تولى السوداني أول منصب حكومي رفيع في 2010 وزيرًا لحقوق الإنسان حتى 2014، ثم صار وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية حتى عام 2018، وترأس عدة لجان وزارية، واللجنتين الوزاريتين العاليتين بين العراق وكل من التشيك وألمانيا.

ونال السوداني عضوية مجلس النواب العراقي في 3 دورات متتالية، من 2014 حتى 2021، مرورًا ببرلمان 2018، وكان عضوًا باللجنة البرلمانية المشرفة على تنفيذ برنامج الحكومة، ويحظى تياره بـ3 مقاعد نيابية في المجلس الحالي،

 

 

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