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التقارير

النووي الروسي يواجه بتراجع فرنسي وخلاف بين دول الناتو حول مسألة الردع النووي


 كاظم الطائي ||

 

 دول الناتو تعيش أزمة حوار وتصريحات متبادلة حول اذا ما استخدمت روسيا في حربها النووي التكتيكي..؟

تمخض الاجتماع عن خلاف واسع النطاق.. مما ادى الى انتقادات..حيث تباين الاراء و المواقف بعد الاجتماع لحلف الناتو في بروكسل.

قال ماكرون إنه لن يتدخل في حال أخذت الحرب تتجه الى الأسلحة النووية و هاجمت روسيا أوكرانيا بأسلحة نووية تكتيكية..؟

وزير الدفاع البريطاني بن والاس رد على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوله إنه لن يستخدم الأسلحة النووية..؟ ويعتقد أن الرئيس الفرنسي ماكرون قد كشف أين يكمن الضعف.. وهذا قد يعطي روسيا حيزا أكبر .

في الحقيقة دول الناتو تعيش تحديات كبيرة..

الناتو امام تساؤلات حول بيان ماكرون الاخير.. بالمقابل كيف سيتصدى رئيس الناتو ستولتنبرغ لما طُرح حول ما جاء به ماكرون..؟

وما إذا كانت واجهة التحالف تهتز وبهذه السرعة..

في وقت عبر البعض ممن يرعى أوكرانيا بحربها مع روسيا ان

خطاب الرئيس بوتين خطير وغير مسؤول. كذلك تحدث الوجه المتورط بهذه الحرب لا يمكن قبول تصريحات من هذا النوع قد تضع حلف الناتو في الحلقة الاضعف.

حتى إن رئيس الاستخبارات ورئيس برنامج أوكرانيا في أكاديمية الدفاع النرويجية.. توم روسيث  قال إنه لم يكن من الناحية التكتيكية (العسكرية) أن يدلي ماكرون بهذا التصريح.. اي ان ما تحدث به ماكرون يعد إشارة الى ان بإمكان روسيا إستخدام النووي التكتيكي.. بالمقابل لا أحد يمكن الرد عليها.

نحن ومن خلال تصريحات ماكرون وما حدث من خلاف.. وضعنا أمام رأيين..

الأول وقد يكون وقائي إستراتيجي..؟

والآخر هو فعلا يمتنع عن الردع وقد يأتي تصريحه ضمن عقيدة رئيس فرنسا.. وهذا متروك الى الخبراء بالشان الفرنسي.

لكن وجهة نظري تقول هو ان تصريح ماكرون يأتي بمثابة الرأي الذي يقول *الوقاية خير من العلاج*.. وهذه ربما رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن فرنسا ومن خلال هذا التصريح الذي أدلى به ماكرون يجب ان يخرج باريس الروس من دائرة الاستهداف التي وضعتها موسكو ضمن العواصم التي تم تحديدها اذا ما تم استهدافها نوويا..اذن

يأتي تصريح ماكرون بعد ان تأكد من ان روسيا ماضية في تحقيق هدفها ضمن العملية الخاصة كما يعبرون عنها.. وان موسكو لا تتراجع حتى لو اضطر فلاديمير بوتين باستخدام النووي..؟ولطالما لوح الروس بهذا السلاح..

اليوم

خبراء: يمكن أن يشمل الناتو

 إذا هاجمت روسيا أوكرانيا  بالأسلحة النووية التكتيكية..فقد يتورط الناتو بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا..؟  يعتقد خبراء الدفاع سفير ديسين وتوم روسيث وتوبياس ساثير ذلك.

 سترد الولايات المتحدة والناتو "بطريقة ستكون مدمرة تمامًا لفلاديمير بوتين وروسيا" إذا هاجموا أوكرانيا بالأسلحة النووية التكتيكية.  الباحث والجنرال المتقاعد ورئيس الدفاع النرويجي السابق سفير ديسن يعتقد ذلك.

ثم تراجع عن القول

وقال ديسن في بيان إنهم لن يستجيبوا بالضرورة بالأسلحة المقابلة.. ولكن في البداية بالأسلحة التقليدية..حيث والتي من المحتمل أن تكون موجهة ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

نعود لنقول ان موقف دول الناتو ضعيف حيث يعيش الرعب وما من حل في الأفق .

16.10.2022

 

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