التقارير

روسيا تراهن على السلاح الخفي  


علي الخالدي||

 

لكل حرب نهاية،ونتائج حسم للخصومة وتسوية للخلاف ، ولا بد ان يكون فيها من منتصرين و هالكين، وهذه سنن المعارك والحروب ، والفائز الأول هو من يحدد توازن القوى و معادلات قيادة الميدان الجديدة بعد نهاية المعركة .

منذ ثمانية شهور والعالم يتابع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تميزت بتقدم واضح وجلي للجانب المعادي لحلف الناتو ، ألا انها هدأت  قبل أيام بإلتهام اربع اقاليم أوكرانية، انضمت تحت لواء الدب الروسي، ثم عادت لتشتعل الحرب بعد محاولة ضرب الجيش الأوكراني لمحطات توليد الطاقة النووية في زابوروجيا، التي استطاع الروس حمايتها ونقل قيادتها لهم ، ورغم ذلك لم يزل لنا المنتصر غير واضح فالحرب لم تعلن النهاية، وما زالت الضربات المتبادلة بين الطرفين تحت الحزام ولم ترتقي للصدر والرقبة ثم الرأس .

الجانب الأمريكي يحاول إدخال اوربا وحلف الناتو في حرب سريعة مع الدب الروسي، والشيطان الأكبر (أمريكا) يريد قطف ثمار هذه المعركة لجانبه، بهلاك الروس والناتو معاً، فامريكا لا تريد الصدام المباشر مع الروس، لتفادي قواعدها الإصابة، لتكون مستعدة وجاهزة على فريستها اذا هوت على ساحة اوربا من خلالها ،معتمدة على الوكلاء بدعم الجيش الأوكراني.

فالمتابع للحرب يجد ان روسيا تعرضت لعدة ضربات موجعة في الأسبوعين الماضيين، ولكنها لم ترد مثل خسارة مدينة ليمان وخيرسون وكذلك تفجير انبوب #نورد_ستريم و تفجير جسر القرم،وما زال الروس يعتمدون الأسلحة التقليدية وحركة السلحفاة في المعركة .

بوتن يقرأ ما يدور في خاطر الأمريكان ، وقد لوح لأكثر من مرة باستخدام السلاح النووي في حال تعرض دولته لأي ضربة استراتيجية ، وهذا يعتبر تهديد مباشر لحلف الناتو ، لكن بوتن غير مستعجل على الحسم بهذا السلاح الفتاك فهو يعلم فيه نهاية الجميع بما فيهم بلاده ، ولا يريد ان يصل النهاية بهذه السرعة القاتلة ، فهو ما يزال لديه الوقت ولديه أوراق لا يمتلكها عدوه.

فالروس بتحالفهم مع الصين وإيران وسيطرتها على أوكرانيا، أصبح لديها سلاح أكثر فتكاً من السلاح النووي، سلاح ربما شامل للأرض وهو التجويع والموت البطيء، وذلك يبدو لنا :-

أولاً : نقص الطاقة في أوروبا، وذلك بقطع الغاز الروسي، والذي جعل جميع أوروبا تدخل حالة الهلع والرعب وتدخل إنذار نقص الوقود والمه وارتفاع أسعارها يصل لعشرة اضعاف في بعض المدن ، وهذا يعني انهم أمام امتحان الشتاء القارص، وقد أكد هذا التوقع كل من حكومة ألمانيا وبريطانيا، وبينتا خطورة ذلك وطالبتا شعوبهما بالتقنين وتحمل المسؤولية ، حتى ان روسيا لم تهتم لتفجير انبوب الغاز #نورد_ستريم الذي يصل لألمانيا، واكتفت باتهام خجول لأمريكا بالتخريب، ويبدو انه يصب في صالحها، وما زاد طين أوربا بله هو الاتفاق الأخير بين الروس ومنظمة أوبك بلس بتخفيض صادرات النفط اثنين مليون برميل يوميا .

ثانياً : استخدام اسلوب تجويع أوروبا بمنع تصدير القمح الأوكراني الذي يمثل نصف سلة الغذاء الاوربي وخمس سلة العالم، كذلك تعمد روسيا والصين على منع تصدير الأسمدة الكيماوية التي تساعد في زراعة الحبوب.

ومما تقدم نستشف ان الروس تعمدوا إلى الحرب الطويلة لهلاك أوربا، و تراهن على الانتصار فيها ، ربما تصل لعامين او ثلاث من خلال قطع الغاز والغذاء، وربما لا تتحمل بعض دول حلف الناتو هذا الجوع فتعمد للانتحار بالسلاح النووي، الذي سيدخل كل حائزيه في الأرض حالة الهجوم والدفاع،فحلف الناتو لا شك انهم سيضربون حلف الروس كالصين والصين ترد على من يدعم أمريكا كالهند وهكذا تستمر الضربات النووية بين الدول العظمى .

وقد ذكرت لنا روايات أهل البيت "عليهم السلام" قبل ظهور الإمام المهدي المنتظر عليه السلام ان هناك (قدام القائم سنة تجوع فيها الناس ) وأنه (لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء )، ورواية قالت (لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس)وأخرى بينت (حتى يذهب من كل سبعة خمسة)ومن خلال سياق الروايات يبدو أنه لا منتصر في هذه الحرب، وأغلبهم هالكون، ومن يخرج منها يكون ضعيفاً .

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تراهن على السلاح الخفي  
الشعب الايراني لن يسلم ايران للمافيا وقطاع الطرق ..!
عام من الشد والجذب.. من يتحمل تأخير تشكيل الحكومة؟
سواء فاز الجمهوريين او الديمقراطين يبقى الوضع نفسه..!  
لا حرب في الافق؛ ووجود الكيان على الطاولة..!
تفجير القرم: اعلان بالبدء باستخدام سلاح الارهاب ضّدَ روسيا ورسالة انذار للمملكة العربية السعوديّة 
عام على الانتخابات ولايوجد شيء بالافق لحد الان لتشكيل الحكومة ,,, اقسى 365 يوما بالعملية السياسية
محطة طاقة إسرائيلية في الأردن بتمويل إماراتي.. من المستفيد؟
خبراء يتحدثون عن قرار اوبك بلس تخفيض انتاج النفط ويؤكدون: القرار سوف يهز الجيوبوليتك وأمن الطاقة 
الامر لنا من اوكرانيا الى غرب افريقيا والحرب سجال
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك