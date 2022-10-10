التقارير

عام من الشد والجذب.. من يتحمل تأخير تشكيل الحكومة؟


عام انقضى بالتمام والكمال، على إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021، فيما لم تحل حتى اللحظة شيفرة الانسداد السياسي الذي يخيم على الواقع العراقي، فالحكومة لم تشكل حتى الآن، والبيت الكردي بخلافاته يبقي العملية السياسية في نفق مظلم، أما الشعب فلا زال يتمسك بخيط أمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تقر الموازنة وتنهض بواقعه.

وبحسب مراقبين للشأن السياسي العراقي، فإن الأسباب الكامنة وراء تأخر تشكيل الحكومة تتمثل في عدم حسم مرشح رئاسة الجمهورية، ناهيك عن تعطيل عمل البرلمان خلال الفترة القليلة الماضية، وما رافق ذلك من غياب الدور الرقابي والتشريعي الأمر الذي زاد من تأزم الأوضاع في عموم البلاد، وعلى مختلف الأصعدة، من أجل مصالح خارجية.

*خرق القانون والدستور

رغم أن مصطفى الكاظمي يلتزم الصمت في الكشف عن نواياه في ولاية الثانية برئاسة الحكومة العراقي، إلا أن هناك مؤشرات عدة على رغبته بالتجديد، ومع ذلك فإن المشهد السياسي العام يرفضه جملةً وتفصيلاً.

 وفي هذا الصدد تقول النائبة عن حركة بلادي الوطنية زهرى البجاري في حديث سابق لـ /المعلومة/، أن "المشكلة الكبيرة ليست في البرلمان وحده انما في حكومة تصريف الاعمال الحالية التي خرقت جميع الانظمة والقوانين الدستورية". 

وتضيف إن "حكومة تصريف الاعمال الحالية هي المشكلة الأكبر في الانسداد السياسي الحالي بعد خرقها القوانين والدستور العراقي في العديد من القضايا".

 *تقاعس الحلبوسي

ويتهم النائب المستقل باسم خشان، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتقاعس عن اداء واجبات وظيفته وخيانة العشب العراقي لعدم اصدار قرار استئناف عقد جلسات البرلمان. 

ويقول  خشان في حديث لـ/ المعلومة /، إن "امتناع الحلبوسي عن عقد جلسة البرلمان سيعمل على تفاقم الازمات في ظل الظروف الحالية"، مؤكدا أن "ملفات الفساد كثرت في الفترة الماضية بسبب غياب الدور الرقابي جراء تعطيل عمل مجلس النواب". 

*اللاعب الخارجي

ويؤكد نائب في البرلمان أن الازمة الحالية والوضع الذي وصل اليه العراق الان تقف خلفه جهات خارجية تعمل على زرع الفتنة وتأزيم الاحداث.

ويقول إن "المشاكل التي تحدث الان لو بقيت داخلية سيتم حلها بكل سهولة وتوافق من جميع الاطراق، فيما بين أن هنالك جهات خارجية تغذي العديد من العصابات من أجل الايقاع بين الاطراق لحدوث الاصطدامات بين أبناء البلد الواحد".

ويضيف، أن "هنالك انفاق مالي كبير جدا يمول جهات إعلامية تعمل على تصدير الاشاعات وبثها الى المجتمع أجل ارباك الوضع الأمني والسياسي".

بعد كل محاولات الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة حتى الوصول إلى ذروتها الان، هل سنرى اغلاق ملف تشكيل الحكومة التي طالب بها المجتمع الدولي والعراقيين بصورة عامة بعد تأخرها لمدة عام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عام من الشد والجذب.. من يتحمل تأخير تشكيل الحكومة؟
سواء فاز الجمهوريين او الديمقراطين يبقى الوضع نفسه..!  
لا حرب في الافق؛ ووجود الكيان على الطاولة..!
تفجير القرم: اعلان بالبدء باستخدام سلاح الارهاب ضّدَ روسيا ورسالة انذار للمملكة العربية السعوديّة 
عام على الانتخابات ولايوجد شيء بالافق لحد الان لتشكيل الحكومة ,,, اقسى 365 يوما بالعملية السياسية
محطة طاقة إسرائيلية في الأردن بتمويل إماراتي.. من المستفيد؟
خبراء يتحدثون عن قرار اوبك بلس تخفيض انتاج النفط ويؤكدون: القرار سوف يهز الجيوبوليتك وأمن الطاقة 
الامر لنا من اوكرانيا الى غرب افريقيا والحرب سجال
ماذا يعني تورُّط إسرائيل في الحرب الآن
ما هي الأسباب التي تدفع أمريكا إلى المخاطرة بإشعال حرب نووية قد تدمر العالم في هذا التوقيت.؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك