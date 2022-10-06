عاجل : نجاة رئيس جماعة علماء العراق في البصرة الشيخ خالد الملا من محاولة اغتيال فاشلة
التقارير

هل لايران دوراً في ترسيم الحدود بين لبنان و الكيان الاسرائيلي المُحتلْ ؟!


السفير الدكتور جواد الهنداوي ||

 

  رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات / بروكسل

                 

               عندما يكون لأيران نفوذاً سياسياً وعسكرياً و اقتصادياً في المنطقة ،لابُّدَ ان يكون لها دوراً بل ادوار في احداث و ملفات المنطقة ،فالعلاقة بين النفوذ والدور كالعلاقة بين السبب والنتيجة . ولطالما حاول المحور الغربي ( امريكا ،اسرائيل ،و حلفائهما ) من تقليص نفوذ ايران ، او ارغام ايران على ادراج نفوذها و دورها في المفاوضات الجارية بينهم وبينها ،لكن دون جدوى .

           و لم تترّددْ امريكا من استخدام وتوظيف نفوذ ايران كوسيلة ابتزاز لبعض دول المنطقة ،من اجل نهب ثرواتها بشكل علني و مباشر ، و بحجّة حماية مصالح تلك الدول ، او عن طريق بيع الاسلحة .

          ألمحور الغربي يتعامل مع ايران من معيار سياسي ، ويسعى ،بكافة وسائلهِ الفكرية و الاعلامية ، من أنْ يتعامل العرب مع ايران من منطلق مذهبي او طائفي او ديني ، و منطلق قومي وتاريخي ، والهدف واضح و معروف وهو بّث الفتنة والتفرقة و الاقتتال بين دول و شعوب المنطقة .

    يبدو أنّ اسرائيل حذت حذو امريكا بتوظيف دور ايران ، واستخدامه " شّماعة " لتبرير انصياعها لمطالب لبنان في حقوقه المشروعة في الحدود البحرية ، وتحت التهديدات  و التحذيرات المتكررة لحزب الله ، حيث صرّحَ كبار المسؤولين الاسرائليين ، وفي مقدمتهم رئيس وزراء الكيان بأنّ الاتفاق المزمع توقيعه مع لبنان يضمن مصالح اسرائيل ، ويساهم في امن واستقرار المنطقة ، ويقلّل من اعتماد لبنان على ايران في الطاقة .

    حجّة اسرائيل لتبرير قبول الاتفاق لا تبدّدُ ولا تخفي الانتصار الكبير الذي تحقّق للبنان ولحزب الله ولايران ، ولهذا الانتصار تبعات سياسية داخلية ( داخل لبنان ) و دوليّة ، ولم يتردّد السيد سمير جعجع ، وهو من اشّد خصوم حزب الله ، من الاعتراف بالانجاز الذي حقّقَه حزب الله . كما ان اسرائيل سياسياً و اجتماعياً انقسمت الى صفيّن؛ صفٌ يصف الاتفاق هو خضوع اسرائيل لتهديدات حزب الله ، وصفٌ يرى فيه مصلحة اسرائيل ويجّنبها حربٌ مع حزب الله. مفاوضات الاتفاق مكّنت لبنان من التعاطي وبسهولة مع ايران في ملف الوقود و الطاقة ، وهذا يعود ، الى جملة عوامل ، ومنها تفهّم الادارة الامريكية لما يواجهه لبنان ، والذي تبلّور ( واقصد التفهّم ) بعد المقاربة الفعلية والميدانية التي اجراها وكرّرها المفاوض الامريكي .

     الاتفاق المُنتظر ، والذي يصّبُ بكل تأكيد في مصلحة لبنان ، وفي مصلحة اسرائيل ( حسب تصريحات حكومة اسرائيل ) يُحسبْ ايضاً لصالح ايران لسببيّن ؛ بفضل دعمها بالمال وبالسلاح لحزب الله ، والذي استطاع بناء قوة ردعٍ ضّدَ اسرائيل ، والسبب الثاني ( وهذا يدركه الامريكان جيدا ) هو عدم تدخلها في المفاوضات غير المباشرة والتي جَرَتْ و المستمرّة بين اسرائيل ولبنان ، وعبر الوسيط الامريكي . وقد يلاحظ المتابع غياب نبرة التصعيد و التهديد ضّدَ اسرائيل في خطابات سماحة السيد حسن نصر الله ، وكذلك عزوفهِ عن التعليق والتباهي بدور الحزب ازاء ما تحققّه المفاوضات .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تطوير صناعة "الكليجة" ومشاريع امريكا العملاقة في العراق!
هل لايران دوراً في ترسيم الحدود بين لبنان و الكيان الاسرائيلي المُحتلْ ؟!
استطلاع للرأي : ٧٩٪؜ من الأمريكيين يدعمون الدبلوماسية مع ايران فيما يتعلق ببرنامجها النووي 
الشعبُ القويُ والحاضنةُ الصابرةُ صناعُ النصرِ وأصحابُ الفضلِ
طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة..!
ماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
اهم ما جاء في خطاب بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي
حرب الإبادة الوهابية ضد الشيعة والدعم الصهيوامرلايكي..!
فوضى وخراب ومحاولات للفتنة.. حلم "الولاية الثانية" يحرق الجنوب
غلق بي بي سي الاذاعية..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك