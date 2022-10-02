المَجْدُ لدبلوماسية الباليستي..!

حازم أحمد فضالة ||

تنتهي هدنة اليمن العزيز مع العدوان الأميركي الخليجي البريطاني الخبيث، اليوم الساعة السادسة مساءً، وما زال هذا العدوان ينهب ثروات الشعب اليماني، وخيراته، ويقهره بالحصار الشامل الجائر.

· من أجل ذلك نعرض هذه القراءة:

1- تورطت السعودية بعملية تفجير مزدوِج في بغداد/ ساحة الطيران، بتاريخ: 21-كانون الثاني-2021! أطلق فريق المقاومة من العراق: (ألوية الوعد الحق - أبناء الجزيرة العربية)، بضع مُسيَّرات؛ دكَّت قصر اليمامة السعودي (قصر الحكم)، وأهدافًا في العاصمة الرياض، بتاريخ: 23-كانون الأول-2021، وتوعَّدَ الإمارات بضربة مماثلة ما لم يتأدبوا، فأوقفت السعودية إرهابها وأنفُها مُرِّغَ بالمُسيَّرات.

2- تورطت الإمارات بالتدخل بالشأن السياسي العراقي، وعربدت في عملية الانتخابات المبْكِرة ونتائجها في: 10-10-2021، وعرقلت العملية السياسية… لكن! بعد أن دكَّتها مُسيَّرات أنصار الله الظافرة، وصواريخها الباليستية المباركة، بتاريخ: 17-كانون الثاني-2022؛ أتبعها بعد العملية الثالثة، عملية قصف رابعة بالمُسيَّرات تبنَّتها المقاومة العراقية: (ألوية الوعد الحق - أبناء الجزيرة العربية)، بتاريخ: 2-شباط-2022، فأُدِّبَتِ الإمارات، وخرجت من موضوع السياسة العراقية، وأنفُها مُرِّغَ بالمُسيَّرات والباليستي.

3- أخطأ الساسة العراقيون كلهم، الذين كانوا يزورون الإمارات (ما قبل أن تذوقَ المُسيَّرات العراقية الظافرة التي صهرت أبراجها)؛ لأنَّ هؤلاء الساسة يتصورون أنَّ الإمارات والسعودية، من الحكومات التي تفهم لغة الدبلوماسية، أو أنها تراهم مساويين لها!!

كلا! الإمارات والسعودية، لا تفهمان غير لغة القوة والقهر (ودبلوماسية الباليستي) هي لغة التواصل المناسبة؛ عندما تصهر أبراجهم وآبارهم.

· المطلوب من أنصار الله تفعيل المعادلات:

1- افتتاح عصر الباليستي الظافر، في الثانية الأولى بعد الموعد المحدد لانتهاء الهدنة، أي الساعة (6:01) مساءً، والانتقال من مرحلة تأديب العدو إلى مرحلة هزيمة العدو، وطرْد شركات نهب النفط والغاز اليماني، أكثر من (18) شركة أجنبية (استعمارية).

2- تفعيل المعادلة الإيرانية: (الخليج لدوله المتشاطئة جميعًا، أو لا أحد)!

أي: إنهاء عصر الحصار الغربي الخليجي الجائر: البحري (الأحمر - باب المندب)، والبري، والجوي، وإرسال البواخر والناقلات اليمانية إلى إيران للتزود بالغذاء والدواء والوقود، ومن يمنع ذلك فعليه أن يبحث عن سفنه في قاع الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب!

3- تفعيل معادلة السيد حسن نصر الله (دام عزه): (السفينة التي تُبحِر من موانئ إيران هي أرض يمانية)

أي: إغراق سفن العدو، في أعماق الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب، إذا استهدفت السفن الإيرانية التي تُبحِر لكسر حصار الشعب اليماني، فالاعتداء عليها اعتداء على اليمن وشعبه.

4- إنَّ تأخير عملية تحرير النفط والغاز اليماني الآن في بداية الشتاء؛ يُعَقِّد إمكان تحريره بعد أسبوع من الآن، لأنَّ الغرب فقد توازنه، وسال لعابه بسبب هذه الثروات (مصادر الطاقة)، وسوف يتمسك بها، وهذا معلوم بسبب تداعيات المسرح الأوكراني على أوروبا.

5- الآن أفضل مرحلة لتحرير ثروات الشعب اليماني، لأنها تتزامن مع اقتراب الأحداث الآتية وبدئها:

أولًا: حزب الله، سيبدأ تحرير ثروات الشعب اللبناني، في البحر المتوسط ؛من النهب الإسرائيلي (معادلة حقل كاريش وما بعد كاريش).

ثانيًا: طرْد الجيش الأميركي الإرهابي من منطقة شرقي الفرات السوري؛ الذي ينهب ثروات الشعب السوري (حقل العمر النفطي).

ثالثًا: بدأ الفلسطينيون يطالبون بثرواتهم (مصادر الطاقة)، التي يغصبها الإسرائيلي.

رابعًا: خسارة الغرب والخليج في مشروعهم التخريبي في العملية السياسية العراقية: 10-10-2021، وصعود قوى المقاومة صعودًا قويًا، لحماية (مصادر الطاقة) من النهب الفرنسي والبريطاني والخليجي وغيره.

6- بعض تفاصيل مصادر الطاقة: (النفط والغاز) لشعب اليمن العزيز:

أولًا: توجد في محافظات: مأرب، الجوف، شبوة، حضرموت.

ثانيًا: احتياطي النفط أكثر من (11) مليار برميل، منها (3) مليار داخلة في الاستثمار.

ثالثًا: احتياطي الغاز أكثر من (16) تريليون قدم مكعبة.

رابعًا: عدد الحقول في مناطق الامتياز بلغت (106) حقل نفطي.

خامسًا: عدد الآبار المحفورة بلغ (1851) بئرًا.

سادسًا: مصافي النفط: شركة مصافي عدن، مصفاة مأرب.

سابعًا: موانئ تصدير النفط: ميناء رأس عيسى (صافر) تقريبًا يبعد (60) كم شمال (الحديدة) على شاطئ البحر الأحمر، ميناء الشحر يقع على الساحل الجنوبي الشرقي لليمن على بحر العرب قرب مدينة الشحر، ميناء بلحاف ويقع على ساحل بحر العرب بين مدينتي عدن والمكلا.

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