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هذه اسباب انهيار بناية الواثق.. كيف جرى اخفاء النقص في البناء


كشف المهندس الاستشاري، عبد الكريم قاسم، اليوم السبت، سبب انهيار بناية ساحة الواثق، وسط بغداد.

وقال المهندس، عن سبب انهيار بناية الكرادة، عبر منشور له في "الفيسبوك" قبل عشر سنوات او اكثر طلب مني صديق في الفضيلية تدقيق بناية له وكان النجار موجودا، وبعد التحقق من الاسس طلبت منه ان لايكمل الطابق الثالث والرابع لانها لاتتحمل، فرد النجار انه قد عمل بناية في الكرادة من ستة طوابق وان اساسها نفس الاساس وكان اساس شريطيا بعرض متر ونصف وفيها الفضاء الاوسط 11 متر".

وأضاف قاسم: "قلت للنجار مستحيل ان تكمل وطلبت منه الذهاب فورا الى البناية وفعلا كما توقعت الهيكل كامل الا ان (الجكات) باقية من الطابق الارضي الى الطابق السادس لاسناد الجسور المتشققة وهم يلبخونها كلما ظهر تشقق فقلت له هذه البناية فاشلة انشائيا وستنهار يوما ما".

وتابع بالقول: "كنت اراقبها كل ما ادخل شارع سلمان فايق وقد لاحظت انهم قد غلفوها بالزجاج لاخفاء الاضرار"، مردفا: "في الحقيقة اخبرت كم شخص حتى حارس البناية ولم اتمكن من اخبار الدفاع المدني مع انه لاتوجد جهة جادة في التعامل مع هكذا حالات مع الاسف".

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هذه اسباب انهيار بناية الواثق.. كيف جرى اخفاء النقص في البناء
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