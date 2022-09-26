التقارير

تهريب مجرم خطير بصفقة سياسية.. الكاظمي وابو رغيف في مرمى المسؤولية


لا يخفى على احد أن سجل حكومة تصريف الاعمال الحالية من الازمات التي تحدث في هذه الفترة كبير جداً ومن الكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لكن ما اخطر من كل هذا هو الملف الأمني الذي بدأ يتأزم فترة بعد أخرى إلى ان وصل الامر لهروب قيادي من عصابات داعش محكوم وفق المادة أربعة إرهاب من قلب بغداد إلى خارج العراق، بعد صفقة سياسية تمت في احدى فنادق بغداد.

لا شك أن رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال الحالي مصطفى الكاظمي هو المسؤول الأول عن هروب الإرهابي عبد العزيز فياض الخطير جدا وسط بغداد و في وضوح النهار، عبد العزيز قام في ارتكاب والمساهمة في العديد من الجرائم بحق المواطنين، وبحسب مصادر مطلعة فأن الهارب كان لديه اتصالات هاتفية أثناء فترة توقيفه مع أشقائه".

وظهرت وثيقة صادرة عن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تفيد بهروب سجين محكوم بالإعدام من سجن في العاصمة بغداد. 

*خرق في وضوح النهار

ومن جانيه يؤكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، أن الكاظمي و(أبو رغيف) يتحملان بالدرجة الأساس مسؤولية هروب "قيادي إرهابي" من سجن في بغداد، وهذا خرق امني كبير ولا يمكن السكوت عنه".

ويضيف أن "حكومة الكاظمي ميتة سريراً وهذا ما يدعو إلى القلق من تكرار مثل هكذا خروقات لتهريب سجناء وارهابيين مقابل صفقات فساد وغيرها من الصفقات، ولهذا يجب محاسبة كل متورط بهذه القضية وعلى رأسهم الكاظمي وأبو رغيف".

*بصفقة سياسية

وهذا الصدد يؤكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أن هروب القيادي في تنظيم داعش عبد العزيز فياض تم في أحد فنادق بغداد ولا يستبعد انه تم بصفقة سياسية. 

ويقول   في حديث لـ/ المعلومة /، إن "الهروب تم في احد فنادق بغداد بصفقة سياسية من أحد الشيوخ بمبلغ كبير جدا من أجل تهريبه إلى خارج العراق"، مضيفاً ان "هروب مثل هكذا محكومين يمثل خطراً كبيراً على الوضع الأمني على العراق".

وتساءل البلدواي، أنه "كيف لمجرم أن يهرب من القوات الأمنية الاستخباراتية وسط العاصمة بغداد إلى خارج العراق"، مؤكد أن "هذا الهروب ليس الأول أنما جرى في الفترة الماضية هروب العديد من تجار المخدرات والمحكومين وفق المادة أربعة إرهاب".

ويتابع، أن "اسوأ ما مر بعد عصابات داعش هو هذه الصفقات التي تعقد ويتم فيها التهريب،" مستدركاً بالقول ان "المواطن البسيط يتعرض للاعتقال في تهم لا تستحق مع التشديد الكبير في حين تختفي تلك الإجراءات مع المحكومين والمتهمين من العصابات الارهابية الخطيرة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تهريب مجرم خطير بصفقة سياسية.. الكاظمي وابو رغيف في مرمى المسؤولية
"حادث نووي عرضي".. السيناريو "الأكثر خطورة" في أوكرانيا
القوات الأمنية تنجح في وأد نزاع قضاء سيد دخيل.. والقائمقامية تفشل
مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص فتنة "الحجاب"
إيران تحيط بالفتنة..والشغب مخطط صهيوني لإرباك المنطقة
نهر "الفرات" وشقيقه "دجلة" يصارعان الموت!
زينب عصام.. ليست آخر ضحايا الإجرام الأميركي
منع انتفاضة شعبية في ألمانيا
أمريكا وسوريا والعراق: النفط والكُرد  
إيران تَفرِد جناحيها من موسكو حتى فلسطين الرُعب المُسَيَّر من أوكرانيا وصولاً للكيان الغاصب،
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك