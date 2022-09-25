التقارير

مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص فتنة "الحجاب"


محمد صادق الحسيني ||

 

هجوم سيبراني من مجموعة تطلق على نفسها "عدل علي"

حصل مساء امس على مقر حزب كوملة في كردستان العراق وهي المجموعة الارهابية التي  قادت اعمال الشغب في ايران في الايام الاخيرة 

في التقرير الذي نشرته مجموعة "عدل علي "

يظهر ان ابن خالة مهسا اميني يوصل دواء خاصا لمهسا حيث تسكن اي الى  مدينة سقز في كردستان ايران ..

ثم تقوم الفتاة مع اخيها برحلتها الى طهران لتقطع ٦٠٠ كم الى المكان المقرر لاطلاق رمز العملية..!

هل استعملت الفتاة هذا الدواء فوقع لها ما وقع..!؟

كل المؤشرات والوقائع تقوي مثل هذا الاحتمال….

ابراهيم علي زاده زعيم الكوملة يعزز بعض هذه الشكوك في حديثه مع البي بي سي الفارسية والذي انتشر كالنار في الهشيم في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقول :

*كل شي كان معدا منذ مدة لهذه اللحظة …!!! *

الفتاة ليست عضوا في هذه المجموعة الارهابية ابدا ، كما يشاع ويزوّر في الفيديوات التي اتنشرت بشكل واسع ايضا كذبا وزوراً…

لكن هذه الاساليب معروفة لدى هذه المجموعات الارهابية منذ امد بعيد ، ولطالما استعملتها في قتل "طعمها" او حتى انصارها عند الضرورة…!

وحده التقرير الطبي القضائي الدقيق ، والذي ننتظره جميعا بفارغ الصبر هو الذي سيحسم الامر…

هل ذهبت مهسا اميري ضحية لعبة اقليمية دولية ضد طهران ، لانها رفضت الانصياع  لشروط الامريكان والاطلسيين!؟

كل الهياج الاقليمي والدولي من البارزاني في اربيل حتى صالح مسلم قسد في شرق الفرات وصولا الى بلينكين وهيلاري كلينتون يشير الى ذلك …

والسؤال الاهم :

هل قامت اربيل بقتل مهسا اميني بامر عمليات امريكي !؟

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص فتنة "الحجاب"
إيران تحيط بالفتنة..والشغب مخطط صهيوني لإرباك المنطقة
نهر "الفرات" وشقيقه "دجلة" يصارعان الموت!
زينب عصام.. ليست آخر ضحايا الإجرام الأميركي
منع انتفاضة شعبية في ألمانيا
أمريكا وسوريا والعراق: النفط والكُرد  
إيران تَفرِد جناحيها من موسكو حتى فلسطين الرُعب المُسَيَّر من أوكرانيا وصولاً للكيان الغاصب،
الساعة البيلوجية للعائلة والطالب العام الدراسي الجديد
نحن على شفا حرب نووية لن تحدث لكنها ستغير وجه العالم
"70 عاما للوراء".. كيف سيكون شكل العالم لو حدثت الحرب النووية؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك