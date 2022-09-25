مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص فتنة "الحجاب"

محمد صادق الحسيني ||

هجوم سيبراني من مجموعة تطلق على نفسها "عدل علي"

حصل مساء امس على مقر حزب كوملة في كردستان العراق وهي المجموعة الارهابية التي قادت اعمال الشغب في ايران في الايام الاخيرة

في التقرير الذي نشرته مجموعة "عدل علي "

يظهر ان ابن خالة مهسا اميني يوصل دواء خاصا لمهسا حيث تسكن اي الى مدينة سقز في كردستان ايران ..

ثم تقوم الفتاة مع اخيها برحلتها الى طهران لتقطع ٦٠٠ كم الى المكان المقرر لاطلاق رمز العملية..!

هل استعملت الفتاة هذا الدواء فوقع لها ما وقع..!؟

كل المؤشرات والوقائع تقوي مثل هذا الاحتمال….

ابراهيم علي زاده زعيم الكوملة يعزز بعض هذه الشكوك في حديثه مع البي بي سي الفارسية والذي انتشر كالنار في الهشيم في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقول :

*كل شي كان معدا منذ مدة لهذه اللحظة …!!! *

الفتاة ليست عضوا في هذه المجموعة الارهابية ابدا ، كما يشاع ويزوّر في الفيديوات التي اتنشرت بشكل واسع ايضا كذبا وزوراً…

لكن هذه الاساليب معروفة لدى هذه المجموعات الارهابية منذ امد بعيد ، ولطالما استعملتها في قتل "طعمها" او حتى انصارها عند الضرورة…!

وحده التقرير الطبي القضائي الدقيق ، والذي ننتظره جميعا بفارغ الصبر هو الذي سيحسم الامر…

هل ذهبت مهسا اميري ضحية لعبة اقليمية دولية ضد طهران ، لانها رفضت الانصياع لشروط الامريكان والاطلسيين!؟

كل الهياج الاقليمي والدولي من البارزاني في اربيل حتى صالح مسلم قسد في شرق الفرات وصولا الى بلينكين وهيلاري كلينتون يشير الى ذلك …

والسؤال الاهم :

هل قامت اربيل بقتل مهسا اميني بامر عمليات امريكي !؟

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