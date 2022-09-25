التقارير

إيران تحيط بالفتنة..والشغب مخطط صهيوني لإرباك المنطقة


إياد الإمارة ||

 

شغب محدود جداً في بعض المدن الإيرانية وسط تهويل إعلامي كبير وأفلام مفبركة وأخرى مدفوعة الثمن الغرض منها إذكاء الفتنة في إيران الإسلامية تمهدياً لإشعال المنطقة بهذا الشغب.

أمريكا تبث خدمات الانترنيت إلى الإيرانيين عبر أقمار:

(آيلون ماسك)

لإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي من أجل التحريض على الشغب في إيران الإسلامية.

(بيجاك): التنظيم الشقيق لمجموعة قسد الإرهابية "عملاء أمريكا"، تحاول إدخال اسلحة وذخيرة إلى إيران الإسلامية عبر كردستان العراق، ويأتيها الرد الإيراني مزلزلاً بقصف مواقعها هناك بعنف لإيقاف المؤآمرة.

إشاعات كاذبة يطلقها إعلام العدو عن سقوط مدينة (أشنوية) الإيرانية الواقعة في اذربيجان الغربية..

(أشنوية) آمنة ومستقرة والحياة فيها طبيعية، واكاذيب الأعداء لن تنطلي على وعي المقاومين الأحرار.

الطوفان الشعبي في إيران يقطع الطريق على تآمر الشغب المعادي..

إيران الثورية تهتف للإسلام، تهتف لقيمها ومبادئها..

تهتف لثورتها

تهتف لقائدها

"وبهت الذي كفر"

شوارع إيران الإسلامية تتفجر غضباً بشعبٍ ثائر دفاعاً عن الثورة الإسلامية المباركة وما حققته من إنتصارات.

خيوط الفتنة في الشِباك: أجهزة الأمن الإيرانية تعتقل مسؤول الشغب في شمال العاصمة الإيرانية طهران وتعثر على شرائح اتصال غير إيرانية ووثائق أخرى بحوزته تشير إلى إرتباطه بأجهزة إستخبارات معادية..

قائد حرس الثورة في محافظة كردستان الإيرانية يعلن عن إعتقال أحد عناصر الشغب هناك وبحوزته كمية من رشاشات أمريكية الصنع يحاول نقلها إلى أماكن متفرقة داخل إيران.

اصوات قنوات الفتنة الأمريكية والبريطانية والسعودية باهتة ولم يعد لها التأثير الذي تسعى له لإذكاء نار الشغب في إيران الإسلامية، والهدوء يعم إيران برداً وسلاما.

مجموعة تُطلق على نفسها

(عدل علي)

تشن هجوماً على زمرة (كوملة) الإرهابية التي تتواجد في كردستان العراق، وزمرة (كوملة) الإرهابية هي المسؤولة عن أعمال الشغب التي حصلت مؤخراً في إيران.

إبراهيم علي زادة: زعيم زمرة (كوملة) الإرهابية تحدث إلى B. B. C الفارسي قائلاً: "كل شيء كان معداً منذ مدة لهذه اللحظة"!!

أي لحظة؟

لحظة موت مهسا أميني "المُدبر" بدواء أوصله لها ابن خالتها الذي ينتمي إلى (كوملة) الإرهابية..

تسافر مهسا أميني من مدينة سقز في كردستان إيران إلى العاصمة طهران لتموت هناك!

هذا ما كشف عنه الهجوم السيبراني لمجموعة:

(عدل علي)

إذاً مَن قتل مهسا أميني ليُعلن إندلاع الشغب الذي كان يُعد له إبراهيم علي زادة؟

المخطط واضح جداً..

يبدأ الشغب من إيران الإسلامية وينتقل إلى مناطق أخرى تمثل محور المقاومة والمستفيد من ذلك كله هو الجهات التي تُذكي الشغب "أمريكا، بريطانيا، الصهيونية"

ولكن الوعي المقاوم والشعوب المقاومة والحزم المقاوم وقوة المقاومة ستبطل كيد الأعداء وسيفشل هذا المخطط الجديد كما فشلت كل المخططات العدوانية من قبل.

 

وعي ومقاومة

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